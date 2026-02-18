Duro golpe al crimen en San Juan del Río: aseguran 114 vehículos en al menos una docena de cateos

Fiscalía despliega Ejército, Guardia Nacional y policías en al menos una docena de cateos simultáneos contra red de lotes ilegales.

Vehículos asegurados durante los cateos simultáneos contra lotes ilegales vinculados a operaciones ilícitas del crimen organizado en San Juan del Río

Al menos 114 vehículos fueron asegurados de manera preliminar en los lotes intervenidos durante los cateos simultáneos.

Martin García Chavero
Martin García Chavero
Feb 18, 2026
Martin García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

San Juan del Río — 18 de febrero de 2026. —Al menos una docena de cateos ejecutados de manera simultánea asestaron un duro golpe al crimen organizado en San Juan del Río, con el aseguramiento preliminar de 114 vehículos y 4 inmuebles por parte de la Fiscalía General del Estado.

El operativo interinstitucional involucró a fiscales, policías de investigación, Ejército Mexicano, Guardia Nacional y corporaciones estatales y municipales en uno de los despliegues más contundentes contra operaciones ilícitas en el municipio.

Las acciones se derivaron de investigaciones sobre operaciones ilícitas que grupos delincuenciales desarrollaban en San Juan del Río a través de lotes de automóviles que funcionaban como fachada. La evidencia acumulada por la Fiscalía, sumada a denuncias ciudadanas, permitió obtener las órdenes de cateo que se ejecutaron de forma simultánea para impedir cualquier reacción de los involucrados.

El despliegue fue de gran escala. Elementos de la Fiscalía trabajaron de forma coordinada con policías estatales y municipales, personal del Ejército Mexicano y efectivos de la Guardia Nacional para cubrir simultáneamente todos los puntos señalados en las órdenes judiciales y evitar que se ocultara evidencia o se trasladaran unidades.

Aseguran 114 vehículos en cateos contra lotes ilegales de San Juan del Río

En los inmuebles intervenidos, las autoridades localizaron decenas de unidades presuntamente ligadas a las operaciones ilícitas investigadas. La cifra preliminar de 114 automóviles asegurados revela la dimensión de la red delictiva que operaba con aparente normalidad hasta que el golpe al crimen en San Juan del Río desmontó la estructura.

Los cuatro inmuebles asegurados funcionaban como centros de acopio y distribución. Según las indagatorias, los lotes no solo almacenaban vehículos con procedencia ilícita, sino que servían como nodos logísticos para grupos que operaban en el municipio y zonas aledañas.

Diversos indicios fueron recabados durante los cateos, incluyendo documentación y objetos que serán sometidos a análisis pericial.

Hasta el momento se desconoce el número de personas detenidas durante las acciones policíacas. La Fiscalía no ha proporcionado cifras oficiales sobre arrestos derivados de los cateos, aunque no se descarta que se giren órdenes de aprehensión conforme avancen las diligencias. Las cifras definitivas del operativo podrían incrementarse una vez que concluya el procesamiento de la evidencia.

Las investigaciones permanecen abiertas y la información es considerada preliminar. La Fiscalía General del Estado no descartó que el número de vehículos asegurados y de inmuebles vinculados a la red aumente en San Juan del Río. Este medio dará seguimiento conforme las autoridades confirmen el balance final del operativo.

