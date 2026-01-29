Detienen a grupo armado tras intento de asalto en hotel de Roberto Palazuelos en Tulum

Fiscalía de Quintana Roo detuvo a tres hombres y una mujer tras agredir a empleado del complejo Diamante K.

Operativo de seguridad tras intento de asalto en hotel de Tulum propiedad de Roberto Palazuelos en Quintana Roo.

Roberto Palazuelos reconoció públicamente el trabajo de inteligencia de la Fiscalía de Quintana Roo tras la detención del grupo armado.

Foto: Especial/Redes Sociales/ Roberto Palazuelos Badeaux.
Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Ene 29, 2026
Mariana Torres García

Joven periodista mexicana de 25 años que trabaja como reportera freelance para medios nacionales, cubriendo una amplia variedad de temas de actualidad. Su enfoque combina un estilo cercano y humano con la capacidad de analizar y explicar la información de manera clara y directa para el público digital.
Con una sonrisa cálida y una presencia profesional frente a la cámara, Mariana ha logrado conectar con las audiencias, entregando reportajes que van desde sucesos sociales y culturales hasta temas de interés general y actualidad nacional.

Cobertura y Enfoque
- Noticias nacionales: política, sociedad, cultura y sucesos relevantes.
- Reportajes humanos y de interés social con perspectiva empática.
- Cobertura en vivo para plataformas digitales y redes sociales.
Experiencia
- Freelance (2023 – Presente): Reportera independiente para diversos portales y medios nacionales,
abordando temas de actualidad y reportajes de campo.
- Canal 12 Noticias (2021 – 2023): Reportera y creadora de contenido digital, especializada en
coberturas en vivo.
- ONG Comunicación Social (2019 – 2021): Becaria en proyectos de comunicación y periodismo
responsable.

See Full Bio

México, 29 de enero, 2026.- La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo detuvo a cuatro personas armadas tras un intento de asalto en el hotel Diamante K, propiedad del actor Roberto Palazuelos, ubicado en la zona costera de Tulum.

El incidente ocurrió durante la madrugada del miércoles 28 de enero, cuando tres hombres y una mujer ingresaron al inmueble localizado dentro del área natural protegida del Parque Jaguar y agredieron físicamente a un trabajador al exigirle las llaves del establecimiento.

El empleado fue atendido conforme a protocolos médicos, mientras que ningún huésped resultó afectado. El actor conocido como 'Diamante Negro' reconoció públicamente la actuación de las autoridades estatales.

La Fiscalía informó que el intento de asalto en hotel de Tulum se registró cuando el grupo armado irrumpió en las instalaciones y amenazó al personal de seguridad. Según el reporte oficial, los sujetos exigieron al empleado que entregara las llaves del complejo hotelero, pero ante su negativa procedieron a agredirlo físicamente antes de huir del lugar.

Las autoridades ministeriales activaron de inmediato un operativo de búsqueda que incluyó labores de inteligencia policial y análisis de sistemas de videovigilancia instalados en la zona turística.

Roberto Palazuelos confirmó los hechos a través de su cuenta oficial en la red social X, donde señaló que "el grupo armado que entró al hotel Diamante K esta madrugada fue detenido".

El empresario hotelero y actor felicitó al equipo de inteligencia de la Fiscalía de Quintana Roo por la captura de los presuntos responsables, destacando la rapidez con la que actuaron las corporaciones de seguridad en la zona turística. El complejo Diamante K forma parte de las propiedades que Palazuelos administra en el corredor Tulum-Playa del Carmen.

Fiscalía detiene a cuatro personas por intento de asalto en hotel de Tulum

Las diligencias ministeriales permitieron identificar y localizar a los cuatro sospechosos horas después del intento de robo. La Fiscalía General del Estado precisó que los detenidos —tres hombres y una mujer— fueron puestos a disposición del Ministerio Público por su probable participación en los delitos de robo en grado de tentativa y lesiones calificadas.

La institución subrayó que las investigaciones sobre seguridad en hoteles de Tulum continúan en coordinación con integrantes del Grupo Interinstitucional para determinar posibles responsabilidades adicionales.

Autoridades estatales confirmaron que el trabajador lesionado, cuya identidad permanece bajo reserva por protocolos de seguridad, recibió atención médica inmediata. El empleado presentó lesiones físicas derivadas de la agresión, aunque su estado de salud no fue catalogado como grave.

La Fiscalía señaló que durante el operativo contra el crimen en zona hotelera no se reportaron afectaciones a huéspedes del establecimiento ni daños materiales significativos en las instalaciones del Diamante K.

El Ministerio Público determinará la situación jurídica de los cuatro detenidos dentro del plazo legal establecido. Las investigaciones incluyen el análisis de los objetos asegurados durante las capturas, entre ellos las armas que presuntamente portaba el grupo durante el intento de asalto.

La Fiscalía mantiene abierta la línea de investigación para descartar vínculos con otras organizaciones criminales que operan en la región turística del Caribe mexicano.

¿Qué medidas de seguridad implementan hoteles en Tulum tras incidentes?

El Parque Nacional Tulum, donde se encuentra el hotel Diamante K, es un área natural protegida que combina atractivos turísticos con zonas de preservación ecológica. La zona costera ha registrado un incremento en la presencia de patrullajes preventivos en corredores turísticos durante los últimos meses como parte de estrategias interinstitucionales.

Empresarios del sector hotelero han reforzado sistemas de videovigilancia y protocolos de seguridad privada en coordinación con autoridades estatales y federales.

Roberto Palazuelos expresó en sus redes sociales su reconocimiento al trabajo de inteligencia policial: "Felicito al equipo de Inteligencia que logró" la detención del grupo. El también empresario inmobiliario mantiene diversos proyectos hoteleros en el estado de Quintana Roo, considerado uno de los principales destinos turísticos de México.

Las autoridades estatales reiteraron su compromiso de mantener condiciones de seguridad adecuadas para visitantes nacionales e internacionales que eligen la Riviera Maya como destino vacacional.

seguridadcriminalidadsucesosfiscalía

Reciente

Escuela primaria Narciso Mendoza en Maravillas, Hidalgo, opera sin director mientras supervisor escolar gestiona asignación de personal directivo.
Noticias

Escuela primaria en Maravillas, Hidalgo, opera sin director desde hace meses

Margarito Lagunas de Jesús gestiona desde hace meses la asignación de un director para la escuela Narciso Mendoza en Maravillas.

Estrategia de seguridad con armamento de alto poder para policías de Chiapas contra crimen organizado anunciada por gobernador Eduardo Ramírez Aguilar
México

Chiapas propone armar a policías estatales con armamento de alto poder

Eduardo Ramírez Aguilar enviará iniciativa al Congreso local para fortalecer capacidad operativa de corporaciones de seguridad.

Empresarios industriales de CANACINTRA San Juan del Río durante Sesión Anual Ordinaria 2026 donde eligieron nueva presidencia y Mesa Directiva para periodo 2026-2027 en Querétaro
San Juan del Río

CANACINTRA San Juan del Río elige nueva dirigencia 2026-2027

Organismo empresarial ratifica liderazgos y presenta informe de actividades del ejercicio 2025.

Entrega de viviendas del Bienestar en Yucatán por INFONAVIT en fraccionamiento San Marcos en Mérida
México

INFONAVIT entrega 64 viviendas del Bienestar en Yucatán

Instituto proyecta construir 60 mil viviendas durante el sexenio en la entidad.