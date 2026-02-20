Toma protesta nueva Mesa Directiva del Colegio de Abogados en San Juan del Río

Mónica Almaraz asume presidencia del Colegio de Profesionales del Derecho para el periodo 2026-2028.

Toma de protesta de la Mesa Directiva del Colegio de Profesionales del Derecho de San Juan del Río para el periodo 2026-2028

Eric Gudiño Torres, secretario de Gobierno estatal, durante la toma de protesta del Colegio de Abogados en San Juan del Río.

Getting your Trinity Audio player ready...
Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Feb 20, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

San Juan del Río, 20 de febrero de 2026. — El Colegio de Profesionales del Derecho de San Juan del Río renovó su Mesa Directiva para el periodo 2026-2028, con Mónica Almaraz Mancilla como nueva presidenta.

La ceremonia de toma de protesta contó con la participación del secretario de Gobierno estatal, Eric Gudiño Torres, y la secretaria de Desarrollo Social del municipio, Ana Eugenia Patiño Correa, quien acudió en representación del alcalde Roberto Cabrera Valencia.

Además de la investidura, se entregaron reconocimientos a expresidentes del órgano colegiado y a juristas sanjuanenses destacados.

El Colegio de Abogados en San Juan del Río ha sido encabezado por diversas dirigencias a lo largo de su trayectoria, periodo en el que se ha posicionado como referente del gremio jurídico en la región.

La renovación de su Mesa Directiva ocurre en un momento en que tanto el secretario de Gobierno como la representación municipal coincidieron en reconocer la calidad profesional de los abogados sanjuanenses y la relevancia de su labor para la vida institucional del municipio.

Gudiño Torres dedicó su intervención a reflexionar sobre la función del abogado. La preparación y actualización continua en el Derecho, señaló, es una obligación ineludible para el gremio.

Apartarse del conocimiento, advirtió, "impide una argumentación atinada". El secretario de Gobierno reconoció que San Juan del Río cuenta con una línea de abogados de alta calidad humana y profesional, cuyo desempeño se refleja en sus actividades cotidianas, tanto en el ejercicio libre de la profesión como en el servicio público estatal.

Por su parte, Patiño Correa subrayó la importancia del gremio jurídico para la construcción de paz y orden en el municipio.

"Una ciudad con justicia es una ciudad con paz, orden y oportunidades", sostuvo la funcionaria. Añadió que el Gobierno Municipal se asume como aliado del Colegio de Abogados en San Juan del Río, abierto al diálogo y comprometido con fortalecer la vida institucional de la demarcación.

Cuatro ejes guiarán al Colegio de Abogados en San Juan del Río

Almaraz Mancilla presentó la hoja de ruta de su gestión, articulada en cuatro ejes: profesionalización permanente, certificación y actualización jurídica, unidad gremial con pluralidad y vinculación institucional estratégica.

El propósito, precisó, es consolidar al Colegio como un cuerpo influyente en la formación jurídica y en la cultura de la legalidad en la región.

La nueva presidenta enfatizó que el órgano colegiado buscará incidir tanto en la preparación continua de sus agremiados como en el fortalecimiento del tejido institucional local.

A la ceremonia asistieron también la coordinadora de la Facultad de Derecho de la UAQ campus San Juan del Río, Ruth Guadalupe González Cortés; el presidente de la Federación de Colegios y Asociaciones de Abogados de Querétaro, Edgar Saúl Villalobos Alejandro, así como la presidenta de la Federación de Colegios y Asociaciones de Profesionistas de San Juan del Río, María Lucía Romero Gallegos.

Durante el acto protocolario se reconoció la trayectoria de quienes han presidido anteriormente al gremio jurídico sanjuanense, además de juristas cuya labor ha sido destacada en el ejercicio profesional dentro de la demarcación.

La entrega de reconocimientos cerró una jornada que ratificó el compromiso del Colegio de Abogados en San Juan del Río con la profesionalización y el fortalecimiento del Derecho en el municipio.

gobiernoeducacionuaqcolegio de abogados

Reciente

Mapa meteorológico de Conagua muestra onda de calor en Querétaro e Hidalgo el 20 de febrero de 2026
San Juan del Río

Onda de calor persiste en Querétaro e Hidalgo

Conagua confirma onda de calor en zonas centro de ambas entidades con mínimas de 0 a 5 °C en sierras.

Sesión de la Comisión de Administración y Justicia del Congreso de Querétaro donde se aprobó reforma de justicia cívica con protocolos de género obligatorios
Legislatura

Aprueban en comisión justicia cívica con perspectiva de género en Querétaro

Comisión legislativa avala reforma que exige lineamientos contra revictimización en municipios.

Sesión legislativa en el Congreso de Querétaro donde se aprobó la declaratoria del Bicentenario del Poder Judicial 2026
Legislatura

2026, año del Bicentenario del Poder Judicial de Querétaro

Congreso aprueba declaratoria que reconoce dos siglos de impartición de justicia en la entidad.

Diputados de la Comisión de Justicia del Congreso de Querétaro aprueban implementación de justicia oral civil y familiar en distritos judiciales
Legislatura

Querétaro implementará justicia oral civil y familiar desde junio 2026

TSJ presenta plan de implementación gradual que inicia en San Juan del Río y culmina en distrito de Querétaro.