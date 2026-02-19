Querétaro, 19 de febrero de 2026. —El gobernador Mauricio Kuri González aseguró que su administración obtuvo el primer lugar de aceptación general entre mandatarios estatales, con una cifra superior al 64 por ciento.
De cara al cierre de su gobierno, el mandatario definió finanzas sanas, deuda controlada y seguridad pública como las prioridades para los meses restantes de su gestión en Querétaro.
La medición a la que hizo referencia el gobernador no fue precisada en cuanto a la casa encuestadora o la fecha de levantamiento. No obstante, la cifra de aprobación de Kuri se inscribe en un contexto donde diversas firmas han evaluado periódicamente el desempeño de los ejecutivos estatales en el país.
Kuri González describió su sexenio en tres etapas. Los primeros años, señaló, fueron "muy complicados" por la carga de obra pública e inversiones iniciales en un entorno fiscal limitado. Después vinieron dos años de consolidación, y ahora la administración entra en lo que denominó fase de "aterrizaje".
"Esperamos dejar buenas cuentas", indicó el mandatario queretano, quien enfatizó que su objetivo es entregar un estado con finanzas ordenadas y condiciones de paz. La declaración apunta a diferenciarse de administraciones que heredan compromisos financieros problemáticos a sus sucesores.
El gobernador reiteró que las líneas de trabajo para el tramo final son educación, salud, seguridad, obra social y crecimiento económico. Sobre seguridad, reconoció que el contexto nacional "es muy complicado" y que la violencia familiar sigue siendo una deuda pendiente en la entidad.
Kuri González cerró con un mensaje de continuidad operativa: no habrá pausas ni distracciones de cara al proceso de entrega-recepción. La prioridad, subrayó, es dejar a Querétaro "en calma, en paz y echado para adelante".