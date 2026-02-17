San Juan del Río, 17 de febrero de 2026. —La maestra Liliana San Martín Castillo, secretaria del Trabajo del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, inauguró la tercera edición del programa Nosotras en la Ciencia en las instalaciones de Imbera en San Juan del Río, la primera ocasión en que este municipio es elegido como sede.

Estudiantes de educación secundaria recorrieron líneas de producción e interactuaron con profesionales de ingeniería, laboratorio, calidad y sostenibilidad durante una jornada diseñada para acercarlas a carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas.

Liliana San Martín Castillo, secretaria del Trabajo, durante la inauguración de Nosotras en la Ciencia 2026 en Imbera San Juan del Río. rotativo.com.mx

El programa, que conmemora el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia celebrado el pasado 11 de febrero, opera actualmente en 50 empresas del estado. En ediciones anteriores la inauguración se realizó en la zona metropolitana de Querétaro, por lo que la elección de Imbera en San Juan del Río marca un paso hacia la descentralización de la iniciativa.

San Martín Castillo compartió ante las estudiantes un dato que ilustra el alcance de las políticas de inclusión laboral impulsadas desde su dependencia: antes de que arrancara el programa de formación de operadoras de transporte público en Querétaro, solo existía una licencia femenina para conducir ese tipo de unidades en toda la entidad. Hoy la cifra supera las 600 mujeres certificadas.

Colaboradoras operativas y administrativas de Imbera compartieron sus experiencias profesionales con las jóvenes visitantes. rotativo.com.mx

"Cuando incorporamos a una mujer, ella cambia el contexto para bien, para ellas y para ellos", sostuvo la funcionaria. La secretaria relató un caso ocurrido en la propia planta de Imbera: al integrar a una mujer en una línea de producción donde se requería cargar piezas repetidamente, la empresa decidió automatizar ese proceso en lugar de excluirla. Esa modificación terminó por beneficiar también a los trabajadores varones.

Colaboradoras operativas y administrativas de Imbera compartieron sus experiencias profesionales con las jóvenes visitantes. rotativo.com.mx

Imbera abre sus puertas al talento femenino en San Juan del Río

"Si el espacio no está diseñado para las mujeres, hay que reconfigurarlo; no es que esté mal el género, es que está incorrecto en la línea de producción", enfatizó San Martín Castillo. La titular de la dependencia reconoció que en eventos del sector empresarial le ha tocado ser la única mujer en líneas de protocolo, situación que motiva la continuidad del programa Nosotras en la Ciencia por tercer año consecutivo.

Liliana San Martín Castillo, secretaria del Trabajo, durante la inauguración de Nosotras en la Ciencia 2026 en Imbera San Juan del Río. rotativo.com.mx

Arturo González, director de Recursos Humanos de Imbera, informó que la empresa desarrolla, produce y comercializa productos desde cero, lo que demanda talento de diversas profesiones. González precisó que un trabajo intencionado de apertura de oportunidades ha permitido incrementar la presencia femenina en la organización de forma equitativa.

"El talento no tiene género, pero sí necesita oportunidades y condiciones para desarrollarse", indicó el directivo, quien agradeció la confianza del gobierno estatal para elegir a Imbera como sede inaugural del programa 2026.

La maestra Judith Ortiz, representante de la Secretaría de las Mujeres del municipio de San Juan del Río, acudió en nombre del presidente municipal y dirigió un mensaje a las jóvenes visitantes.

Liliana San Martín Castillo, secretaria del Trabajo, durante la inauguración de Nosotras en la Ciencia 2026 en Imbera San Juan del Río. rotativo.com.mx

"Creemos en ustedes, creemos en su talento y en esa curiosidad que hace que una niña se haga preguntas y no se conforme hasta encontrar respuestas", expresó.

Ortiz subrayó que desde el gobierno municipal se seguirán impulsando espacios y alianzas para el desarrollo de las mujeres en áreas científicas y tecnológicas.

En la inauguración participaron también la doctora Soto Obregón, secretaria de Educación del Poder Ejecutivo del Estado; el maestro Alberto Pimentel, director de Imbera en San Juan del Río, y una representante de la licenciada Irene Quintanar Mejía, coordinadora de la Unidad de Servicios para la Educación.

Estudiantes de secundaria recorrieron líneas de producción y áreas de ingeniería dentro de las instalaciones de Imbera. rotativo.com.mx

Durante la jornada, colaboradoras de áreas operativas y administrativas de Imbera compartieron sus trayectorias profesionales con las estudiantes, quienes conocieron de cerca el funcionamiento de una empresa dedicada a la fabricación de equipos de refrigeración.

El programa Nosotras en la Ciencia continuará a lo largo de 2026 con visitas a empresas de diversos municipios de Querétaro, con la meta de que más jóvenes exploren de primera mano las oportunidades laborales en sectores vinculados a ciencia y tecnología en la entidad.