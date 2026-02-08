Muere conductor tras choque con autobús en carretera 120 en San Juan del Río

Autobús de la línea Pegasso impacta automóvil que se incorporó de manera imprevista en el tramo Galindo-Amealco

Escena de choque fatal entre autobús de pasajeros y automóvil en la carretera federal 120, tramo Galindo-Amealco, en San Juan del Río

El autobús de la línea Pegasso, ruta Amealco-Atlacomulco, impactó al automóvil que se incorporó de manera imprevista a la vialidad.

Foto: Rotativo
Martin García Chavero
Por Martin García Chavero Feb 07, 2026
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

San Juan del Río, 7 de febrero de 2026. —Un automovilista perdió la vida tras ser impactado por un autobús de pasajeros de la línea Pegasso en la carretera federal 120, a la altura del entronque con la carretera Los Ces, en el tramo Galindo-Amealco.

El conductor de un automóvil tipo sedán, presuntamente marca Nissan, se incorporó de manera imprevista a la vialidad y fue embestido en la parte lateral izquierda, lo que le provocó la muerte de manera instantánea. No se reportaron lesionados entre los pasajeros del autobús.

El choque fatal en la carretera 120 de San Juan del Río ocurrió cuando el vehículo particular intentó incorporarse desde la carretera Los Ces hacia el tramo que conecta con la carretera federal 57 México-Querétaro y el estado de Guanajuato.

El autobús de la ruta Amealco-Atlacomulco circulaba sobre la vialidad principal al momento del impacto.

Escena de choque fatal entre autob\u00fas de pasajeros y autom\u00f3vil en la carretera federal 120, tramo Galindo-Amealco, en San Juan del R\u00edo Guardia Nacional cerró la circulación en ambos sentidos de la carretera para las maniobras de levantamiento del cuerpo. rotativo.com.mx

Servicios de emergencia acudieron al sitio del percance, sin embargo, los paramédicos confirmaron que el conductor del automóvil había fallecido en el lugar.

La identidad de la víctima no fue revelada por las autoridades hasta el momento de esta publicación.Guardia Nacional cierra carretera 120 tras choque fatalPersonal de la Guardia Nacional tomó conocimiento de los hechos y se hizo cargo de las diligencias correspondientes.

Para las maniobras de levantamiento del cuerpo, los elementos cerraron completamente la circulación en ambos sentidos de la carretera 120.

El cierre de la vialidad provocó largas filas de vehículos en ambas direcciones del accidente vial en San Juan del Río, lo que generó afectaciones a los automovilistas que transitaban por la zona durante la tarde de este viernes.

Las autoridades no precisaron el tiempo estimado para la reapertura total del tramo.Hasta el cierre de esta edición, la Guardia Nacional no emitió un informe oficial sobre las causas precisas del percance ni sobre la identidad del conductor fallecido.

choque fatal carretera 120 san juan del río

