Querétaro, 27 de enero de 2026. — El estado mantiene los índices más bajos en hechos de alto impacto a nivel nacional pese al contexto de violencia que enfrenta México, donde se registran en promedio 18 masacres diarias.

El gobernador Mauricio Kuri González destacó que la entidad se posiciona como una de las más seguras del país, resultado del trabajo institucional, coordinación con autoridades y participación ciudadana que han permitido acumular anuncios de inversión por 20 mil millones de dólares durante su administración.

El mandatario estatal explicó durante rueda de prensa que el primer paso para enfrentar el problema nacional es reconocer la realidad y abordarla de manera conjunta.

"Somos el más bajo del país. No quiere decir que no vaya a pasar nada, pero vamos por el camino correcto", afirmó al referirse a las cifras que ubican a la entidad con menor incidencia en este tipo de hechos a escala nacional.

Kuri González señaló que, aunque el territorio queretano no está exento de riesgos debido a su cercanía con estados que enfrentan situación crítica, los resultados en materia de seguridad pública en Querétaro reflejan el trabajo sostenido de las autoridades.

Este entorno ha sido determinante para la confianza de empresas nacionales e internacionales que han decidido establecerse en la entidad.

Seguridad en Querétaro atrae 20 mil millones de dólares en inversión

La estabilidad y coordinación institucional en seguridad han permitido que el estado mantenga un crecimiento sostenido en inversión y desarrollo económico a lo largo de varias administraciones.

El gobernador recordó que gobiernos anteriores sentaron bases en sectores estratégicos como el aeroespacial, infraestructura aeroportuaria y atracción de capital extranjero.

Durante la administración actual se han acumulado anuncios de inversión por alrededor de 20 mil millones de dólares, cifra que el mandatario vinculó directamente con el entorno de seguridad que ofrece la entidad a empresarios e inversionistas.

Esta inversión en Querétaro por seguridad representa un factor diferenciador frente a otras entidades del país.

El gobernador vinculó la estabilidad del estado con la necesidad de proyectar una imagen distinta de México en el extranjero, particularmente en espacios internacionales como la Feria Internacional de Turismo (FITUR) realizada en Madrid, donde México fue país invitado y la entidad tuvo presencia institucional.

Kuri González indicó que uno de los principales retos es contrarrestar la percepción internacional de que México es únicamente violencia.

El objetivo es mostrar que existen estados donde se puede caminar con tranquilidad, sin extorsiones a negocios y con respeto al Estado de derecho, características que distinguen al territorio queretano.

"Tenemos que mandar una señal clara de que México no solamente es violencia, y Querétaro es ejemplo de que se pueden hacer las cosas bien", explicó el mandatario durante el encuentro con medios de comunicación.

La estrategia busca posicionar a la entidad como destino atractivo tanto para turismo como para inversión extranjera directa.

¿Cómo Querétaro logra mantener bajos índices de violencia?

El modelo de seguridad en Querétaro se basa en tres pilares: trabajo institucional coordinado entre órdenes de gobierno, participación ciudadana activa y visión de largo plazo que trasciende administraciones.

El gobernador subrayó que estos elementos han sido fundamentales para mantener los índices más bajos en hechos de alto impacto del país.

La participación en FITUR permitió no solo promover al estado como destino turístico, sino posicionar a la entidad como territorio seguro, confiable y con visión de largo plazo.

Esta estrategia busca atraer inversión, turismo y desarrollo que fortalezcan la economía local en los próximos años.

El mandatario destacó que las decisiones tomadas en materia de seguridad durante esta administración serán la base para el crecimiento de los próximos gobiernos.

La apuesta es mantener la coordinación institucional y el trabajo conjunto con la ciudadanía para preservar el entorno de tranquilidad que caracteriza al estado.

Querétaro se consolida como referente nacional en materia de seguridad al demostrar que es posible mantener índices bajos de violencia mediante estrategias institucionales sólidas, coordinación efectiva entre autoridades y participación ciudadana comprometida.

Este modelo ha permitido que la entidad sea atractiva tanto para empresas como para familias que buscan calidad de vida.