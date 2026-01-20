Querétaro, 20 de enero de 2026. — La Policía de Investigación del Delito detuvo a una mujer en San José El Alto, municipio de Querétaro, en cumplimiento a una orden de aprehensión emitida por autoridad judicial de la Ciudad de México. La persona es requerida por el delito de robo agravado en pandilla, informó la Fiscalía General del Estado de Querétaro.
El operativo se realizó el 12 de enero de 2026 en el marco de la estrategia Sinergia por Querétaro, que fortalece la colaboración interinstitucional entre fiscalías estatales. La orden judicial fue emitida por una jueza del Sistema Procesal Acusatorio de la Ciudad de México, precisó la dependencia estatal.
La detenida fue entregada a elementos de la Policía de Investigación de la Ciudad de México para continuar con el procedimiento legal correspondiente. Las autoridades capitalinas realizarán su traslado ante la autoridad judicial que la requiere para enfrentar el proceso penal.
La Fiscalía estatal reiteró su compromiso de fortalecer la colaboración con fiscalías de otras entidades federativas mediante el cumplimiento de órdenes judiciales. La estrategia garantiza el combate a delitos que afectan a la ciudadanía en coordinación con autoridades de todo el país.