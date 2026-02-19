San Juan del Río, 19 de febrero de 2026. — La regidora Vania Camacho no ha representado al Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el cabildo de San Juan del Río, afirmó la diputada federal y dirigente estatal, Abigail Arredondo Ramos, quien confirmó la existencia de entre dos y tres quejas formales presentadas por militantes ante las instancias de justicia interna del partido.
La legisladora señaló que las solicitudes ya fueron turnadas a los órganos correspondientes para su investigación.
Arredondo Ramos precisó que el señalamiento no busca calificar el desempeño personal de la edil, sino informar sobre una situación que ha generado inconformidad dentro de la estructura partidista en el municipio.
"No quiero calificar, simplemente estoy informando lo que está sucediendo", señaló la legisladora al abordar el tema durante una conferencia en la capital del estado.
La diputada federal explicó que el PRI ha marcado puntualmente una agenda de trabajo para sus representantes en el cabildo de San Juan del Río y que la falta de presencia institucional y representación partidista ha sido un tema recurrente en las reuniones internas.
A su juicio, los servidores públicos emanados del partido tienen la obligación de reflejar su plataforma en el ejercicio de sus funciones.
Quejas formales contra Vania Camacho ante justicia del PRI
Arredondo Ramos detalló que los militantes inconformes pueden acercarse a las instancias de justicia del partido para presentar sus quejas de manera formal, particularmente cuando consideran que un servidor público no está representando adecuadamente la agenda del PRI.
Las solicitudes son investigadas y turnadas al ámbito nacional dependiendo de las pruebas presentadas.
La legisladora priista subrayó que tanto la regidora como el partido cuentan con mecanismos institucionales para resolver las diferencias y que las instancias de justicia partidaria son las encargadas de determinar si existe una falta a los lineamientos internos.
Arredondo Ramos añadió que el partido ha solicitado al presidente municipal que proporcione las herramientas necesarias para que el trabajo en cabildo se realice conforme a lo establecido.
La diputada federal también señaló que en una sesión reciente se presentó una petición relacionada con el endeudamiento del municipio de San Juan del Río, tema en el que el PRI debe consultar su plataforma ideológica y lineamientos antes de fijar postura.
A su juicio, este tipo de decisiones requieren congruencia con los principios del partido y no pueden tomarse de manera unilateral.