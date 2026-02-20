San Juan del Río, 20 de febrero de 2026. — El Colegio de Profesionales del Derecho de San Juan del Río renovó su Mesa Directiva para el periodo 2026-2028, con Mónica Almaraz Mancilla como nueva presidenta.

La ceremonia de toma de protesta contó con la participación del secretario de Gobierno estatal, Eric Gudiño Torres, y la secretaria de Desarrollo Social del municipio, Ana Eugenia Patiño Correa, quien acudió en representación del alcalde Roberto Cabrera Valencia.

Además de la investidura, se entregaron reconocimientos a expresidentes del órgano colegiado y a juristas sanjuanenses destacados.

El Colegio de Abogados en San Juan del Río ha sido encabezado por diversas dirigencias a lo largo de su trayectoria, periodo en el que se ha posicionado como referente del gremio jurídico en la región.

La renovación de su Mesa Directiva ocurre en un momento en que tanto el secretario de Gobierno como la representación municipal coincidieron en reconocer la calidad profesional de los abogados sanjuanenses y la relevancia de su labor para la vida institucional del municipio.

Gudiño Torres dedicó su intervención a reflexionar sobre la función del abogado. La preparación y actualización continua en el Derecho, señaló, es una obligación ineludible para el gremio.

Apartarse del conocimiento, advirtió, "impide una argumentación atinada". El secretario de Gobierno reconoció que San Juan del Río cuenta con una línea de abogados de alta calidad humana y profesional, cuyo desempeño se refleja en sus actividades cotidianas, tanto en el ejercicio libre de la profesión como en el servicio público estatal.

Por su parte, Patiño Correa subrayó la importancia del gremio jurídico para la construcción de paz y orden en el municipio.

"Una ciudad con justicia es una ciudad con paz, orden y oportunidades", sostuvo la funcionaria. Añadió que el Gobierno Municipal se asume como aliado del Colegio de Abogados en San Juan del Río, abierto al diálogo y comprometido con fortalecer la vida institucional de la demarcación.

Cuatro ejes guiarán al Colegio de Abogados en San Juan del Río

Almaraz Mancilla presentó la hoja de ruta de su gestión, articulada en cuatro ejes: profesionalización permanente, certificación y actualización jurídica, unidad gremial con pluralidad y vinculación institucional estratégica.

El propósito, precisó, es consolidar al Colegio como un cuerpo influyente en la formación jurídica y en la cultura de la legalidad en la región.

La nueva presidenta enfatizó que el órgano colegiado buscará incidir tanto en la preparación continua de sus agremiados como en el fortalecimiento del tejido institucional local.

A la ceremonia asistieron también la coordinadora de la Facultad de Derecho de la UAQ campus San Juan del Río, Ruth Guadalupe González Cortés; el presidente de la Federación de Colegios y Asociaciones de Abogados de Querétaro, Edgar Saúl Villalobos Alejandro, así como la presidenta de la Federación de Colegios y Asociaciones de Profesionistas de San Juan del Río, María Lucía Romero Gallegos.

Durante el acto protocolario se reconoció la trayectoria de quienes han presidido anteriormente al gremio jurídico sanjuanense, además de juristas cuya labor ha sido destacada en el ejercicio profesional dentro de la demarcación.

La entrega de reconocimientos cerró una jornada que ratificó el compromiso del Colegio de Abogados en San Juan del Río con la profesionalización y el fortalecimiento del Derecho en el municipio.