Detienen a 4 en cateo a viñedo La Redonda, en Ezequiel Montes

Fiscalía ejecuta cateo en La Redonda y asegura arma de fuego, documentación y efectivo.

Operativo de cateo en viñedo La Redonda de Ezequiel Montes con participación de Fiscalía de Querétaro y corporaciones de seguridad
Agentes ministeriales ejecutaron el cateo en el viñedo La Redonda de Ezequiel Montes por despojo y robo.
Foto: Fiscalía Querétaro.
Martin García Chavero
Por Martin García Chavero Feb 10, 2026
Martin García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

Ezequiel Montes, 10 de febrero de 2026. —Un cateo en el viñedo La Redonda, ubicado en Ezequiel Montes, dejó como resultado cuatro personas detenidas y el aseguramiento de un arma de fuego, documentación, dispositivos electrónicos y dinero en efectivo.

La diligencia fue ejecutada por personal ministerial y de la Policía de Investigación del Delito de la Fiscalía General del Estado de Querétaro, en el marco de una carpeta de investigación abierta por los delitos de despojo y robo.

Operativo de cateo en vi\u00f1edo La Redonda de Ezequiel Montes con participaci\u00f3n de Fiscal\u00eda de Quer\u00e9taro y corporaciones de seguridad Agentes ministeriales ejecutaron el cateo en el viñedo La Redonda de Ezequiel Montes por despojo y robo. Foto: Fiscalía Querétaro.

La Redonda es uno de los viñedos más reconocidos de la región vitivinícola queretana, enclavado en la Ruta del Queso y el Vino.

Los delitos de despojo y robo suelen vincularse en esta zona con conflictos por la posesión de predios productivos, cuyo valor se ha elevado con el auge enoturístico de los últimos años.

Operativo de cateo en vi\u00f1edo La Redonda de Ezequiel Montes con participaci\u00f3n de Fiscal\u00eda de Quer\u00e9taro y corporaciones de seguridad Agentes ministeriales ejecutaron el cateo en el viñedo La Redonda de Ezequiel Montes por despojo y robo. Foto: Fiscalía Querétaro.

La Fiscalía no detalló los antecedentes específicos del caso ni la identidad de los denunciantes, aunque la obtención de una orden de cateo confirma que existieron elementos suficientes para judicializar la indagatoria.

Operativo de cateo en vi\u00f1edo La Redonda de Ezequiel Montes con participaci\u00f3n de Fiscal\u00eda de Quer\u00e9taro y corporaciones de seguridad Agentes ministeriales ejecutaron el cateo en el viñedo La Redonda de Ezequiel Montes por despojo y robo. Foto: Fiscalía Querétaro.

El operativo se realizó dentro de la estrategia Sinergia, que articula esfuerzos entre corporaciones de los tres niveles de gobierno. Participaron elementos del Ejército Mexicano, la Policía Estatal (POES) y la Policía Municipal de Ezequiel Montes, quienes brindaron respaldo durante la intervención en el predio.

Operativo de cateo en vi\u00f1edo La Redonda de Ezequiel Montes con participaci\u00f3n de Fiscal\u00eda de Quer\u00e9taro y corporaciones de seguridad Agentes ministeriales ejecutaron el cateo en el viñedo La Redonda de Ezequiel Montes por despojo y robo. Foto: Fiscalía Querétaro.

Durante la diligencia en el inmueble, agentes ministeriales aseguraron diversa documentación y dispositivos electrónicos que serán sometidos a análisis pericial. También se decomisó un arma de fuego y una cantidad no especificada de dinero en efectivo, indicios que formarán parte de los actos de investigación correspondientes.


Operativo de cateo en vi\u00f1edo La Redonda de Ezequiel Montes con participaci\u00f3n de Fiscal\u00eda de Quer\u00e9taro y corporaciones de seguridad Agentes ministeriales ejecutaron el cateo en el viñedo La Redonda de Ezequiel Montes por despojo y robo. Foto: Fiscalía Querétaro.

Cuatro detenidos en La Redonda quedan a disposición del Ministerio Público

Las cuatro personas detenidas durante el operativo quedaron a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica conforme avancen las indagatorias.

La Fiscalía informó que continuará con el análisis de los indicios asegurados y los actos ministeriales necesarios para esclarecer los hechos.

Operativo de cateo en vi\u00f1edo La Redonda de Ezequiel Montes con participaci\u00f3n de Fiscal\u00eda de Quer\u00e9taro y corporaciones de seguridad Agentes ministeriales ejecutaron el cateo en el viñedo La Redonda de Ezequiel Montes por despojo y robo. Foto: Fiscalía Querétaro.

La dependencia precisó que las investigaciones buscan determinar la probable responsabilidad de los implicados, garantizando el debido proceso y el acceso a la justicia.

El municipio de Ezequiel Montes ha registrado diversos operativos de seguridad en meses recientes como parte de la coordinación interinstitucional en la zona vitivinícola del estado.

seguridad criminalidad la redonda fiscalía fiscal estatal

Reciente

Campus de UNITEC Querétaro en avenida 5 de Febrero donde alumnos denuncian recargos diarios de 150 pesos sobre colegiaturas de 1,700 pesos
Querétaro

Recargos de 150 pesos diarios en colegiaturas de UNITEC superan 3,000% anual en Querétaro

Profeco podría investigar cobros que representan 264% mensual sobre adeudos de colegiaturas de 1,700 pesos.

Sesión ordinaria de Cabildo del Ayuntamiento de Querétaro donde se aprobó programa de salud pública 2024-2027
Editorial

Cabildo de Querétaro aprueba programa de salud pública 2024-2027

Ayuntamiento aprueba estrategia de salud pública y cambia sede de sesión solemne.

Regidor síndico José Francisco Landeras Layseca durante entrevista sobre programa de obra pública e inversiones privadas en San Juan del Río 2026
San Juan del Río

San Juan del Río alista programa de obra 2026 y espera 5 inversiones privadas

Regidor panista adelantó que 60% del programa se enfocará en reparación vial tras daños por lluvias extraordinarias.

Regidor panista José Francisco Landeras durante entrevista sobre candidaturas del PAN en San Juan del Río, Querétaro
San Juan del Río

PAN ve 80% de probabilidad de candidata mujer en San Juan del Río

Regidor panista confirma enfoque en posicionamiento de marca y anticipa definiciones electorales en un mes.