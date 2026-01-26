SEDENA asegura 165 kilos de metanfetamina en operativos coordinados

La Secretaría de la Defensa Nacional ejecutó operativos de seguridad en Chihuahua, Estado de México y Baja California que derivaron en la detención de 19 personas y el aseguramiento de 165 kilogramos de metanfetamina, cinco kilogramos de goma de opio, 14 armas de fuego y más de tres mil dosis de droga sintética durante acciones permanentes contra el narcotráfico.

Operativos de la Secretaría de la Defensa Nacional en Chihuahua, Estado de México y Baja California aseguran drogas y armas

Sedena ejecuta operativos coordinados en tres estados que derivan en detención de 19 personas y aseguramiento de 165 kilogramos de metanfetamina durante el fin de semana.

Foto: Ilustrativa.
Diario Rotativo
Por Diario Rotativo Ene 26, 2026
Diario Rotativo
See Full Bio

Ciudad de México, 26 de enero de 2026. — La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) aseguró 165 kilogramos de metanfetamina y detuvo a 19 personas durante operativos coordinados en tres estados ejecutados el fin de semana.

Las acciones desarrolladas en Chihuahua, Estado de México y Baja California también derivaron en el decomiso de cinco kilogramos de goma de opio, 14 armas de fuego y más de tres mil dosis de droga sintética como parte de las acciones permanentes del Ejército Mexicano para combatir el narcotráfico en el país.

La dependencia federal detalló que integrantes de las comandancias de la 11 Región y la 42 Zona militares realizaron el sábado 24 de enero la detención de cuatro personas en el municipio de Moris, Chihuahua.

Durante la intervención fueron aseguradas cuatro armas largas, 240 cartuchos útiles y siete cargadores que fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes.

En el Estado de México, personal de las comandancias de la Primera Región y la 37 Zona militares cumplimentó dos órdenes de cateo en el municipio de Chimalhuacán ese mismo día.

Los cateos en Chimalhuacán derivaron en la detención de ocho personas y el aseguramiento de dos inmuebles, además del decomiso de mil 743 dosis de droga sintética, 260 dosis de presunta cocaína y mil 205 dosis de marihuana.

Las sustancias fueron entregadas a las instancias ministeriales para diligencias legales correspondientes. La operación en territorio mexiquense representa uno de los aseguramientos más significativos de droga sintética registrados durante el fin de semana en la zona conurbada de la capital del país.

Ejército asegura arsenal y 165 kilos de metanfetamina en Baja California

En Baja California, las comandancias de la Segunda Región y Zona militar informaron que personal del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional realizó patrullajes de vigilancia en el municipio de Tecate con apoyo de un dron en las inmediaciones del cerro El Cuchuma.

El operativo efectuado el viernes 23 de enero derivó en la detención de siete personas y el aseguramiento de diez armas de fuego (ocho largas y dos cortas), 13 cargadores, 129 cartuchos, un vehículo y diverso equipo táctico.

Al día siguiente, en el municipio de San Quintín, personal militar adscrito al Puesto Militar de Seguridad "El Rosario" inspeccionó un tractocamión que presuntamente transportaba galones de aceite biodegradable.

Durante la revisión se localizaron 115 kilogramos de metanfetamina ocultos en el cargamento, por lo que el conductor fue detenido y el vehículo quedó asegurado.

También el sábado 24 de enero, en Tijuana, elementos de la Defensa brindaron apoyo a un operativo de cateo encabezado por la Fiscalía General de la República.

La acción derivó en el aseguramiento de un inmueble, 50 kilogramos de metanfetamina, cinco kilogramos de goma de opio, 17 cartuchos útiles y dos vehículos.

¿Cuántas personas fueron detenidas en los operativos militares del fin de semana?

Los operativos ejecutados por la Sedena durante el fin de semana en Chihuahua, Estado de México y Baja California derivaron en la detención de 19 personas: cuatro en Moris, Chihuahua; ocho en Chimalhuacán, Estado de México; y siete en Baja California durante las acciones desarrolladas en Tecate, San Quintín y Tijuana.

La Secretaría de la Defensa Nacional indicó que a todas las personas detenidas se les leyeron sus derechos de ley y fueron puestas a disposición de las autoridades ministeriales junto con las armas, drogas y demás objetos asegurados para las investigaciones correspondientes y determinar su situación jurídica.

Los operativos del Ejército Mexicano forman parte de la estrategia de seguridad del gobierno federal para combatir el tráfico de drogas en rutas estratégicas del país, particularmente en la frontera norte donde opera el trasiego de metanfetamina hacia Estados Unidos.

Los 165 kilogramos de droga asegurados representan un golpe a las redes de distribución del narcotráfico que operan en Baja California.

Las acciones coordinadas de la Sedena con la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República continuarán de manera permanente en diferentes regiones para desarticular células del crimen organizado dedicadas al tráfico de estupefacientes, posesión ilegal de armas y delitos contra la salud, con énfasis en las rutas del pacífico que conectan con la frontera norte del país.

seguridad criminalidad sedena

Reciente

Presidenta Claudia Sheinbaum presenta 74 Mundialitos y Copas rumbo a la Copa Mundial FIFA 2026 en México
Deportes

Sheinbaum presenta 74 Mundialitos rumbo a Copa Mundial 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó la presentación del Mundial Social 2026 que incluye Copa Escolar con 22 millones de estudiantes esperados, Copa Paralímpica, Copa Barrio y torneos especializados organizados por SEP, Conade, IMSS e Imjuve con inscripciones abiertas desde febrero.

Gaby Trápala y Chepe Guerrero inauguran ludoteca del Centro de Atención a Grupos Vulnerables del DIF en Corregidora
Corregidora

Alcalde de Corregidora inaugura ludoteca del DIF para infancias

El presidente municipal de Corregidora Chepe Guerrero y la presidenta del Patronato del DIF Gaby Trápala inauguraron la ludoteca del Centro de Atención a Grupos Vulnerables con material didáctico, sensorial y cognitivo para terapias psicológicas y desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes en entorno seguro.

Chatbot Pueblito de Corregidora entra al Top 15 nacional de atención ciudadana digital operando vía WhatsApp
Corregidora

Corregidora en Top 15 nacional por chatbot de atención

El municipio de Corregidora se ubica en el Top 15 nacional de mejores chatbot de atención ciudadana según la Asociación Nacional de Alcaldes de México con asistente virtual Pueblito que opera vía WhatsApp 449 462 1002 permitiendo pago de predial con descuentos del 20% en enero y 8% en febrero.

Ricky Martin confirmado para concierto el 12 de marzo en Autódromo de Querétaro con producción internacional
Espectáculos

Ricky Martin llega a Querétaro el 12 de marzo en gira

El cantante puertorriqueño Ricky Martin se presentará el 12 de marzo en el Autódromo de Querétaro con espectáculo de hora y media que incluye músicos en vivo, bailarines y producción internacional, con boletos disponibles desde 790 pesos en funticket.mx y taquillas del Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez.