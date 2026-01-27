FGR asegura 110 vehículos robados en cateo en Corregidora

La Fiscalía General de la República aseguró 110 vehículos presuntamente robados, 45 tabletas de metilfenidato y 300 gramos de marihuana en cateo realizado sobre el libramiento Sur Poniente de Corregidora.

Foto: Ilustrativa.
Corregidora, 27 de enero de 2026. — La Fiscalía General de la República aseguró 110 vehículos presuntamente robados con posibles alteraciones en sus datos de identificación durante un cateo en un domicilio ubicado a pie de carretera sobre el libramiento Sur Poniente.

La Fiscalía Especializada de Control Regional en Querétaro obtuvo autorización judicial para ejecutar la diligencia por el delito de robo de autotransporte, informó la dependencia federal.

El operativo derivó de una denuncia anónima que reportaba que en el patio del inmueble se almacenaban vehículos y cajas secas presuntamente robados.

La carpeta de investigación se inició tras verificar los datos de identificación vehicular irregulares, detalló la Fiscalía General de la República.

Personal de la Policía Federal Ministerial de la Agencia de Investigación Criminal ejecutó el cateo donde aseguró 45 tabletas con la leyenda metilfenidato, 300 gramos de vegetal verde seco con características similares a marihuana y los 110 vehículos.

El aseguramiento incluyó tractocamiones, semirremolques, vehículos tipo Dolly, sedanes y camionetas, precisó la autoridad.

Ministerio Público Federal integra carpeta de investigación

El Ministerio Público Federal continúa con la integración de la carpeta de investigación correspondiente para realizar las diligencias necesarias en el esclarecimiento de los hechos.

La dependencia ejercerá la acción penal conforme a derecho una vez concluidas las investigaciones, explicó la Fiscalía General de la República.

El cateo se realizó en un inmueble a pie de carretera que funcionaba presuntamente como centro de almacenamiento de vehículos con irregularidades.

La ubicación sobre el libramiento Sur Poniente facilitaba el tránsito de unidades de carga hacia diferentes destinos, indicó la autoridad federal.

Los vehículos asegurados incluyen unidades de transporte de carga con posibles alteraciones en números de serie y placas de circulación.

La Agencia de Investigación Criminal realiza peritajes para determinar la procedencia de cada unidad y establecer vínculos con denuncias de robo presentadas en diferentes entidades, señaló el comunicado.

¿Cómo denunciar robo de vehículos en Querétaro?

La Fiscalía General de la República invita a la ciudadanía a denunciar de manera segura y confidencial cualquier hecho delictivo relacionado con robo de autotransporte.

Los reportes pueden realizarse a través del teléfono 442-238-6850, del correo electrónico vua.queretaro@fgr.org.mx o mediante el portal institucional https://fgr.org.mx/swb/FEMDH/CEDAC para garantizar el anonimato del denunciante.

La dependencia federal refrenda su compromiso de investigar y perseguir los delitos que vulneran el patrimonio de las personas y afectan la seguridad en Querétaro.

El aseguramiento de 110 vehículos representa uno de los operativos más importantes contra el robo de autotransporte en el estado durante 2026, consolidando las acciones preventivas de la Fiscalía Especializada de Control Regional en coordinación con la Policía Federal Ministerial.

