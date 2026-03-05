Cae presunto homicida en El Marqués; atropelló a hombre en El Colorado

Por Diario Rotativo Mar 05, 2026
El Marqués — 5 de marzo de 2026. —Un hombre identificado como Guadalupe "N" fue detenido tras cumplimentarse una orden de aprehensión por el delito de homicidio calificado, derivado del atropellamiento que causó la muerte de una persona en la comunidad de El Colorado.

La captura fue resultado de una operación conjunta entre la Unidad Especializada en la Investigación de Homicidios, la Policía de Investigación del Delito y la Policía Municipal de El Marqués, en el marco de la estrategia Sinergia.

La agresión ocurrió el 28 de febrero, cuando el imputado presuntamente embistió con su vehículo a un hombre en la comunidad de El Colorado. La víctima fue trasladada a un hospital, donde falleció a consecuencia de las lesiones.

Personal ministerial y de la Policía de Investigación realizaron diligencias que permitieron identificar a Guadalupe "N" como probable responsable.

Con los elementos reunidos, la Fiscalía General del Estado solicitó y obtuvo una orden de aprehensión contra el señalado. El documento fue cumplimentado el 3 de marzo en el estacionamiento de un centro comercial ubicado sobre la avenida Paseo de las Pitahayas, dentro de una zona residencial del municipio.

Sinergia permite captura por homicidio calificado en El Marqués

La operación contó con el respaldo de la Unidad Especializada en Atención a Víctimas de la Policía Municipal de El Marqués, como parte del esquema de coordinación Sinergia que articula esfuerzos entre dependencias estatales y municipales para combatir delitos de alto impacto en la entidad.

Tras su detención, Guadalupe "N" fue puesto a disposición de la autoridad judicial correspondiente. La Fiscalía informó que las investigaciones continúan para el total esclarecimiento de los hechos relacionados con el homicidio calificado registrado en El Marqués.

