Querétaro, 16 de febrero de 2026. — El programa Tarifa Unidas alcanzó 188 mil 483 beneficiarios en el transporte público de Querétaro, cifra que representa un crecimiento de 4.3 veces respecto a los 43 mil inscritos que se registraban al inicio de la actual administración estatal.

El sistema cerrará 2025 con 155 millones de usuarios y acumula 90 millones de ascensos a través del programa de tarifa preferente, vigente desde noviembre de 2021.

La estrategia, diseñada para beneficiar a usuarios preferentes de la zona metropolitana, concentra su mayor presencia en el sector estudiantil con 79 mil inscritos, seguido de más de 7 mil trabajadores del sector educativo en Querétaro y 6 mil personas con discapacidad.

También participan beneficiarios del sector salud, seguridad pública, bomberos y personal militar.

El director general de la Agencia de Movilidad, Gerardo Cuanalo Santos, informó que el transporte público pasó de 6 millones a casi 15 millones de usuarios mensuales durante la administración, un incremento superior al 100 por ciento.

Adelantó que marzo podría marcar un nuevo máximo histórico en el uso del transporte público en Querétaro.

Cuanalo Santos detalló que el sistema mantiene mil unidades en circulación y registra un crecimiento anual del 6 por ciento en unidades en servicio.

En cuanto a Tarifa Unidas, precisó que el programa acumula 3 millones de ascensos recientes que se suman a los 90 millones totales.

Trabajadores federales se integran a Tarifa Unidas en Querétaro

Por instrucción del gobernador, el programa incorporó a trabajadores sindicalizados de 29 dependencias federales en la entidad, quienes ya pueden afiliarse a Tarifa Unidas en Querétaro.

Entre las instituciones incluidas figuran el ISSSTE, el SAT, Aduanas y Profeco, entre otras.

La ampliación del padrón de beneficiarios busca consolidar el uso del transporte público en la zona metropolitana de Querétaro, donde operan las mil unidades del sistema.