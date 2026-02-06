México, 6 de febrero de 2026.- La Fiscalía General de la República (FGR) integró un expediente que documenta, a partir de múltiples testimonios, el funcionamiento de una presunta red de secuestro, extorsión y coacción política operada desde el gobierno municipal de Tequila, Jalisco, con supuesta protección del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El alcalde Diego Rivera Navarro fue detenido el 5 de febrero y trasladado al Penal del Altiplano, según la solicitud de orden de aprehensión consultada por Latinus.

La investigación se desprende de denuncias presentadas por diversos sectores de Tequila —comerciantes, empresarios y excandidatos— que señalaron el uso sistemático de la fuerza pública municipal y de facultades administrativas como instrumentos de coacción.

Hasta el momento, la defensa del alcalde no ha emitido postura pública sobre las acusaciones contenidas en el expediente federal.

Testimonios detallan esquema de extorsión en Tequila

De acuerdo con el expediente presentado ante un juez el 30 de enero, un comerciante declaró que Rivera Navarro acudió personalmente a su establecimiento acompañado de colaboradores y policías municipales armados para exigirle pagos semanales. Según su versión, le advirtieron que sería privado de la libertad si no cumplía con las cuotas.

El denunciante proporcionó a la FGR números telefónicos, ubicaciones de presuntas casas de seguridad e identificó a funcionarios que, a su juicio, participaron directamente en las extorsiones.

Otro apartado del expediente recoge las declaraciones de dos personas que se identificaron como excandidatos de Morena en el proceso electoral de 2021. Ambos relataron que fueron privados de la libertad, encapuchados y golpeados, para luego ser trasladados a inmuebles donde se les exigió firmar su renuncia a las candidaturas bajo amenazas de muerte. En sus testimonios señalaron directamente al presidente municipal como responsable de ordenar las acciones.

Un comerciante de artesanías también denunció que su negocio fue clausurado tras el inicio de la administración. Posteriormente, según su declaración, comenzó a recibir exigencias económicas: primero 50 mil pesos para reabrir el local y después cuotas mensuales de 20 mil pesos. Al no cubrir uno de los pagos, aseguró haber sufrido agresiones físicas, daños materiales y amenazas. Otros afectados refirieron extorsiones que alcanzaban hasta 150 mil pesos.

FGR identifica a operadores y funcionarios señalados

Con base en los testimonios y otros datos de prueba, la fiscalía federal identificó a diversas personas como presuntos integrantes de la estructura. El expediente señala a Rivera Navarro como presunto líder y coordinador del esquema, acompañado de directores de Seguridad Pública, Catastro y Predial, así como de Obras Públicas del ayuntamiento.

Entre los operadores figura un elemento policial identificado como Severo "N", alias "El Rey Mago", a quien autoridades mexicanas y estadounidenses señalan por una presunta colaboración con el CJNG desde 2022, según el documento judicial. También aparecen escoltas y policías municipales acusados de participar en amenazas, cobros y actos de violencia contra la población.

¿Qué antecedentes tenía la administración de Rivera Navarro en Tequila?

Rivera Navarro asumió la presidencia municipal en octubre de 2024, postulado por la coalición Juntos Haremos Historia (Morena-PVEM-PT). Su gestión acumuló controversias previas a la detención: la empresa José Cuervo presentó denuncias por cobros elevados de predial, regidoras denunciaron acoso político y violencia de género en diciembre de 2025, y en mayo de ese año el alcalde fue citado por la fiscalía estatal tras la proyección de imágenes de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", durante un evento público.

La FGR sostiene que el caso representa una convergencia entre criminalidad organizada y ejercicio del poder público. En las próximas horas se prevé la formulación de imputación, conforme a los tiempos establecidos por la autoridad judicial. Cabe señalar que este medio buscará la versión oficial de la defensa legal del acusado sobre los señalamientos vertidos en el expediente.