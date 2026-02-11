El caso conmocionó a la comunidad sanjuanense desde el primer momento. El 11 de febrero de 2025, familiares de Perla Citlali alertaron sobre su ausencia tras no poder contactarla. Esa mañana, su cuerpo fue hallado con signos de violencia en el consultorio ubicado sobre Calzada de Guadalupe esquina con calle Abedul, a solo 12 kilómetros de su hogar en San Miguel Galindo.

La Fiscalía General del Estado abrió la carpeta de investigación CI/SJR/965/2025 y canalizó el caso a la Fiscalía Especializada en Feminicidios. Hasta el momento, la dependencia no ha emitido postura sobre las críticas de la familia respecto a la falta de resultados concretos.

Las primeras líneas de investigación apuntaron al exnovio de la víctima, un médico de profesión proveniente de una reconocida familia de la región, quien según testimonios de vecinos y familiares contaba con antecedentes de violencia física contra exparejas.

Perla Citlali había terminado la relación meses antes del crimen debido a ese historial de agresiones, pero el acoso por parte del señalado persistió, de acuerdo con las declaraciones recabadas por la Fiscalía.

Días después del hallazgo, el fiscal general Víctor Antonio de Jesús Hernández confirmó que el caso fue judicializado con perspectiva de género y que un juez de control en San Juan del Río giró la orden de aprehensión.

Se realizaron cateos en una clínica médica y domicilios de la zona centro del municipio, donde se recabaron indicios. Sin embargo, Karol Hussein "N" logró darse a la fuga y la detención nunca se concretó.

Interpol emite ficha roja para localizar al presunto feminicida

El 8 de febrero de 2026, el fiscal De Jesús Hernández informó que la Interpol emitió una ficha roja para la localización y detención del presunto responsable, lo que representa el escalamiento del operativo al ámbito internacional.

El titular de la Fiscalía precisó que existe coordinación activa con las fiscalías de las 32 entidades del país, así como con instancias de seguridad internacionales.

"Si alguna de las instituciones de seguridad lo pudiese identificar, sería detenido porque cuenta con una orden de aprehensión vigente", declaró el fiscal.

Como parte de las diligencias más recientes, durante la primera semana de febrero se ejecutaron dos órdenes de cateo —una en San Juan del Río y otra en la capital queretana— y se realizaron entrevistas a testigos para fortalecer la acusación.

El funcionario aseguró que en Querétaro se ha logrado detener a los responsables de otros feminicidios en la entidad y que este caso "no será la excepción".

¿Cómo logró el imputado evadir la justicia durante un año?

Según información documentada por la organización ADAX Digitales, Karol Hussein "N" solicitó un amparo —expediente 149/2025— ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en Querétaro, que le concedió una suspensión de la orden de aprehensión a cambio de una garantía económica de 10 mil pesos.

Este recurso legal le permitió ganar tiempo y continuar en libertad, lo que la familia y organizaciones civiles han calificado como violencia institucional.

A lo largo de estos 12 meses, la familia ha recurrido de manera constante a las autoridades. En octubre de 2025, el gobernador Mauricio Kuri González reconoció públicamente que el presunto responsable seguía prófugo, aunque aseguró que existía coordinación con fiscalías de otros estados.

"Sabemos quién fue, ya hay una orden de aprehensión", declaró el mandatario, al señalar que mantenía comunicación directa con la familia.

Ante lo que considera una respuesta insuficiente, Briseyda Martínez, hermana de Perla, solicitó formalmente el acompañamiento de la Confederación Queretana de Organizaciones Civiles (Cívica) mediante un escrito dirigido a su secretaria ejecutiva, Cecilia Fernández.

En el documento, Briseyda señaló que la carpeta ha acumulado actuaciones pero sin resultados verificables. "Siento que están haciendo crecer una carpeta solo para justificar la existencia de una investigación", expresó.

El secretario de Gobierno, Eric Gudiño Torres, respondió el 28 de enero que la detención del presunto responsable es "una prioridad" para la administración estatal.

La familia también presentó queja ante la Defensoría de Derechos Humanos de Querétaro y ha advertido que escalará el caso a instancias nacionales y federales de no obtener respuestas.

Perla Citlali no solo fue una profesional comprometida con la odontología. Originaria de San Miguel Galindo, era también una destacada bailarina de huapango huasteco que en 2018 se coronó campeona nacional en el concurso de San Joaquín.

Su asesinato generó movilización social: el 16 de febrero de 2025, cerca de 300 personas se congregaron en el Jardín de la Familia para exigir justicia, y desde entonces colectivos feministas mantienen activa la campaña #JusticiaParaPerlaCitlali.

Mayra Alejandra Dávila Álvarez, fundadora de ADAX Digitales, señaló que la falta de detención constituye una revictimización y consideró que las autoridades se han movilizado más por la cercanía del aniversario que por voluntad propia.

"Ha estado cubierto, protegido ante la falta de eficacia de las autoridades para localizarlo", sostuvo respecto al imputado.

"Va un año sin justicia, un año donde el mensaje del gobierno para las mujeres está claro", expresó Briseyda Martínez, al concluir que en Querétaro "ser mujer sigue siendo un peligro".