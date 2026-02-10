Hidalgo, 10 de febrero de 2026. —Un amplio operativo de revisión de vehículos y ocupantes mantiene la Guardia Nacional en diversas carreteras de los municipios de Huichapan y Nopala, en Hidalgo, como parte de los despliegues orientados al combate contra el robo de combustible y en respuesta al reciente asesinato de un jefe policiaco federal ocurrido en las inmediaciones de los límites entre Hidalgo y Querétaro.
La zona comprendida entre Huichapan, Nopala y los municipios colindantes con Querétaro ha registrado actividad constante de grupos dedicados al huachicol en Hidalgo, lo que motivó el reforzamiento de la presencia federal en las vías de comunicación.
El homicidio del mando de la Guardia Nacional elevó la alerta en la región y detonó el despliegue de retenes sobre múltiples carreteras, incluida la vía interestatal Polotitlán-Las Cruces.
Durante el operativo, elementos con uniforme táctico completo y apoyados por al menos dos unidades tipo pick-up con torreta revisaron automóviles particulares y vehículos de carga que circulaban por la zona.
Las imágenes captadas por este medio muestran al personal armado realizando inspecciones ordenadas a conductores y pasajeros sobre un tramo rural de la carretera, en una zona semiárida con escasa urbanización.
Retenes contra huachicol en carreteras de Huichapan y Nopala
Los conductores fueron detenidos brevemente para la inspección visual del interior de sus unidades y la verificación de documentos.
El operativo de la Guardia Nacional en Huichapan no generó cierres totales de circulación, aunque automovilistas reportaron lentitud intermitente al transitar por los filtros de seguridad instalados en distintos puntos de la carretera.
El despliegue responde a una estrategia más amplia de las fuerzas federales para contener el robo de combustible que afecta ductos de Pemex en esta franja del estado.
La región que comprende Huichapan, Nopala y los municipios aledaños ha sido señalada como una de las zonas con mayor incidencia de tomas clandestinas en Hidalgo, situación que ha derivado en enfrentamientos entre grupos delictivos y fuerzas de seguridad.
Hasta el momento, las autoridades federales no han emitido un comunicado oficial sobre la duración o los resultados del operativo desplegado en los municipios de Huichapan y Nopala.