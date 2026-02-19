Mauricio Kuri supera 64% de aprobación al cierre de gobierno

Kuri anuncia etapa de aterrizaje con prioridad en finanzas y seguridad.

Gobernador Mauricio Kuri González durante conferencia donde reportó aprobación superior a 64 por ciento en Querétaro

Mauricio Kuri González, gobernador de Querétaro, aseguró tener el primer lugar de aprobación entre mandatarios estatales.

Getting your Trinity Audio player ready...
Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Feb 19, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

Querétaro, 19 de febrero de 2026. —El gobernador Mauricio Kuri González aseguró que su administración obtuvo el primer lugar de aceptación general entre mandatarios estatales, con una cifra superior al 64 por ciento.

De cara al cierre de su gobierno, el mandatario definió finanzas sanas, deuda controlada y seguridad pública como las prioridades para los meses restantes de su gestión en Querétaro.

La medición a la que hizo referencia el gobernador no fue precisada en cuanto a la casa encuestadora o la fecha de levantamiento. No obstante, la cifra de aprobación de Kuri se inscribe en un contexto donde diversas firmas han evaluado periódicamente el desempeño de los ejecutivos estatales en el país.

Kuri González describió su sexenio en tres etapas. Los primeros años, señaló, fueron "muy complicados" por la carga de obra pública e inversiones iniciales en un entorno fiscal limitado. Después vinieron dos años de consolidación, y ahora la administración entra en lo que denominó fase de "aterrizaje".

"Esperamos dejar buenas cuentas", indicó el mandatario queretano, quien enfatizó que su objetivo es entregar un estado con finanzas ordenadas y condiciones de paz. La declaración apunta a diferenciarse de administraciones que heredan compromisos financieros problemáticos a sus sucesores.

El gobernador reiteró que las líneas de trabajo para el tramo final son educación, salud, seguridad, obra social y crecimiento económico. Sobre seguridad, reconoció que el contexto nacional "es muy complicado" y que la violencia familiar sigue siendo una deuda pendiente en la entidad.

Kuri González cerró con un mensaje de continuidad operativa: no habrá pausas ni distracciones de cara al proceso de entrega-recepción. La prioridad, subrayó, es dejar a Querétaro "en calma, en paz y echado para adelante".

gobiernomauricio kurifinanzasseguridad

Reciente

Sesión del Pleno de la SCJN donde se resolvió amparo sobre asistencia consular a testigos extranjeros en proceso penal
México

Testimoniales de extranjeros no requieren asistencia consular, resuelve la SCJN

Pleno confirma por mayoría que garantías de la Convención de Viena aplican ante detención o arresto, no para testigos.

Zona de Jesús María en El Marqués donde se proyecta la nueva estación del tren México-Querétaro
Querétaro

Estación del tren en El Marqués cambia de ubicación: se proyecta frente a Jesús María

Alcalde Monsalvo advierte que sin obras complementarias en carretera 210, el proyecto no será viable.

Zona de Los Alcanfores en Querétaro donde familias de ex ferroviarios serán removidas por la estación del tren México-Querétaro
Querétaro

Tren México-Querétaro: 40 familias serán removidas en Los Alcanfores

Gobierno confirma que viviendas en el derecho de vía deberán desalojarse; aún no se define plan de reubicación.

Francisco Domínguez Castro, aspirante del PAN a cargo de elección popular en elecciones 2027 en Querétaro
Política

Francisco Domínguez Castro confirma que buscará cargo en 2027 por el PAN

Hijo del ex gobernador confirma aspiración electoral y rechaza imposición dentro de Acción Nacional.