México, 19 de enero de 2026. — La Guardia Nacional capturó a Iván Valerio "N", alias "Mantecas", identificado como jefe de una facción ligada al cártel de los Beltrán Leyva, durante un operativo coordinado en Badiraguato, Sinaloa.

Las autoridades detuvieron junto con él a siete integrantes de su grupo delictivo, aseguraron armas, vehículos y un centro de producción de drogas sintéticas, informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, a través de redes sociales.

El operativo fue ejecutado de manera conjunta por la Guardia Nacional, el Ejército y Fuerza Aérea Mexicana, con apoyo de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República, precisó la dependencia federal.

El golpe fortalece las acciones contra la producción y distribución de drogas sintéticas en la región del triángulo dorado del narcotráfico.

Operativo conjunto de Guardia Nacional y Ejército en Badiraguato donde capturaron a siete integrantes del grupo delictivo. rotativo.com.mx

"Las investigaciones continúan", aseguró García Harfuch en su cuenta oficial. Las autoridades federales mantienen operativos permanentes en Sinaloa para desarticular estructuras criminales vinculadas con organizaciones del crimen organizado que operan en la sierra sinaloense.

La captura de "Mantecas" representa un avance significativo contra los remanentes del cártel de los Beltrán Leyva, organización que mantiene actividad en Sinaloa pese a la desarticulación de su estructura principal en años anteriores.

El detenido y sus cómplices fueron puestos a disposición de las autoridades ministeriales correspondientes para continuar con las investigaciones.

Organizaciones de seguridad ciudadana reconocieron el operativo como una acción contundente contra la producción de drogas sintéticas, sustancias que representan uno de los principales problemas de salud pública en estados del norte de México y cuyo tráfico afecta también a entidades como Querétaro en rutas de distribución.