Rehabilitan calle 2 Poniente en Valle de Oro, San Juan del Río, con 4 mdp

Municipio invierte más de 4 millones en drenaje, agua potable, pavimento y alumbrado en zona industrial.

Calle 2 Poniente rehabilitada con pavimento nuevo y alumbrado público en colonia Valle de Oro, San Juan del Río

Roberto Cabrera Valencia, alcalde de San Juan del Río, durante la entrega de la calle rehabilitada en Valle de Oro.

San Juan del Río — 11 de febrero de 2026. —La rehabilitación integral de la calle 2 Poniente, en la colonia Valle de Oro, quedó concluida con una inversión superior a 4 millones de pesos.

Los trabajos abarcaron 190 metros de longitud e incluyeron drenaje sanitario, red de agua potable, pavimentación, banquetas y alumbrado público. Cerca de 350 habitantes de esta zona industrial de San Juan del Río resultan beneficiados con la obra.

Valle de Oro concentra parte importante de la actividad fabril del municipio. La rehabilitación de la calle 2 Poniente en esta colonia responde a necesidades de movilidad en zonas industriales que, según las autoridades municipales, inciden directamente en la productividad de las empresas asentadas en la demarcación.

El alcalde Roberto Cabrera Valencia señaló durante la entrega que la obra busca dotar de infraestructura adecuada a un corredor con vocación industrial y social. "Lo que importa es el beneficio de poder dar a la zona industrial su interés, su vocación social e industrial", indicó el presidente municipal.

Drenaje, agua potable y pavimento: alcances de la rehabilitación en Valle de Oro

La secretaria de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, Edith Álvarez Flores, precisó los componentes del proyecto: sustitución del drenaje sanitario, renovación de instalaciones de agua potable, colocación de postes de concreto con luminarias, tendido de pavimento y construcción de banquetas a lo largo de los 190 metros intervenidos.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Industriales de San Juan del Río, Jesús Herrera García, reconoció que la obra mejora las condiciones de seguridad para automovilistas, transportistas y peatones que transitan diariamente por la calle 2 Poniente.

La vialidad rehabilitada conecta con corredores de tránsito pesado vinculados a la actividad económica del polígono industrial.

La inversión de más de 4 millones de pesos forma parte de las acciones de infraestructura que el gobierno municipal ha ejecutado en colonias con vocación productiva de San Juan del Río.

Los vecinos de Valle de Oro pueden reportar cualquier incidencia relacionada con la obra al área de Obras Públicas municipales a través de los canales oficiales del Ayuntamiento.

