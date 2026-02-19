Fiscalía busca encarcelar a agresor de Lluvia pese a amparo federal en Querétaro

Víctor Antonio de Jesús Hernández, fiscal general de Querétaro, informó sobre el recurso interpuesto en segunda instancia.

Querétaro, 19 de febrero de 2026. — La Fiscalía General del Estado presentó un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia para que se modifique la medida cautelar del agresor de la niña Lluvia, quien permanece en libertad con brazalete electrónico pese a contar con una sentencia condenatoria de 22 años y 9 meses de prisión por abuso sexual agravado.

El fiscal general, Víctor Antonio de Jesús Hernández, informó que un juez desechó la solicitud inicial de audiencia para revisar la medida, pero la institución impugnó esa determinación y el caso será resuelto en segunda instancia.

Lluvia fue víctima de abuso sexual por parte de su padre desde los 9 hasta los 11 años en la comunidad de La Piedad, municipio de El Marqués.

Tras un proceso judicial marcado por retrasos, la menor se quitó la vida el 24 de septiembre de 2025, antes de que se dictara la sentencia.

El fallo condenatorio fue emitido el 15 de diciembre de ese año, pero no ha podido ejecutarse debido a un amparo federal promovido por la defensa contra la prisión preventiva.

Hernández indicó que la Fiscalía solicitó una audiencia ante la autoridad judicial para que se revisaran las condiciones de la medida cautelar vigente y, en su caso, el sentenciado fuera enviado a un centro penitenciario.

Sin embargo, el juzgador desechó la petición al considerar que el amparo pendiente impedía abrir dicha audiencia.

"Nosotros estimamos que existen elementos objetivos para hacer el planteamiento y que se revise la medida cautelar correspondiente", señaló el fiscal general, quien reiteró que la postura institucional es insistir en la modificación.

Tribunal Superior resolverá recurso sobre medida cautelar del agresor de Lluvia

Ante el desechamiento, la Fiscalía interpuso un recurso que será analizado por el Tribunal Superior de Justicia del Estado en segunda instancia.

El órgano jurisdiccional determinará si resulta procedente celebrar la audiencia de revisión y, en su caso, modificar el brazalete electrónico por prisión preventiva.

El fiscal precisó que la institución considera que las circunstancias actuales del caso justifican una revisión de la medida, independientemente del amparo pendiente.

Según Hernández, existen datos objetivos que sustentan el planteamiento y que deben ser valorados por la autoridad judicial. La resolución final corresponde al Poder Judicial, aclaró el titular de la dependencia.

El caso de Lluvia ha generado movilización social en Querétaro. La madre de la menor, Rocío González Ramírez, ha encabezado manifestaciones frente a las instalaciones del Poder Judicial para exigir el cumplimiento de la sentencia.

La colectiva Feminismo para Todas MX acompaña las gestiones y ha convocado a una movilización para el próximo 8 de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer, donde el caso será uno de los ejes centrales.

