Querétaro, 9 de febrero de 2026. —El Super Bowl generó una derrama económica de aproximadamente 200 millones de pesos en Querétaro, concentrada en bares, restaurantes, centros de entretenimiento y compras al menudeo para consumo en casa.

La cifra marca el inicio de una temporada de reactivación comercial que alcanzará su punto más alto el próximo 14 de febrero, cuando se prevé un flujo de 580 millones de pesos, monto similar al registrado durante la misma festividad en 2025, de acuerdo con la Cámara de Comercio en Pequeño del Estado de Querétaro (Canacope).

La entidad atraviesa un periodo de recuperación tras la llamada cuesta de enero, que este año resultó menos severa gracias al ahorro acumulado por las familias durante el cierre de 2025.

El Día de San Valentín se perfila como el detonante principal de la actividad comercial del primer trimestre, con sectores como alimentos, entretenimiento y servicios entre los más beneficiados.

Eduardo Chávez, presidente de la Canacope en Querétaro, explicó que el movimiento económico del domingo se distribuyó entre establecimientos de consumo presencial y ventas al menudeo.

"Tuvimos una derrama económica de aproximadamente 200 millones de pesos por el movimiento del día de ayer, principalmente en bares, restaurantes, centros de entretenimiento, pero también en compras al menudeo", precisó.

El dirigente empresarial detalló que el 14 de febrero concentra la mayor actividad de consumo en sectores de alimentos, entretenimiento, souvenirs y servicios relacionados, incluyendo moteles en la ciudad y sus alrededores.

Según Chávez, las estrategias comerciales de los negocios buscan maximizar las ventas aprovechando el flujo de consumidores.

Derrama económica de 580 mdp esperada por San Valentín en Querétaro

"Para el 14 de febrero, nosotros estamos esperando que continuemos con la derrama económica similar a la del año pasado, 580 millones de pesos, reflejada en comercios destinados al entretenimiento, consumo de alimentos y servicios de entretenimiento", indicó el presidente de la Canacope estatal.

El líder empresarial añadió que esta celebración representa el arranque formal de la actividad comercial del año y que se prevé un crecimiento moderado pero sostenido respecto a ejercicios anteriores.

"El inicio de la actividad comercial propiamente en el estado de Querétaro se da a través de esta festividad, después de la famosa cuesta de enero", sostuvo.

La combinación del Super Bowl y el Día de San Valentín configura un periodo clave para los comercios locales, que confían en que ambos eventos impulsen la economía durante las primeras semanas de febrero y consoliden la recuperación del consumo en la entidad.