Avanza investigación por asesinato de comandante de Guardia Nacional: Kuri

Autoridades identificaron a responsables del crimen vinculado al huachicoleo en límites con Hidalgo.

Gobernador Mauricio Kuri González aborda investigación por asesinato de comandante de Guardia Nacional en Querétaro

Autoridades federales y estatales refuerzan vigilancia en la zona de San Juan del Río.

Martin García Chavero
Por Martin García Chavero Feb 03, 2026
Martin García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

San Juan del Río, 3 de febrero de 2026. —El gobernador Mauricio Kuri González informó que existen avances en las investigaciones por el asesinato del comandante de la Guardia Nacional Gustavo Ramírez Roque, aunque declinó revelar detalles para no entorpecer las indagatorias.

El crimen ocurrió el pasado 30 de enero cuando el cuerpo del mando federal fue localizado en las inmediaciones del acceso a la comunidad de San Miguel Arcángel, en este municipio.

El comandante Ramírez Roque fue privado de la libertad junto con otros tres elementos de la Guardia Nacional sobre la carretera Palmillas-Huichapan, en Hidalgo.

El grupo regresaba de un operativo contra el robo de hidrocarburos en comunidades como El Sitio, Tlaxcalilla y Cazadero, identificadas como puntos críticos de huachicoleo en la zona limítrofe entre ambas entidades.

Kuri González confirmó que desde el primer momento se estableció comunicación con el gobierno federal para colaborar en las investigaciones. Precisó que el secretario de Gobierno, Eric Gudiño, sostuvo reuniones con autoridades federales el día previo al hallazgo del cuerpo.

Refuerzan vigilancia en zona limítrofe con Hidalgo

El mandatario reconoció que grupos dedicados al robo de combustible operan principalmente en territorio hidalguense y buscan expandirse hacia Querétaro.

Señaló que el gobierno estatal no ha dejado de invertir en seguridad y trabaja de forma coordinada con las corporaciones federales para contener esta problemática.

Respecto a la petición del presidente municipal Roberto Cabrera Valencia de instalar una base de la Guardia Nacional en las salidas de las carreteras 45 y 55, el gobernador indicó que el tema forma parte de las conversaciones con el gobierno federal. No obstante, no precisó si existe fecha para concretar dicha solicitud.

Los otros tres elementos secuestrados junto con el comandante fueron localizados con vida en una zona cerril del lado hidalguense. Presentaban golpes y señales de tortura. La Fiscalía General de la República asumió la investigación al tratarse de un delito del fuero federal.

seguridadcriminalidadguardia nacionalmauricio kuri

Reciente

Predio recuperado en colonia El Porvenir de Querétaro que será transformado en parque mediante proceso de participación ciudadana
Querétaro

Recuperan predio en colonia El Porvenir para crear parque en Querétaro

Municipio recupera terreno usado como estacionamiento y lo transforma en área verde mediante diálogo ciudadano.

Ranking de gasto turístico por visitante en América Latina con México en lugar 12 y Panamá liderando
México

México queda fuera del ranking de mayor gasto turístico en América Latina

Estudio revela que el país ocupa el lugar 12 de 20 destinos latinoamericanos en derrama económica individual.

Programa federal de vivienda en Querétaro espera definiciones del gobierno de Claudia Sheinbaum
Querétaro

Programa federal de vivienda en Querétaro espera definiciones: Kuri

Gobernador indica que esquema proviene del inicio de la administración de Sheinbaum y el estado colabora en lo posible.

Gobernador Mauricio Kuri González informa sobre liderazgo de Querétaro en finanzas públicas con calificación triple
Querétaro

Querétaro refrenda primer lugar nacional en finanzas públicas: Kuri

Gobernador destaca que calificadoras ratifican posición del estado con evaluación triple A.