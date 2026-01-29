Corregidora, 29 de enero de 2026.- El tanque terapéutico de la Unidad Básica de Rehabilitación (UBR) del DIF Corregidora volverá a operar en abril próximo tras permanecer un año fuera de servicio por fallas técnicas.
La rehabilitación integral del inmueble representa una inversión de 6.3 millones de pesos y contempla renovación de equipos hidráulicos, impermeabilización, instalación de calentadores solares y cambio de luminarias a tecnología LED, según informaron autoridades municipales durante un recorrido de supervisión.
El presidente municipal, José Antonio Guerrero Trápala, precisó que a 15 años de su inauguración, la Unidad Básica de Rehabilitación requería mantenimiento preventivo y correctivo integral.
"Hacen un trabajo impresionante para hacer más eficiente los recursos, de mejorar la atención", señaló el alcalde respecto al equipo del DIF municipal que atiende a usuarios con necesidades de rehabilitación física.
Las adecuaciones abarcan pintura general del inmueble, reparación de cancelería y la renovación completa del tanque terapéutico con nuevas instalaciones hidráulicas. Este último servicio beneficia a personas que requieren terapia acuática para su rehabilitación, un tratamiento que estuvo suspendido durante los últimos 12 meses.
José Antonio Guerrero Trápala, presidente municipal de Corregidora, supervisa los avances de rehabilitación en la UBR del DIF. rotativo.com.mx
Rehabilitación DIF Corregidora concluirá obras en abril
La presidenta del Patronato del Sistema Municipal DIF, Gabriela Trápala, acompañó la supervisión de los trabajos que buscan garantizar acceso equitativo a los servicios de salud. La dependencia atiende a usuarios de las comunidades y fraccionamientos del municipio de Corregidora que requieren servicios de rehabilitación física.
El proyecto incluye la colocación de calentadores solares para el tanque terapéutico, lo que permitirá reducir costos operativos una vez que las instalaciones reinicien actividades. Las autoridades municipales estiman que las obras de mantenimiento en instalaciones del DIF quedarán concluidas durante abril, momento en que los usuarios podrán acceder nuevamente a todos los servicios de la Unidad Básica de Rehabilitación.