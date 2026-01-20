Madrid, España, 20 de enero de 2026.- El gobernador Mauricio Kuri González encabezó la inauguración del Domo Inmersivo "Conexión" en la Plaza de Olavide de Madrid, una experiencia multisensorial con tecnología de proyección de 360 grados que promueve la identidad, el patrimonio y la oferta turística de Querétaro ante el mercado europeo.

La instalación permanecerá abierta hasta el 25 de enero y refuerza la conectividad internacional del estado mediante la nueva ruta aérea Querétaro–Madrid, informó el gobierno estatal.

El proyecto consiste en un domo de 12 metros de diámetro que presenta la experiencia audiovisual "Conexión", una narrativa de siete minutos que explora el vínculo histórico, cultural y contemporáneo entre Querétaro y España. La acción se realiza en el marco de las actividades previas a la Feria Internacional de Turismo (FITUR), donde Querétaro posiciona su destino ante operadores turísticos y visitantes europeos.

Mauricio Kuri González, gobernador de Querétaro, durante la inauguración del Domo Inmersivo "Conexión" en la Plaza de Olavide, Madrid. Foto: Gobierno de Querétaro

"Este Domo representa una nueva forma de presentar a Querétaro ante el mundo", aseguró el mandatario estatal durante la presentación, acompañado por la secretaria de Turismo federal, Josefina Rodríguez Zamora, y autoridades españolas y mexicanas.

Kuri González destacó que este esfuerzo se suma a la consolidación de la nueva ruta aérea Querétaro–Madrid, la cual fortalece la conectividad internacional y posiciona al estado como una puerta de entrada estratégica al centro del país.

La secretaria de Turismo estatal, Adriana Vega Vázquez Mellado, explicó que el Domo ofrece una apuesta innovadora para la promoción del destino en el mercado europeo, al generar cercanía emocional con los visitantes y despertar el interés por viajar a Querétaro.

La instalación opera con funciones cada diez minutos, en horario de 15:00 a 22:00 horas, con capacidad para 50 personas por sesión.

La inauguración contó con la asistencia del secretario de Desarrollo Sustentable de Querétaro, Marco Antonio del Prete Tercero; los presidentes municipales de El Marqués y Tequisquiapan, Rodrigo Monsalvo Castelán y Héctor Magaña Rentería, respectivamente; el diputado federal Mario Calzada, así como la diputada presidenta de la Comisión de Turismo en la Legislatura estatal, Adriana Meza.



