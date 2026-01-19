Capturan a "Mantecas" líder de los Beltrán Leyva en Badiraguato, Sinaloa

Guardia Nacional y Ejército aseguraron armas, vehículos y laboratorio de drogas sintéticas durante operativo coordinado en Badiraguato.

Omar García Harfuch anuncia captura de líder del cártel Beltrán Leyva en operativo Badiraguato Sinaloa

Operativo conjunto de Guardia Nacional y Ejército en Badiraguato donde capturaron a siete integrantes del grupo delictivo.

Diario Rotativo
Por Diario Rotativo Ene 19, 2026
Diario Rotativo
See Full Bio

México, 19 de enero de 2026. — La Guardia Nacional capturó a Iván Valerio "N", alias "Mantecas", identificado como jefe de una facción ligada al cártel de los Beltrán Leyva, durante un operativo coordinado en Badiraguato, Sinaloa.

Las autoridades detuvieron junto con él a siete integrantes de su grupo delictivo, aseguraron armas, vehículos y un centro de producción de drogas sintéticas, informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, a través de redes sociales.

El operativo fue ejecutado de manera conjunta por la Guardia Nacional, el Ejército y Fuerza Aérea Mexicana, con apoyo de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República, precisó la dependencia federal.

El golpe fortalece las acciones contra la producción y distribución de drogas sintéticas en la región del triángulo dorado del narcotráfico.

Omar Garc\u00eda Harfuch anuncia captura de l\u00edder del c\u00e1rtel Beltr\u00e1n Leyva en operativo Badiraguato Sinaloa Operativo conjunto de Guardia Nacional y Ejército en Badiraguato donde capturaron a siete integrantes del grupo delictivo. rotativo.com.mx

"Las investigaciones continúan", aseguró García Harfuch en su cuenta oficial. Las autoridades federales mantienen operativos permanentes en Sinaloa para desarticular estructuras criminales vinculadas con organizaciones del crimen organizado que operan en la sierra sinaloense.

La captura de "Mantecas" representa un avance significativo contra los remanentes del cártel de los Beltrán Leyva, organización que mantiene actividad en Sinaloa pese a la desarticulación de su estructura principal en años anteriores.

El detenido y sus cómplices fueron puestos a disposición de las autoridades ministeriales correspondientes para continuar con las investigaciones.

Organizaciones de seguridad ciudadana reconocieron el operativo como una acción contundente contra la producción de drogas sintéticas, sustancias que representan uno de los principales problemas de salud pública en estados del norte de México y cuyo tráfico afecta también a entidades como Querétaro en rutas de distribución.

gobiernoseguridadcriminalidadnarcotrafico

Reciente

Iovan Elías Pérez Hernández secretario de Seguridad Ciudadana de Querétaro durante conferencia sobre cámaras biométricas en centro nocturno Könor
Editorial

Centro nocturno Könor tenía cámaras biométricas activas en Querétaro

La Secretaría de Seguridad Ciudadana entregó de inmediato la información recabada a la Fiscalía Estatal tras el homicidio registrado el pasado fin de semana en el establecimiento.

Jaime Echavarría Melgarejo durante toma de protesta como presidente de AFEQ en Querétaro con Paulina de la Paz subsecretaria de Ingresos
Querétaro capital

Jaime Echavarría toma protesta como presidente de AFEQ en Querétaro

El contador público certificado y licenciado en Derecho sustituye a Mario Eric Anaya Arteaga al frente de la Asociación de Fiscalistas del Estado de Querétaro.

Juan Luis Ferrusca Ortiz, secretario de Seguridad Pública Municipal de Querétaro, durante conferencia de prensa sobre querellas por daños a patrullas
Querétaro capital

Presentan querellas por daños a patrullas en Querétaro

El secretario de Seguridad Municipal confirmó que las denuncias se encuentran en trámite ante la Fiscalía Estatal tras afectaciones a vehículos policiales durante operativos recientes.

Fiscal General Víctor Antonio de Jesús Hernández anuncia creación de Unidad Especial antiextorsión en Querétaro
Editorial

Fiscalía de Querétaro presentará Unidad Especial antiextorsión el 21 de enero

El Fiscal General adelantó que el martes 21 de enero presentará iniciativa para crear unidad especializada en investigación y persecución de delitos de extorsión.