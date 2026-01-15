San Juan del Río clausura dos asentamientos irregulares en campaña preventiva

El gobierno municipal lanzó la campaña "No te dejes engañar" para prevenir compra de lotes sin servicios básicos y advierte que la venta irregular constituye delito penal contra desarrollo urbano.

Clausura de asentamiento irregular en campaña contra fraude inmobiliario en San Juan del Río

Clausura de asentamiento irregular en campaña contra fraude inmobiliario en San Juan del Río.

Martin García Chavero
Por Martin García Chavero Ene 15, 2026
San Juan del Río, 15 de enero de 2026. — El gobierno municipal de San Juan del Río clausuró dos asentamientos irregulares y lanzó la campaña "No te dejes engañar" para prevenir que ciudadanos adquieran lotes sin servicios básicos ni autorizaciones.

La secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas Municipales, Edithe Alvarez Flores, advirtió que la venta de predios sin permisos municipales constituye un delito penal contra la seguridad y el orden en el desarrollo urbano, informó durante conferencia de prensa.

La funcionaria municipal explicó que muchos ciudadanos adquieren terrenos en zonas alejadas sin verificar que cuenten con factibilidad de agua, drenaje, electrificación o accesos pavimentados.

La dependencia recibió denuncias ciudadanas que permitieron detectar ventas irregulares en redes sociales y en campo, precisó Alvarez Flores.

El mandatario municipal sostuvo que los compradores buscan patrimonio familiar pero terminan en terrenos donde el municipio no puede garantizar servicios públicos por el estatus jurídico irregular.

"Lo que la gente quiere al comprar un terreno es tener mejor calidad de vida, no problemas futuros", aseguró Cabrera Valencia ante medios de comunicación.

Las autoridades pidieron a la ciudadanía denunciar predios que se vendan sin autorizaciones municipales ante la Fiscalía General del Estado. El gobierno municipal trabaja en coordinación con agencias inmobiliarias formales para evitar la promoción de lotes irregulares que afectan la planeación del crecimiento ordenado.

La campaña protege a compradores potenciales de fraudes inmobiliarios y evita que el municipio crezca de manera desordenada. Las denuncias pueden presentarse en las oficinas de Desarrollo Urbano o directamente ante el Ministerio Público.

