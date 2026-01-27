Culiacán, 27 de enero de 2026. — Civiles armados atacaron a balazos a policías estatales durante un patrullaje en el sector Barcelona de Culiacán, lo que derivó en el aseguramiento de dos carabinas M4, un fusil AK-47 y un vehículo con reporte de robo.
Los agresores huyeron entre la maleza de un terreno baldío sin ser detenidos, informó la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa.
Los hechos ocurrieron la tarde-noche del lunes 26 de enero cuando elementos estatales detectaron un sedán sospechoso sobre el boulevard Mario López Valdez.
Al dar seguimiento al vehículo, los ocupantes descendieron y abrieron fuego contra los uniformados para después huir hacia un terreno baldío cercano, detalló la dependencia estatal.
Durante la búsqueda posterior, los elementos aseguraron dos carabinas M4 calibre 5.56×45 milímetros, un fusil AK-47 calibre 7.62×39 milímetros, tres cargadores, 60 cartuchos útiles y tres chalecos balísticos con placas. El armamento asegurado corresponde a equipo de uso exclusivo del Ejército, precisó la secretaría.
Vehículo robado recuperado en operativo de seguridad
Los agentes recuperaron un automóvil Nissan sedán modelo 2021 con reporte de robo vigente abandonado por los agresores. El armamento y el vehículo fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República para iniciar las investigaciones correspondientes, explicó la autoridad estatal.
El operativo se realizó de manera coordinada con la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, la Secretaría de Marina y las fiscalías federal y estatal. La acción permitió asegurar el armamento y reforzar la vigilancia en zonas de alto riesgo de la ciudad, indicó la secretaría.
"Estas acciones reflejan nuestro compromiso por salvaguardar la tranquilidad de la ciudadanía y evitar que armas de alto poder lleguen a manos del crimen organizado", señaló la dependencia.
Las autoridades hicieron un llamado a la población para reportar cualquier situación de riesgo a los números 911 y 089 con el objetivo de fortalecer la colaboración ciudadana.
¿Qué armas fueron aseguradas en el operativo de Culiacán?
El arsenal decomisado incluyó dos carabinas M4 calibre 5.56×45 milímetros utilizadas por fuerzas militares, un fusil AK-47 calibre 7.62×39 milímetros conocido como "cuerno de chivo", tres cargadores abastecidos, 60 cartuchos útiles y tres chalecos balísticos con placas de protección.
El armamento representa equipo táctico de alto poder empleado por grupos delictivos en la región.
El incidente se registró en medio de acciones de los gobiernos estatal y federal para reducir los enfrentamientos armados en Culiacán, una de las ciudades con mayor presencia de grupos delictivos en Sinaloa.
La Secretaría de Seguridad Pública destacó que el aseguramiento impide que el arsenal llegue a células criminales que operan en la zona norte de la capital sinaloense.