Querétaro inaugura domo inmersivo en Madrid previo a FITUR

El gobierno instaló un domo de 12 metros en Plaza de Olavide que promueve el turismo queretano ante el mercado europeo con tecnología 360 grados.

Gobernador Mauricio Kuri González durante inauguración del Domo Inmersivo Conexión en Plaza de Olavide Madrid España promoción turística Querétaro.

Mauricio Kuri González, gobernador de Querétaro, durante la inauguración del Domo Inmersivo "Conexión" en la Plaza de Olavide, Madrid.

Foto: Gobierno de Querétaro
Diario Rotativo
Por Diario Rotativo Ene 20, 2026
Diario Rotativo
See Full Bio

Madrid, España, 20 de enero de 2026.- El gobernador Mauricio Kuri González encabezó la inauguración del Domo Inmersivo "Conexión" en la Plaza de Olavide de Madrid, una experiencia multisensorial con tecnología de proyección de 360 grados que promueve la identidad, el patrimonio y la oferta turística de Querétaro ante el mercado europeo.

La instalación permanecerá abierta hasta el 25 de enero y refuerza la conectividad internacional del estado mediante la nueva ruta aérea Querétaro–Madrid, informó el gobierno estatal.

El proyecto consiste en un domo de 12 metros de diámetro que presenta la experiencia audiovisual "Conexión", una narrativa de siete minutos que explora el vínculo histórico, cultural y contemporáneo entre Querétaro y España. La acción se realiza en el marco de las actividades previas a la Feria Internacional de Turismo (FITUR), donde Querétaro posiciona su destino ante operadores turísticos y visitantes europeos.

Gobernador Mauricio Kuri Gonz\u00e1lez durante inauguraci\u00f3n del Domo Inmersivo Conexi\u00f3n en Plaza de Olavide Madrid Espa\u00f1a promoci\u00f3n tur\u00edstica Quer\u00e9taro Mauricio Kuri González, gobernador de Querétaro, durante la inauguración del Domo Inmersivo "Conexión" en la Plaza de Olavide, Madrid. Foto: Gobierno de Querétaro

"Este Domo representa una nueva forma de presentar a Querétaro ante el mundo", aseguró el mandatario estatal durante la presentación, acompañado por la secretaria de Turismo federal, Josefina Rodríguez Zamora, y autoridades españolas y mexicanas.

Kuri González destacó que este esfuerzo se suma a la consolidación de la <span style="color:red">nueva ruta aérea Querétaro–Madrid, la cual fortalece la conectividad internacional y posiciona al estado como una puerta de entrada estratégica al centro del país.

La secretaria de Turismo estatal, Adriana Vega Vázquez Mellado, explicó que el Domo ofrece una apuesta innovadora para la promoción del destino en el mercado europeo, al generar cercanía emocional con los visitantes y despertar el interés por viajar a Querétaro.

Gobernador Mauricio Kuri Gonz\u00e1lez durante inauguraci\u00f3n del Domo Inmersivo Conexi\u00f3n en Plaza de Olavide Madrid Espa\u00f1a promoci\u00f3n tur\u00edstica Quer\u00e9taro. Mauricio Kuri González, gobernador de Querétaro, durante la inauguración del Domo Inmersivo "Conexión" en la Plaza de Olavide, Madrid. Foto: Gobierno de Querétaro

La instalación opera con funciones cada diez minutos, en horario de 15:00 a 22:00 horas, con capacidad para 50 personas por sesión.

La inauguración contó con la asistencia del secretario de Desarrollo Sustentable de Querétaro, Marco Antonio del Prete Tercero; los presidentes municipales de El Marqués y Tequisquiapan, Rodrigo Monsalvo Castelán y Héctor Magaña Rentería, respectivamente; el diputado federal Mario Calzada, así como la diputada presidenta de la Comisión de Turismo en la Legislatura estatal, Adriana Meza.


gobiernoturismomauricio kurifitur

Reciente

Infraestructura de riego tecnificado en distrito agrícola de Aguascalientes
México

Distrito de Riego 001 Pabellón será el primero tecnificado en México

Conagua invertirá 452 millones de pesos para beneficiar a mil 780 productores y recuperar 9 millones de metros cúbicos de agua para consumo humano.

Mapa de sistemas meteorológicos en México mostrando frente frío que afecta Querétaro e Hidalgo.
San Juan del Río

Ambiente frío y bancos de niebla en Querétaro e Hidalgo

Conagua prevé temperaturas mínimas de 0 a 5 grados centígrados con heladas en zonas altas de ambas entidades durante las próximas 24 horas.

Gobernador Mauricio Kuri González durante encuentro diplomático con Isabel Díaz Ayuso en Madrid, España
Editorial

Kuri sostiene encuentro con presidenta de Madrid Isabel Díaz Ayuso

El gobernador dialogó con la mandataria española sobre vínculos económicos, turísticos y la nueva ruta aérea Querétaro-Madrid que conecta ambas regiones.

Felifer Macías Olvera, presidente municipal de Querétaro, confirma responsabilidad de propietarios de bar Könor por ingreso de arma
Querétaro capital

Propietarios de bar Könor responderán por ingreso de arma a local

El presidente municipal Felifer Macías Olvera confirmó que los responsables del establecimiento enfrentarán sanciones administrativas y penales por no impedir el acceso del arma vinculada al homicidio.