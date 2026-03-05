Cae presunto feminicida de Rubí Patricia, madre buscadora en Mazatlán

Fiscalía de Sinaloa ejecuta orden de aprehensión contra José Manuel "N", señalado por el crimen de Rubí Patricia Gómez-Tagle.

Detención del presunto responsable del feminicidio de madre buscadora en Mazatlán Sinaloa por la Fiscalía estatal

La Fiscalía de Sinaloa presentó a José Manuel "N", de 24 años, señalado como presunto responsable del feminicidio de Rubí Patricia Gómez-Tagle en Mazatlán.

Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Mar 05, 2026
Mazatlán, Sinaloa, 5 de marzo de 2026. — Un hombre de 24 años fue detenido como presunto responsable del feminicidio de Rubí Patricia Gómez-Tagle, madre buscadora de 38 años que fue hallada sin vida el pasado 27 de febrero al interior de su domicilio en la colonia Infonavit Jabalíes, en Mazatlán.

La víctima presentaba lesiones provocadas por arma punzocortante que le causaron la muerte, según la carpeta de investigación integrada por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa.

El caso de Rubí Patricia cobró relevancia nacional por su doble condición de víctima: desde mayo de 2025 buscaba a su hijo Édgar Daniel López Gómez-Tagle, de 19 años, quien permanece desaparecido.

Ante la falta de avances en esa investigación, la mujer se sumó al colectivo Corazones Unidos por una Misma Causa, integrado por madres cuyos hijos han desaparecido en Sinaloa sin que las autoridades resuelvan sus casos.

Su asesinato generó indignación entre organizaciones de búsqueda en todo el país.

La Fiscalía de Sinaloa informó que elementos de la Policía de Investigación de la Zona Sur y de la Unidad Especializada en Aprehensiones (UNESA) ejecutaron la orden de aprehensión contra José Manuel "N".

La institución precisó que la identidad del sospechoso se estableció mediante actos de investigación y trabajos de inteligencia derivados de la carpeta abierta por el feminicidio.

Presunto feminicida queda a disposición de un juez en Mazatlán

El detenido fue puesto a disposición del Juzgado de Primera Instancia de Control y Enjuiciamiento Penal de la Región Sur, autoridad que determinará su situación jurídica en las próximas horas.

La Fiscalía no detalló el vínculo entre el imputado y la víctima ni reveló si existían antecedentes penales en su contra.

Rubí Patricia se convirtió en un símbolo de la crisis de desapariciones que atraviesa Sinaloa. Su hijo Édgar Daniel lleva desaparecido desde hace casi 10 meses, y ella dedicó los últimos meses de su vida a buscarlo junto a otras madres del colectivo.

El caso expone la vulnerabilidad que enfrentan las madres buscadoras en México, quienes además de cargar con la ausencia de sus familiares, se exponen a amenazas y agresiones por su labor de búsqueda.

Organizaciones civiles han exigido que las autoridades federales y estatales garanticen la seguridad de quienes participan en colectivos de búsqueda.

Al cierre de esta edición, la Fiscalía de Sinaloa no había emitido información adicional sobre las circunstancias del crimen ni sobre el avance en la localización de Édgar Daniel López Gómez-Tagle.

seguridadcriminalidadhomicidiosinaloa

