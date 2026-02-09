Alcoholímetro en Querétaro deja 37 detenidos y 35 vehículos en corralón

Municipio aplicó mil 254 pruebas de alcoholemia del 2 al 8 de febrero; 29 hombres y 8 mujeres sancionados.

Operativo alcoholímetro en Querétaro deja 37 detenidos y 35 vehículos en corralón del 2 al 8 de febrero de 2026

El operativo alcoholímetro aplicó mil 254 pruebas de alcoholemia en la capital queretana durante la primera semana de febrero.

Diario Rotativo
Por Diario Rotativo Feb 09, 2026
Diario Rotativo
See Full Bio

Querétaro, 9 de febrero de 2026. —El operativo alcoholímetro dejó 37 personas detenidas y 35 vehículos remitidos al corralón en la capital queretana durante la semana del 2 al 8 de febrero, informó la Dirección de Justicia Cívica de la Secretaría de Gobierno del Municipio de Querétaro.

Los conductores sancionados fueron enviados al Centro de Infracciones Municipales por Alcoholimetría (CIMA) tras rebasar el límite permitido de 0.20 miligramos de alcohol por litro de aire espirado.

En total se aplicaron mil 254 pruebas de alcoholemia durante el periodo, de las cuales 46 resultaron positivas.

De las 37 personas detenidas por el alcoholímetro en Querétaro, 29 fueron hombres y 8 mujeres, proporción que mantiene la tendencia de mayor incidencia masculina en este tipo de infracciones.

Concepto

Cifra

Pruebas de alcoholemia aplicadas

1,254

Pruebas positivas

46

Personas detenidas

37

Hombres sancionados

29

Mujeres sancionadas

8

Vehículos al corralón

35

Resultados del operativo alcoholímetro en Querétaro del 2 al 8 de febrero de 2026.

La dependencia municipal recordó que el operativo de alcoholimetría tiene como finalidad prevenir accidentes automovilísticos relacionados con la ingesta de alcohol y proteger la vida e integridad de los habitantes de la demarcación.

El programa se aplica de manera permanente durante los fines de semana en distintos puntos de la capital, con retenes que verifican las condiciones de los conductores en vialidades estratégicas de la ciudad.

Los infractores enfrentan sanciones que van desde el arresto administrativo hasta la remisión del vehículo al corralón municipal.

gobiernoseguridadtransitomovilidad

Reciente

Rehabilitación de carretera que conecta Pinto Pintillo y Montenegro con Santa Rosa Jáuregui en Querétaro con inversión de 16.3 mdp
Editorial

Querétaro invierte 33 mdp en vialidades de Pinto, Pintillo y Montenegro

Municipio entrega tramo carretero Pinto-Montenegro-Santa Rosa Jáuregui y obras de drenaje y pavimento.

Estudiantes de ingeniería civil participan en concurso de soluciones viales para cruces críticos en Querétaro con microsimulación
Querétaro

56 estudiantes proponen soluciones viales para cruces críticos en Querétaro

CICQ y Secretaría de Movilidad lanzan concurso con 21 equipos para mejorar intersecciones de avenida Universidad.

Paseo del Buey en El Pueblito Corregidora Querétaro reunió a seis mil personas como parte de festividades con casi 300 años de historia
Corregidora

Alcalde de Corregidora respalda Paseo del Buey tras críticas por derechos animales

Guerrero Trápala descarta obligación legal de modificar festividad y destaca arraigo de casi tres siglos.

Familias sin empleo por cierre de Viñedos La Redonda en Ezequiel Montes Querétaro que lleva más de mes y medio sin operaciones
Editorial

300 familias sin empleo por cierre de Viñedos La Redonda en Ezequiel Montes

Secretaría del Trabajo descarta huelga legal y atiende a 16 trabajadores; empresa denuncia toma con personas armadas.