Querétaro, 9 de febrero de 2026. —El operativo alcoholímetro dejó 37 personas detenidas y 35 vehículos remitidos al corralón en la capital queretana durante la semana del 2 al 8 de febrero, informó la Dirección de Justicia Cívica de la Secretaría de Gobierno del Municipio de Querétaro.

Los conductores sancionados fueron enviados al Centro de Infracciones Municipales por Alcoholimetría (CIMA) tras rebasar el límite permitido de 0.20 miligramos de alcohol por litro de aire espirado.

En total se aplicaron mil 254 pruebas de alcoholemia durante el periodo, de las cuales 46 resultaron positivas.

De las 37 personas detenidas por el alcoholímetro en Querétaro, 29 fueron hombres y 8 mujeres, proporción que mantiene la tendencia de mayor incidencia masculina en este tipo de infracciones.

Concepto Cifra Pruebas de alcoholemia aplicadas 1,254 Pruebas positivas 46 Personas detenidas 37 Hombres sancionados 29 Mujeres sancionadas 8 Vehículos al corralón 35

Resultados del operativo alcoholímetro en Querétaro del 2 al 8 de febrero de 2026.

La dependencia municipal recordó que el operativo de alcoholimetría tiene como finalidad prevenir accidentes automovilísticos relacionados con la ingesta de alcohol y proteger la vida e integridad de los habitantes de la demarcación.

El programa se aplica de manera permanente durante los fines de semana en distintos puntos de la capital, con retenes que verifican las condiciones de los conductores en vialidades estratégicas de la ciudad.

Los infractores enfrentan sanciones que van desde el arresto administrativo hasta la remisión del vehículo al corralón municipal.