Querétaro, 11 de febrero de 2026. —El centro de competencias de Siemens Energy en Querétaro inició su segunda fase de operaciones con una proyección de 750 colaboradores para este año y mil para 2028, lo que consolida a México como el principal espacio de innovación, operaciones y desarrollo de talento para la empresa en la región.

El hub, especializado en ingeniería y digitalización, forma profesionales para proyectos de alcance mundial y posiciona al estado como referente global en el sector energético.

La expansión del centro de competencias de Siemens Energy en Querétaro responde a la creciente demanda de talento especializado en transición energética.

Desde su primera etapa, la empresa ha integrado profesionales queretanos en roles de liderazgo global, con el 90 por ciento de los integrantes del hub participando en proyectos internacionales de ingeniería. Actualmente, el 25 por ciento de los puestos directivos son ocupados por mujeres.

El secretario de Desarrollo Sustentable, Marco Antonio Del Prete Tercero, señaló que la confianza de Siemens Energy en el estado se respalda con resultados concretos desde la primera fase.

"Las personas que aquí trabajen en proyectos tecnológicos de alto valor tendrán capacidades técnicas y con ellas brindarán competitividad al estado", indicó el funcionario, quien añadió que este crecimiento compromete a la entidad a fortalecer la educación de calidad y las condiciones de seguridad.

Del Prete Tercero precisó que la llegada de este tipo de inversiones refuerza el compromiso estatal con el cuidado del medio ambiente y la generación de oportunidades para el talento queretano especializado.

Hub de ingeniería posiciona a Querétaro en transición energética global

Por su parte, el Managing Director de Siemens Energy Latam-North, Javier Pastorino, explicó que México tiene un papel preponderante en la productividad, eficiencia y uso de inteligencia artificial en las cadenas de valor del sector.

Pastorino confirmó la meta de mil integrantes para 2028 dentro del centro de competencias, donde se desarrollan soluciones para generación y transmisión de energía convencional y renovable.

La empresa opera en tecnologías que incluyen turbinas de gas y vapor, centrales eléctricas híbridas con hidrógeno, generadores y transformadores, todas orientadas a la transición energética sostenible.

Estas capacidades técnicas son las que se transfieren al talento formado en Querétaro para su aplicación en proyectos globales.

Cristina Valadez, directora del Centro de Competencias Américas, detalló que la organización funciona como un semillero de líderes reconocido en programas locales y globales.

"En Querétaro innovamos y conectamos con talento de México para el mundo", aseguró la directiva, quien subrayó que el hub conecta países para acelerar la transición hacia fuentes de energía más limpias.

La segunda fase del centro de competencias de Siemens Energy en Querétaro operará con enfoque en digitalización aplicada al sector energético, con programas de formación continua para sus colaboradores en tecnologías de vanguardia.

