Frente frío 40 trae rachas de viento de hasta 70 km/h y lluvias aisladas a Querétaro

Conagua prevé cielo nublado, ambiente fresco por la mañana y templado por la tarde en la entidad.

Cielo nublado sobre Querétaro por frente frío 40 con rachas de viento de hasta 70 km/h

Panorámica del cielo nublado en Querétaro este jueves por influencia del frente frío número 40.

Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Mar 12, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

Querétaro, 12 de marzo de 2026. — Rachas de viento de 50 a 70 kilómetros por hora y lluvias aisladas de entre 0.1 y 5 milímetros afectan la entidad queretana durante las próximas 24 horas, como consecuencia del frente frío número 40 que se desplaza sobre el oriente y sureste del país.

El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua pronostica cielo medio nublado a nublado, ambiente fresco por la mañana y templado durante la tarde. Para Santiago de Querétaro, la temperatura mínima será de 13 °C y la máxima de 26 °C.

El sistema frontal también arrastra una masa de aire polar que provoca descenso de temperatura en la Mesa Central, región a la que pertenece Querétaro.

A nivel nacional, el fenómeno genera lluvias intensas en Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, además de un evento de Norte con oleaje elevado en el litoral del Golfo de México.

La entidad queretana, aunque fuera de las zonas de mayor precipitación, resiente las rachas de viento del noreste que podrían derribar árboles y anuncios publicitarios, según la propia Conagua.

En las últimas 24 horas no se registró precipitación en la entidad. Las temperaturas máximas más elevadas se reportaron en Peñamiller con 37 °C, seguido de Derivadora San José con 30.5 °C y Carrillo y El Batán con 30 °C.

En la capital, el Observatorio Querétaro marcó una máxima de 29.7 °C y una mínima de 15.8 °C.

Las temperaturas más bajas del estado se registraron en El Batán con 10 °C, San Ildefonso con 11.5 °C y Derivadora San José con 12 °C, lo que refleja la influencia del aire polar en zonas serranas y valles altos. Juriquilla reportó 13 °C, mientras que El Pueblito alcanzó 14 °C.

Rachas de viento en Querétaro alcanzan nivel de alerta

El viento del noreste representa el factor meteorológico de mayor impacto para la entidad este jueves. Con rachas sostenidas de 50 a 70 km/h, Querétaro se ubica entre los estados con las ráfagas más intensas de la Mesa Central, a la par de Guanajuato, Hidalgo, Puebla y Tlaxcala.

La Conagua advierte que este nivel de viento puede provocar caída de ramas, espectaculares y objetos mal fijados en azoteas.

A escala nacional, el frente frío 40 mantiene activa una onda de calor en el Pacífico centro y sur, con temperaturas de hasta 45 °C en Sinaloa, Nayarit y Guerrero.

También persisten heladas en sierras de Chihuahua y Durango con mínimas de hasta -10 °C. Para Querétaro, el pronóstico no incluye condiciones extremas de calor ni heladas, aunque se recomienda precaución ante las ráfagas de viento durante todo el día.

¿Cuándo mejorarán las condiciones climáticas en Querétaro?

El pronóstico de la Conagua tiene validez de las 06:00 horas del 12 de marzo a las 06:00 del 13 de marzo. El organismo federal mantiene monitoreo permanente del frente frío 40, que favorece un evento de Norte muy fuerte en las costas de Tamaulipas y Veracruz.

clima temporada invernal lluvias frente frío

