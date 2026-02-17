San Juan del Río necesita nueva secundaria por crecimiento poblacional

Martha Elena Soto Obregón confirmó la necesidad de una nueva secundaria en el municipio.

San Juan del Río, 17 de febrero de 2026. — La Secretaría de Educación de Querétaro confirmó la necesidad de construir una nueva secundaria en San Juan del Río ante el crecimiento poblacional de la zona Oriente del municipio, aunque el proyecto permanece en espera de que la presidencia municipal defina el terreno donde se edificará.

La titular del ramo, Martha Elena Soto Obregón, reveló además que la educación media superior estatal opera al 103% de su capacidad.

Soto Obregón explicó que la necesidad ya fue comunicada formalmente a las autoridades municipales. Los proyectos escolares utilizan edificaciones estandarizadas, por lo que el principal requisito pendiente es la disponibilidad y las condiciones jurídicas del predio.

"Nada más hay que ver cuáles son las necesidades que existen y las condiciones del predio, y nosotros empezaríamos con el proyecto", precisó.

La funcionaria reconoció que el crecimiento de la demanda escolar en Querétaro responde a dos factores: el desplazamiento de población hacia zonas periféricas como la zona Oriente de San Juan del Río, la zona Norte de El Marqués y la zona Norte de la capital, además de la disminución de habitantes en edad escolar en los centros urbanos tradicionales.

En educación media superior, las cifras son contundentes: la entidad tiene casi 100 mil estudiantes en ese nivel y opera con una ocupación del 103%.

Soto Obregón advirtió que las proyecciones del INEGI estiman un incremento de un punto porcentual anual, lo que equivale a aproximadamente mil alumnos nuevos cada año, el equivalente a una escuela de gran tamaño.

La secretaria hizo un llamado a padres y madres de familia para que continúen apoyando el esfuerzo educativo. "Los necesitamos siempre en favor de nuestros niños y niñas", concluyó.

