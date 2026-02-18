San Juan del Río — 18 de febrero de 2026. —Al menos una docena de cateos ejecutados de manera simultánea asestaron un duro golpe al crimen organizado en San Juan del Río, con el aseguramiento preliminar de 114 vehículos y 4 inmuebles por parte de la Fiscalía General del Estado.

El operativo interinstitucional involucró a fiscales, policías de investigación, Ejército Mexicano, Guardia Nacional y corporaciones estatales y municipales en uno de los despliegues más contundentes contra operaciones ilícitas en el municipio.

Las acciones se derivaron de investigaciones sobre operaciones ilícitas que grupos delincuenciales desarrollaban en San Juan del Río a través de lotes de automóviles que funcionaban como fachada. La evidencia acumulada por la Fiscalía, sumada a denuncias ciudadanas, permitió obtener las órdenes de cateo que se ejecutaron de forma simultánea para impedir cualquier reacción de los involucrados.

El despliegue fue de gran escala. Elementos de la Fiscalía trabajaron de forma coordinada con policías estatales y municipales, personal del Ejército Mexicano y efectivos de la Guardia Nacional para cubrir simultáneamente todos los puntos señalados en las órdenes judiciales y evitar que se ocultara evidencia o se trasladaran unidades.

En los inmuebles intervenidos, las autoridades localizaron decenas de unidades presuntamente ligadas a las operaciones ilícitas investigadas. La cifra preliminar de 114 automóviles asegurados revela la dimensión de la red delictiva que operaba con aparente normalidad hasta que el golpe al crimen en San Juan del Río desmontó la estructura.

Los cuatro inmuebles asegurados funcionaban como centros de acopio y distribución. Según las indagatorias, los lotes no solo almacenaban vehículos con procedencia ilícita, sino que servían como nodos logísticos para grupos que operaban en el municipio y zonas aledañas.

Diversos indicios fueron recabados durante los cateos, incluyendo documentación y objetos que serán sometidos a análisis pericial.

Hasta el momento se desconoce el número de personas detenidas durante las acciones policíacas. La Fiscalía no ha proporcionado cifras oficiales sobre arrestos derivados de los cateos, aunque no se descarta que se giren órdenes de aprehensión conforme avancen las diligencias. Las cifras definitivas del operativo podrían incrementarse una vez que concluya el procesamiento de la evidencia.

Las investigaciones permanecen abiertas y la información es considerada preliminar. La Fiscalía General del Estado no descartó que el número de vehículos asegurados y de inmuebles vinculados a la red aumente en San Juan del Río. Este medio dará seguimiento conforme las autoridades confirmen el balance final del operativo.