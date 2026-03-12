Fiscalía catea cinco inmuebles en Querétaro y detiene a cinco personas con droga en la Central de Abastos

Operativo SINERGIA permite asegurar narcótico, dinero en efectivo y tres inmuebles en colonias Plazas del Sol, Vista Alegre y Lázaro Cárdenas.

Operativo de cateo en bodegas de la Central de Abastos en Querétaro con droga y dinero asegurados

Cinco personas fueron detenidas en los operativos realizados en tres colonias de la capital queretana.

Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Mar 12, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Querétaro, 12 de marzo de 2026. — Cinco personas fueron detenidas y tres inmuebles asegurados tras la ejecución de cinco diligencias de cateo en la capital queretana, tres de ellas en bodegas de la Central de Abastos, en la colonia Plazas del Sol.

La Fiscalía General del Estado informó que durante los operativos se localizaron diversas dosis de narcótico, hierba verde seca con características de marihuana, dinero en efectivo, básculas grameras y dispositivos electrónicos.

Las intervenciones forman parte de la estrategia SINERGIA por Querétaro, un esquema de coordinación entre autoridades federales y estatales para combatir actividades ilícitas.

Además de las tres bodegas en la Central de Abastos, se realizaron cateos en un domicilio de la colonia Vista Alegre y otro en la colonia Lázaro Cárdenas. Los indicios asegurados serán integrados a la carpeta de investigación correspondiente.

Uno de los detenidos, identificado con el alias "El Patachín", contaba con una orden de aprehensión vigente en el estado de Guanajuato por delitos contra la salud.

La Fiscalía de Querétaro precisó que será entregado a la autoridad que lo requiere para continuar su proceso penal en esa entidad.

El operativo fue ejecutado por personal ministerial y de la Policía de Investigación del Delito, con apoyo de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Policía Estatal.

La participación de fuerzas federales responde al diseño de la estrategia SINERGIA, que articula acciones conjuntas entre los tres niveles de gobierno para fortalecer la seguridad en Querétaro.

Los cuatro detenidos restantes quedaron a disposición de la autoridad competente para definir su situación jurídica. El material asegurado en las bodegas de la Central de Abastos — sustancia granulada con características de narcótico, marihuana, efectivo y básculas — será analizado por personal pericial especializado como parte de la investigación en curso.

gobierno seguridad cateos fiscalía

