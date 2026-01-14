Querétaro, 14 de enero de 2026. — La Secretaría de la Mujer del municipio de Querétaro abrió la segunda convocatoria del Centro de Empoderamiento con el objetivo de capacitar a más de 500 mujeres en talleres certificados por el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Querétaro (Icateq).
Las inscripciones permanecerán abiertas durante todo enero tanto en la sede principal ubicada en Epigmenio González como en delegaciones municipales, informó la titular Clara Vanesa Garfias Rojas.
La estrategia 2026 contempla acercar los talleres directamente a las comunidades y colonias de las diferentes delegaciones del municipio de Querétaro, a diferencia de la primera generación donde las beneficiarias debían trasladarse a la sede principal.
Esta nueva modalidad territorial beneficia especialmente a mujeres de zonas periféricas que enfrentan dificultades de movilidad, explicó la funcionaria municipal durante conferencia de prensa realizada este martes.
Los requisitos para inscribirse incluyen ser residente del municipio de Querétaro, presentar identificación oficial vigente, CURP actualizada y comprobante de domicilio.
La convocatoria prioriza a nuevas beneficiarias, ya que las 383 mujeres graduadas en la primera generación recibirán un seguimiento especial para evaluar su inserción laboral o desarrollo de emprendimientos mediante conferencias y metodologías específicas que arrancarán próximamente.
Las inscritas recibirán un pasaporte de actividades que deben completar antes del 20 de febrero como requisito indispensable para acceder a los talleres de certificación oficial.
Este documento incluye participación en actividades de salud emocional que arrancarán en febrero, activación física y jornadas médicas, mientras que la capacitación técnica con Icateq iniciará formalmente en marzo, precisó Garfias Rojas.
Talleres en belleza, gastronomía y oficios
Los talleres disponibles abarcan tres áreas principales: belleza (maquillaje, aplicación de uñas, corte de cabello, masaje corporal, rizado de pestañas), gastronomía (pastas, ensaladas, elaboración de gelatinas, repostería, pastelería, panadería) y artes y oficios (floristería, mecánica, electricidad).
La oferta incluye también capacitación en áreas industriales mediante la colaboración con el Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial (Cecati), destacó la secretaria de la Mujer.
Los talleres más demandados en la primera generación fueron repostería, pastelería, panadería, elaboración de pastas y el área de belleza con rizado de pestañas y corte de cabello.
Sin embargo, la dependencia municipal promueve también la participación en talleres de mecánica y electricidad para romper estereotipos de género en oficios tradicionalmente masculinos, sostuvo la funcionaria estatal.
El Centro de Empoderamiento certificó a 383 mujeres durante 2025 en su primera generación, incluidos tres grupos de aproximadamente 25 mujeres cada uno en la delegación de Santa Rosa Jáuregui.
Esta experiencia comunitaria demostró la viabilidad de acercar los talleres directamente a los territorios, facilitando la participación de mujeres que combinan responsabilidades familiares y laborales con su capacitación profesional.