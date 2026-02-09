Super Bowl deja derrama de 200 mdp en Querétaro; esperan 580 mdp por San Valentín

Canacope estima derrama de 580 mdp por Día de San Valentín, similar a 2025.

Bares y restaurantes de Querétaro registran derrama económica de 200 mdp por Super Bowl 2026

El comercio local espera 580 millones de pesos en derrama económica por el Día de San Valentín, cifra similar a la de 2025.

Foto: @toddrphoto/NFL.
Thelma Herrera
Por Thelma Herrera Feb 09, 2026
Thelma Herrera
See Full Bio

Querétaro, 9 de febrero de 2026. —El Super Bowl generó una derrama económica de aproximadamente 200 millones de pesos en Querétaro, concentrada en bares, restaurantes, centros de entretenimiento y compras al menudeo para consumo en casa.

La cifra marca el inicio de una temporada de reactivación comercial que alcanzará su punto más alto el próximo 14 de febrero, cuando se prevé un flujo de 580 millones de pesos, monto similar al registrado durante la misma festividad en 2025, de acuerdo con la Cámara de Comercio en Pequeño del Estado de Querétaro (Canacope).

La entidad atraviesa un periodo de recuperación tras la llamada cuesta de enero, que este año resultó menos severa gracias al ahorro acumulado por las familias durante el cierre de 2025.

El Día de San Valentín se perfila como el detonante principal de la actividad comercial del primer trimestre, con sectores como alimentos, entretenimiento y servicios entre los más beneficiados.

Eduardo Chávez, presidente de la Canacope en Querétaro, explicó que el movimiento económico del domingo se distribuyó entre establecimientos de consumo presencial y ventas al menudeo.

"Tuvimos una derrama económica de aproximadamente 200 millones de pesos por el movimiento del día de ayer, principalmente en bares, restaurantes, centros de entretenimiento, pero también en compras al menudeo", precisó.

El dirigente empresarial detalló que el 14 de febrero concentra la mayor actividad de consumo en sectores de alimentos, entretenimiento, souvenirs y servicios relacionados, incluyendo moteles en la ciudad y sus alrededores.

Según Chávez, las estrategias comerciales de los negocios buscan maximizar las ventas aprovechando el flujo de consumidores.

Derrama económica de 580 mdp esperada por San Valentín en Querétaro

"Para el 14 de febrero, nosotros estamos esperando que continuemos con la derrama económica similar a la del año pasado, 580 millones de pesos, reflejada en comercios destinados al entretenimiento, consumo de alimentos y servicios de entretenimiento", indicó el presidente de la Canacope estatal.

El líder empresarial añadió que esta celebración representa el arranque formal de la actividad comercial del año y que se prevé un crecimiento moderado pero sostenido respecto a ejercicios anteriores.

"El inicio de la actividad comercial propiamente en el estado de Querétaro se da a través de esta festividad, después de la famosa cuesta de enero", sostuvo.

La combinación del Super Bowl y el Día de San Valentín configura un periodo clave para los comercios locales, que confían en que ambos eventos impulsen la economía durante las primeras semanas de febrero y consoliden la recuperación del consumo en la entidad.

comerciodeportessuper bowlnegocios

Reciente

Obras de construcción del tren de pasajeros México-Querétaro en avenida Corregidora Norte con maquinaria pesada y señalización vial en la capital queretana
San Juan del Río

25 familias serán reubicadas por obras del tren de pasajeros en Querétaro

Gobierno federal indemniza ejidatarios y analiza esquemas de reubicación en seis estaciones que atraviesan cuatro estados.

Patrulla de la Policía de Investigación del Delito en operativo por robo de camioneta en Querétaro, sobre Prolongación Corregidora Norte
Querétaro

Vinculan a proceso a ladrón de camioneta en plaza de Querétaro

Fiscalía identifica al imputado mediante videograbaciones; juez impone prisión preventiva.

Rehabilitación de carretera que conecta Pinto Pintillo y Montenegro con Santa Rosa Jáuregui en Querétaro con inversión de 16.3 mdp
Editorial

Querétaro invierte 33 mdp en vialidades de Pinto, Pintillo y Montenegro

Municipio entrega tramo carretero Pinto-Montenegro-Santa Rosa Jáuregui y obras de drenaje y pavimento.

Operativo alcoholímetro en Querétaro deja 37 detenidos y 35 vehículos en corralón del 2 al 8 de febrero de 2026
Querétaro

Alcoholímetro en Querétaro deja 37 detenidos y 35 vehículos en corralón

Municipio aplicó mil 254 pruebas de alcoholemia del 2 al 8 de febrero; 29 hombres y 8 mujeres sancionados.