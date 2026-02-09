Querétaro, 9 de febrero de 2026. — Seis cabinas itinerantes con 5,400 esferas sorpresa se instalarán en puntos emblemáticos de la capital queretana como parte de la campaña "Mi Hilo Rojo", iniciativa del gobierno municipal y la Secretaría de Turismo para posicionar a Querétaro como destino líder en turismo de romance durante febrero.

La primera cabina se colocará el 13 de febrero a las 5:30 de la tarde en el Jardín Guerrero, y las restantes permanecerán disponibles hasta el 16 de febrero en horario de 10:30 a 19:00 horas o hasta agotar existencias.

El turismo de romance representa una actividad económica relevante para la entidad. Según datos presentados durante la conferencia de prensa, una boda en Querétaro genera un gasto de entre 900 mil y 1.2 millones de pesos, y durante 2025, con la participación de alrededor de 145 planificadores de eventos, esta actividad produjo una derrama de mil 550 millones de pesos en la entidad.

La campaña Mi Hilo Rojo en Querétaro se desarrollará en dos etapas. La primera, del 3 al 16 de febrero, tendrá como escenario el centro histórico, con cabinas ubicadas en la Fuente de Neptuno, Plaza de la Constitución, Alameda Hidalgo y el Mirador de los Arcos.

La segunda fase, del 19 al 23 de febrero, extenderá la dinámica a delegaciones municipales para ampliar el alcance de la iniciativa.

Las esferas sorpresa contendrán mensajes sobre el amor, descuentos en establecimientos locales y pequeños obsequios como flores. Más de la mitad de las 5,400 esferas incluirán algún tipo de sorpresa para los participantes, quienes podrán recorrer los distintos puntos de la ciudad siguiendo la dinámica del hilo rojo que conecta lugares y experiencias.

Wedding planners impulsan el turismo de romance en Querétaro

La iniciativa también involucra a wedding planners y actores del sector turístico y empresarial, quienes participan en la decoración de las cabinas y refuerzan la oferta de servicios relacionados con bodas y eventos en la capital. Su contribución busca resaltar el papel de estos profesionales en la actividad turística local.

El municipio invitó a ciudadanos y visitantes a sumarse a la campaña y recorrer los puntos habilitados durante las próximas semanas, con el objetivo de consolidar a Querétaro como un destino romántico con identidad propia de cara al Día de San Valentín y el resto de febrero.