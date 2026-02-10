Ezequiel Montes, 10 de febrero de 2026. —Un cateo en el viñedo La Redonda, ubicado en Ezequiel Montes, dejó como resultado cuatro personas detenidas y el aseguramiento de un arma de fuego, documentación, dispositivos electrónicos y dinero en efectivo.

La diligencia fue ejecutada por personal ministerial y de la Policía de Investigación del Delito de la Fiscalía General del Estado de Querétaro, en el marco de una carpeta de investigación abierta por los delitos de despojo y robo.

Agentes ministeriales ejecutaron el cateo en el viñedo La Redonda de Ezequiel Montes por despojo y robo. Foto: Fiscalía Querétaro.

La Redonda es uno de los viñedos más reconocidos de la región vitivinícola queretana, enclavado en la Ruta del Queso y el Vino.

Los delitos de despojo y robo suelen vincularse en esta zona con conflictos por la posesión de predios productivos, cuyo valor se ha elevado con el auge enoturístico de los últimos años.

La Fiscalía no detalló los antecedentes específicos del caso ni la identidad de los denunciantes, aunque la obtención de una orden de cateo confirma que existieron elementos suficientes para judicializar la indagatoria.

El operativo se realizó dentro de la estrategia Sinergia, que articula esfuerzos entre corporaciones de los tres niveles de gobierno. Participaron elementos del Ejército Mexicano, la Policía Estatal (POES) y la Policía Municipal de Ezequiel Montes, quienes brindaron respaldo durante la intervención en el predio.

Durante la diligencia en el inmueble, agentes ministeriales aseguraron diversa documentación y dispositivos electrónicos que serán sometidos a análisis pericial. También se decomisó un arma de fuego y una cantidad no especificada de dinero en efectivo, indicios que formarán parte de los actos de investigación correspondientes.





Cuatro detenidos en La Redonda quedan a disposición del Ministerio Público

Las cuatro personas detenidas durante el operativo quedaron a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica conforme avancen las indagatorias.

La Fiscalía informó que continuará con el análisis de los indicios asegurados y los actos ministeriales necesarios para esclarecer los hechos.

La dependencia precisó que las investigaciones buscan determinar la probable responsabilidad de los implicados, garantizando el debido proceso y el acceso a la justicia.

El municipio de Ezequiel Montes ha registrado diversos operativos de seguridad en meses recientes como parte de la coordinación interinstitucional en la zona vitivinícola del estado.