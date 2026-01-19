Madrid, España, 19 de enero de 2026. - El gobernador Mauricio Kuri González promovió inversiones turísticas para Querétaro durante su participación en el Foro Santander, un encuentro estratégico global que se realiza en el marco de FITUR y que reúne a líderes del sector turístico, empresarios y autoridades internacionales.

El mandatario estatal presentó las ventajas competitivas de Querétaro para atraer desarrollo hotelero, cultural y de negocios mediante alianzas de largo plazo, informó el gobierno del estado.

Durante su intervención, Kuri González reiteró el compromiso de Querétaro con un modelo de desarrollo turístico competitivo, sostenible y con visión internacional que genere confianza para la inversión.

El gobernador destacó la estabilidad, conectividad y talento de la entidad, así como el reconocimiento otorgado por el World Justice Project que posiciona al estado como referente en certeza jurídica.

"Querétaro es un estado con estabilidad, conectividad, talento y una clara vocación turística; venimos a construir alianzas de largo plazo y a mostrar que en Querétaro hay condiciones reales para invertir, crecer y generar valor compartido", aseguró el mandatario estatal.

La participación en el Foro Santander fortalece el posicionamiento internacional de Querétaro y consolida su estrategia de atracción de inversiones en el sector turístico y de negocios, precisó el gobierno estatal.

Productos turísticos innovadores

El estado reforzó su presencia en el mercado europeo con productos turísticos atractivos e innovadores como el Camino Iniciático de Santiago, así como el turismo wellness, gastronómico, enoturístico y cultural.

La estrategia internacional avanza en la consolidación de Querétaro como destino competitivo para inversiones hoteleras y culturales, explicó la administración estatal.

El Foro Santander se realiza durante FITUR, la Feria Internacional de Turismo más importante de España, y representa una plataforma estratégica para establecer alianzas internacionales con empresarios del sector.

En el foro también participaron el copresidente del Grupo Barceló, Simón Pedro; el director general de Grupo Diestra, Jorge Paoli; la secretaria de Estado para Iberoamérica y el Caribe, Susana Sumelzo, así como el embajador de México en España, Quirino Ordaz Coppel.

La gira de trabajo del gobernador Kuri González por Madrid, España, forma parte de la estrategia de Querétaro para posicionar al estado como destino atractivo ante inversionistas europeos del sector turístico y hotelero.