El alcalde Cabrera Valencia destacó que la jornada representa un hito histórico para la educación en el municipio y agradeció el respaldo del gobernador Kuri González a las instituciones locales.

Alumnos del Conalep San Juan del Río realizaron una demostración en vivo del nuevo laboratorio de realidad virtual, que permite recorrer subestaciones de alta tensión sin riesgo físico. rotativo.com.mx

"El enfoque a la educación hace la diferencia en Querétaro", señaló el presidente municipal ante la comunidad escolar reunida.

En total, el equipamiento tecnológico entregado en San Juan del Río tiene el potencial de beneficiar directamente a alrededor de 5,500 estudiantes y, de manera indirecta, a unas 15,500 personas de la comunidad, distribuidas entre el Tecnológico Nacional de México Campus San Juan del Río, la Universidad Tecnológica, el Cobaq, el CBTis y el bachillerato comunitario.

La doctora Marta Elena Soto Obregón, secretaria de educación del Estado, precisó que el programa funciona como una bolsa concursal en la que cada director o rector presenta un proyecto con necesidades reales de su plantel, evaluado por un comité externo con criterios objetivos.

La funcionaria también informó que los fondos federales para equipamiento de educación media superior desaparecieron a finales de 2017, situación que motivó al gobernador Kuri a crear este esquema estatal como respuesta directa al vacío de financiamiento.

"Nosotros no lo determinamos, lo determinan ustedes", indicó Soto Obregón al referirse al modelo concursal.





El gobernador Mauricio Kuri González y el alcalde Roberto Cabrera Valencia encabezaron la entrega de más de 20.4 millones de pesos en equipamiento tecnológico a cinco planteles educativos de San Juan del Río. rotativo.com.mx

Laboratorios de realidad virtual en electromecánica industrial

Entre los equipos que Kuri González entregó destaca un laboratorio de realidad virtual para el Conalep, donde alumnos de electromecánica industrial pueden recorrer subestaciones de alta tensión en entornos simulados sin riesgo físico.

El estudiante David Trejo demostró ante las autoridades cómo la tecnología permite interactuar con componentes eléctricos, ensamblarlos y desarmarlos, algo inviable en condiciones reales por los riesgos que implica trabajar con alta tensión.

La inversión en equipamiento tecnológico educativo de este tipo representa uno de los avances más significativos en la oferta formativa del municipio durante la actual administración estatal.

Además del equipamiento, el gobernador Kuri González entregó cuatro becas de estadía en Francia para estudiantes de la Universidad Tecnológica de San Juan del Río a través del programa Embajadores: Carolina Sánchez Islas, Carlos Linares Lemus, Raúl Rojas Álvarez y Emilio Becerril Rosillo.

Dicho programa ha enviado a más de 1,100 jóvenes queretanos a 13 países distintos con una inversión acumulada superior a los 76 millones de pesos.

Cancha de fútbol sintético con aportación desde Alemania

La coordinadora de proyectos regionales, Tania Ruiz Castro, anunció también ante Kuri González y Cabrera Valencia la construcción de una cancha de fútbol de pasto sintético en el Conalep, financiada con recursos estatales y una donación de 32,000 euros —equivalente a 700,000 pesos— de una fundación alemana.

El proyecto incluye nivelación del terreno, instalación del pasto sintético, sistema de drenaje, porterías y red de contención. La secretaria de la juventud, Virginia Hernández, quedó a cargo de coordinar la ejecución de la obra.

La secretaria Soto Obregón citó entre los resultados de la política educativa impulsada por el gobernador una reducción del abandono escolar en media superior al 9% y el segundo lugar nacional en grado de escolaridad promedio.

Uno de cada tres estudiantes universitarios en el estado proviene de otra entidad, reflejo, según la funcionaria, de la confianza que genera la oferta educativa queretana. Los beneficiados continuarán su formación tecnológica en San Juan del Río durante el ciclo escolar en curso con los nuevos recursos instalados.