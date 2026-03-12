San Juan del Río, 12 de marzo de 2026. — Desconocer el régimen fiscal en el que se tributa es uno de los errores más frecuentes entre personas físicas que se preparan para presentar su Declaración Anual del ejercicio 2025, advirtió la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON).
El organismo señaló que esta confusión puede derivar en inconsistencias, omisiones de ingresos o incluso en la imposibilidad de acceder a la devolución automática de saldo a favor.
A pocas semanas de que inicie el plazo para declarar —que corre durante todo abril—, PRODECON identificó que muchos contribuyentes no distinguen entre los principales regímenes aplicables a personas físicas, como el de sueldos y salarios, actividad empresarial y profesional, arrendamiento, Régimen Simplificado de Confianza (RESICO) o el ya extinto Régimen de Incorporación Fiscal.
El tipo de régimen determina las obligaciones fiscales específicas de cada contribuyente, desde la forma de calcular el impuesto hasta las deducciones permitidas.
Para verificar el régimen vigente, la Procuraduría recomienda consultar la Constancia de Situación Fiscal en el portal del SAT (sat.gob.mx), donde aparecen los datos de identificación, actividades económicas, régimen o regímenes fiscales y las obligaciones registradas.
Si la información no está actualizada, debe presentarse un aviso de actualización de actividades económicas ante la autoridad fiscal.
Un ejemplo recurrente, según la guía oficial del organismo, es el de personas asalariadas que también perciben ingresos por honorarios o arrendamiento y que desconocen que deben declarar ambas fuentes de ingreso. En estos casos, la declaración puede resultar con errores en la precarga de datos si los comprobantes fiscales no reflejan todos los regímenes en los que el contribuyente está inscrito.
PRODECON puso a disposición sus canales de asesoría gratuita para resolver dudas antes de abril.
Los contribuyentes pueden acudir de forma presencial a las delegaciones del organismo, agendar cita en citas.prodecon.gob.mx, escribir al correo atencionalcontribuyente@prodecon.gob.mx o llamar al 800 611 0190, en horario de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas.