Querétaro, 9 de febrero de 2026. —Dos cruces estratégicos de avenida Universidad —con Tecnológico y con Corregidora— serán analizados por 56 estudiantes de ingeniería civil de 21 universidades, quienes mediante herramientas de microsimulación propondrán soluciones para reducir los congestionamientos en estas intersecciones de alta carga vehicular.

El concurso académico es impulsado por el Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Querétaro (CICQ), en coordinación con la Secretaría de Movilidad del municipio y con el respaldo técnico de la empresa PTV América Latina (Umovity).

La microsimulación es una tecnología que permite recrear escenarios viales con datos reales para identificar mejoras en puntos conflictivos.

Los 21 equipos participantes recibirán una capacitación intensiva de 12 horas distribuidas en dos días, con acompañamiento directo de PTV, firma que ha implementado estas herramientas en distintas ciudades de América Latina.

Antonio Corral, presidente de la Comisión de Vinculación Universitaria del CICQ, explicó que la iniciativa busca acercar a los jóvenes a plataformas especializadas y generar propuestas aplicables.

"Queremos que los estudiantes aprendan esta plataforma y propongan soluciones con base en los puntos que nos proporciona el municipio de Querétaro", señaló.

El secretario de Movilidad municipal, Miguel Ríos, detalló que los primeros proyectos se centrarán en los cruces de avenida Universidad, zonas donde las soluciones viales resultan prioritarias para mejorar la circulación diaria de miles de automovilistas en la capital queretana.

Impacto del Tren México-Querétaro impulsa búsqueda de soluciones viales

El presidente del CICQ, Pablo Talamantes, subrayó que el esfuerzo cobra relevancia ante el impacto vial generado por las obras del Tren México-Querétaro en áreas cercanas a los cruces analizados.

Consideró importante que academia, expertos y autoridades trabajen de manera conjunta para atender los retos de movilidad que enfrenta la ciudad.

El Colegio adelantó que el concurso podría ampliarse a más puntos de la capital si existe interés por parte del municipio, abriendo la puerta a futuros proyectos que integren medición, planeación y propuestas técnicas con participación estudiantil.

En el arranque estuvieron presentes representantes del capítulo estudiantil del CICQ y directivos de las universidades participantes.