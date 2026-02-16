Notarios de Querétaro impulsarán firma electrónica y asesorías gratuitas en municipios

Nuevo Consejo del Colegio de Notarios anuncia modernización digital y convenios municipales para orientación jurídica.

Toma de protesta del nuevo Consejo Directivo del Colegio de Notarios de Querétaro encabezado por Luis Eduardo Ugalde Tinoco.

Luis Eduardo Ugalde Tinoco rindió protesta como presidente del Colegio de Notarios del Estado de Querétaro para el nuevo bienio.

Querétaro, 16 de febrero de 2026. — El Colegio de Notarios del Estado de Querétaro homologará su firma electrónica avanzada con el Gobierno del Estado y establecerá convenios municipales para llevar asesorías jurídicas gratuitas a la ciudadanía, como parte de las líneas de trabajo del nuevo Consejo Directivo que encabeza el licenciado Luis Eduardo Ugalde Tinoco, quien rindió protesta como presidente del organismo.

El notariado queretano busca transitar hacia un modelo de mayor cercanía con la población, alejándose del esquema tradicional limitado al trabajo de oficina.

La estrategia contempla acuerdos con municipios de Querétaro para brindar orientación jurídica directa, con avances ya registrados en San Juan del Río y Corregidora.

"Ya tenemos nuestra firma electrónica notarial, ya la vamos a homologar con gobierno del estado", explicó Ugalde Tinoco durante la toma de protesta.

El presidente del Colegio precisó que la modernización digital será una de las dos estrategias centrales del bienio, con el objetivo de agilizar trámites y fortalecer la certeza jurídica mediante herramientas tecnológicas.

El esquema de asesorías jurídicas gratuitas se extenderá gradualmente al resto de la entidad. Según detalló el dirigente notarial, se establecerán agendas de atención social y expedientes técnico-jurídicos para apoyar a quienes necesiten regularizar trámites, particularmente en comunidades con menor acceso a servicios notariales.

Notarios de Querétaro buscan cambiar percepción sobre costos

Otro de los objetivos del nuevo Consejo Directivo será transformar la percepción ciudadana de que los servicios notariales resultan costosos.

Ugalde Tinoco sostuvo que los honorarios del notario representan apenas entre el 5 y 6 por ciento al millar del valor de una operación, mientras que los mayores gastos para las familias provienen de impuestos y derechos vinculados a procesos como el traslado de dominio, cuyas tasas oscilan entre 5 y 6 por ciento.

"La percepción que vamos a hacer en este bienio es transformar", indicó el presidente del organismo, quien subrayó la importancia de dar mayor claridad sobre los aranceles y los costos reales que enfrentan los usuarios al realizar trámites notariales en Querétaro.

Ante cuestionamientos sobre controversias recientes relacionadas con la fe notarial y posibles fraudes inmobiliarios, el nuevo presidente enfatizó que el gremio debe conducirse con ética y apego estricto a los aranceles establecidos.

Cualquier irregularidad, aseguró, debe atenderse mediante denuncias o quejas concretas que permitan deslindar responsabilidades de manera adecuada.

