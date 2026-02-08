San Juan del Río, 7 de febrero de 2026. —Un automovilista perdió la vida tras ser impactado por un autobús de pasajeros de la línea Pegasso en la carretera federal 120, a la altura del entronque con la carretera Los Ces, en el tramo Galindo-Amealco.
El conductor de un automóvil tipo sedán, presuntamente marca Nissan, se incorporó de manera imprevista a la vialidad y fue embestido en la parte lateral izquierda, lo que le provocó la muerte de manera instantánea. No se reportaron lesionados entre los pasajeros del autobús.
El choque fatal en la carretera 120 de San Juan del Río ocurrió cuando el vehículo particular intentó incorporarse desde la carretera Los Ces hacia el tramo que conecta con la carretera federal 57 México-Querétaro y el estado de Guanajuato.
El autobús de la ruta Amealco-Atlacomulco circulaba sobre la vialidad principal al momento del impacto.
Guardia Nacional cerró la circulación en ambos sentidos de la carretera para las maniobras de levantamiento del cuerpo. rotativo.com.mx
Servicios de emergencia acudieron al sitio del percance, sin embargo, los paramédicos confirmaron que el conductor del automóvil había fallecido en el lugar.
La identidad de la víctima no fue revelada por las autoridades hasta el momento de esta publicación.Guardia Nacional cierra carretera 120 tras choque fatalPersonal de la Guardia Nacional tomó conocimiento de los hechos y se hizo cargo de las diligencias correspondientes.
Para las maniobras de levantamiento del cuerpo, los elementos cerraron completamente la circulación en ambos sentidos de la carretera 120.
El cierre de la vialidad provocó largas filas de vehículos en ambas direcciones del accidente vial en San Juan del Río, lo que generó afectaciones a los automovilistas que transitaban por la zona durante la tarde de este viernes.
Las autoridades no precisaron el tiempo estimado para la reapertura total del tramo.Hasta el cierre de esta edición, la Guardia Nacional no emitió un informe oficial sobre las causas precisas del percance ni sobre la identidad del conductor fallecido.