Fermín Chávez, vendedor con 15 años de trayectoria en el Jardín de la Familia de San Juan del Río, ofrece la docena de rosas desde 120 pesos. Foto: Rotativo de Querétaro.

El frío de los últimos meses redujo la producción de los invernaderos que surten a los puntos de venta del municipio. Es una constante que se repite cada invierno: las bajas temperaturas frenan el crecimiento de los rosales y la oferta cae entre diciembre y marzo.

Recién a finales de abril la producción comienza a repuntar, justo a tiempo para el Día de las Madres, que sigue siendo la temporada de mayor venta para el gremio florista en la región.

Rosas en variedades amarilla, rosa, roja y blanca disponibles en los puestos de flores rumbo al 14 de febrero. Foto: Rotativo de Querétaro.

Fermín Chávez, vendedor con más de 15 años de trayectoria en el Jardín de la Familia —en la zona centro de la Ciudad—, reconoció que la oferta actual es menor a la de otras fechas.

"La poca que sale sí está cara", señaló, aunque confía en que para el viernes podrá traer más colores y variedades a su puesto. Sobre el fin de semana, adelantó que la docena subirá de precio, sin precisar el monto del incremento.

Apartar con tiempo, la clave para conseguir rosas este 14 de febrero en San Juan del Río

Quienes piensen llegar a comprar el mismo sábado 14 podrían llevarse una sorpresa. Los productores trabajan bajo un sistema de pedidos anticipados: asignan su cosecha a clientes frecuentes que les compran cada tercer día o semanalmente durante todo el año. Eso deja poco margen para compradores ocasionales que solo buscan flores en fechas especiales.

Los floristas recomiendan apartar con anticipación, ya que la producción invernal limita la oferta para el Día del Amor y la Amistad. Infografía: Rotativo de Querétaro.

"Los productores ya tienen sus pedidos con anticipación, y toda la que sale ya la tienen comprometida con sus clientes", explicó Chávez.

Quien llega sin apartado previo corre el riesgo de no encontrar producto, sobre todo en las variedades más solicitadas como la rosa roja, favorita indiscutible para esta celebración.

Fermín Chávez, vendedor con 15 años de trayectoria en el Jardín de la Familia de San Juan del Río, ofrece la docena de rosas desde 120 pesos. Foto: Rotativo de Querétaro.

Pese a la producción limitada, el vendedor espera una demanda similar a la de años anteriores. La experiencia acumulada le permite anticipar un sábado 14 con buen movimiento comercial, comparable al de temporadas previas.

Actualmente hay disponibilidad en colores amarillo, rosa, rojo y blanco, y la variedad se ampliará conforme se acerque el viernes, cuando lleguen nuevos cargamentos desde los invernaderos de la región.

Rosas en variedades amarilla, rosa, roja y blanca disponibles en los puestos de flores rumbo al 14 de febrero. Foto: Rotativo de Querétaro.

Para quienes buscan sorprender este Día del Amor y la Amistad en San Juan del Río, la recomendación es: acudir antes del viernes y apartar las flores con tiempo para asegurar la docena al mejor costo, antes de que el precio se eleve para el fin de semana.