Presentan querellas por daños a patrullas en Querétaro

El secretario de Seguridad Municipal confirmó que las denuncias se encuentran en trámite ante la Fiscalía Estatal tras afectaciones a vehículos policiales durante operativos recientes.

Juan Luis Ferrusca Ortiz, secretario de Seguridad Pública Municipal de Querétaro, durante conferencia de prensa sobre querellas por daños a patrullas

Juan Luis Ferrusca Ortiz, secretario de Seguridad Pública Municipal de Querétaro, informó sobre las querellas presentadas ante la Fiscalía Estatal.

Thelma Herrera
Por Thelma Herrera Ene 19, 2026
Thelma Herrera
Querétaro, 19 de enero de 2026. — La Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro presentó querellas ante la Fiscalía General del Estado por daños ocasionados a vehículos oficiales durante operativos recientes, informó el titular de la dependencia, Juan Luis Ferrusca Ortiz.

Las afectaciones fueron únicamente materiales y no se registraron policías lesionados. Los vehículos cuentan con seguro que cubrirá los daños, precisó el funcionario municipal.

Las denuncias se encuentran en trámite ante la Fiscalía Estatal y corresponden a afectaciones registradas durante labores propias del servicio, explicó Ferrusca Ortiz.

El secretario de Seguridad destacó que los incidentes ocurrieron mientras los elementos atendían llamadas de emergencia y realizaban tareas operativas en distintas zonas de Querétaro.

El funcionario confirmó que durante el operativo en la Central de Abastos se registraron personas detenidas que fueron puestas a disposición de la autoridad correspondiente.

"Por la naturaleza de los delitos, el probable responsable puede adquirir la libertad y llevar su procedimiento en libertad", sostuvo el titular de Seguridad Municipal.

"No hubo ningún policía lesionado, fue concretamente con la Policía Municipal, se levantaron querellas por daños a los vehículos oficiales y actualmente están en trámite ante la Fiscalía General del Estado", aseguró Ferrusca Ortiz.

Respecto a uno de los percances, el funcionario reconoció que pudo derivarse de un error humano al no colocarse los dispositivos de seguridad del vehículo.

La actuación de los elementos será revisada conforme a los protocolos internos de la corporación, enfatizó el secretario de Seguridad Pública Municipal.

El titular de la dependencia reiteró que los hechos se encuentran en proceso ante la Fiscalía General del Estado y que se dará seguimiento conforme avance la investigación oficial.


