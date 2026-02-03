San Juan del Río, 3 de febrero de 2026. —El gobernador Mauricio Kuri González informó que existen avances en las investigaciones por el asesinato del comandante de la Guardia Nacional Gustavo Ramírez Roque, aunque declinó revelar detalles para no entorpecer las indagatorias.
El crimen ocurrió el pasado 30 de enero cuando el cuerpo del mando federal fue localizado en las inmediaciones del acceso a la comunidad de San Miguel Arcángel, en este municipio.
El comandante Ramírez Roque fue privado de la libertad junto con otros tres elementos de la Guardia Nacional sobre la carretera Palmillas-Huichapan, en Hidalgo.
El grupo regresaba de un operativo contra el robo de hidrocarburos en comunidades como El Sitio, Tlaxcalilla y Cazadero, identificadas como puntos críticos de huachicoleo en la zona limítrofe entre ambas entidades.
Kuri González confirmó que desde el primer momento se estableció comunicación con el gobierno federal para colaborar en las investigaciones. Precisó que el secretario de Gobierno, Eric Gudiño, sostuvo reuniones con autoridades federales el día previo al hallazgo del cuerpo.
Refuerzan vigilancia en zona limítrofe con Hidalgo
El mandatario reconoció que grupos dedicados al robo de combustible operan principalmente en territorio hidalguense y buscan expandirse hacia Querétaro.
Señaló que el gobierno estatal no ha dejado de invertir en seguridad y trabaja de forma coordinada con las corporaciones federales para contener esta problemática.
Respecto a la petición del presidente municipal Roberto Cabrera Valencia de instalar una base de la Guardia Nacional en las salidas de las carreteras 45 y 55, el gobernador indicó que el tema forma parte de las conversaciones con el gobierno federal. No obstante, no precisó si existe fecha para concretar dicha solicitud.
Los otros tres elementos secuestrados junto con el comandante fueron localizados con vida en una zona cerril del lado hidalguense. Presentaban golpes y señales de tortura. La Fiscalía General de la República asumió la investigación al tratarse de un delito del fuero federal.