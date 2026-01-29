Corregidora invierte 6.3 mdp en rehabilitar Unidad Básica del DIF

La Unidad Básica de Rehabilitación recibirá mantenimiento integral tras 15 años de operación; el tanque terapéutico lleva un año fuera de servicio.

Trabajadores realizan labores de mantenimiento en la Unidad Básica de Rehabilitación del DIF Corregidora donde se invierte 6.3 millones de pesos

José Antonio Guerrero Trápala, presidente municipal de Corregidora, supervisa los avances de rehabilitación en la UBR del DIF.

Martin García Chavero
Por Martin García Chavero Ene 29, 2026
Martin García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

Corregidora, 29 de enero de 2026.- El tanque terapéutico de la Unidad Básica de Rehabilitación (UBR) del DIF Corregidora volverá a operar en abril próximo tras permanecer un año fuera de servicio por fallas técnicas.

La rehabilitación integral del inmueble representa una inversión de 6.3 millones de pesos y contempla renovación de equipos hidráulicos, impermeabilización, instalación de calentadores solares y cambio de luminarias a tecnología LED, según informaron autoridades municipales durante un recorrido de supervisión.

El presidente municipal, José Antonio Guerrero Trápala, precisó que a 15 años de su inauguración, la Unidad Básica de Rehabilitación requería mantenimiento preventivo y correctivo integral.

"Hacen un trabajo impresionante para hacer más eficiente los recursos, de mejorar la atención", señaló el alcalde respecto al equipo del DIF municipal que atiende a usuarios con necesidades de rehabilitación física.

Las adecuaciones abarcan pintura general del inmueble, reparación de cancelería y la renovación completa del tanque terapéutico con nuevas instalaciones hidráulicas. Este último servicio beneficia a personas que requieren terapia acuática para su rehabilitación, un tratamiento que estuvo suspendido durante los últimos 12 meses.

Trabajadores realizan labores de mantenimiento en la Unidad B\u00e1sica de Rehabilitaci\u00f3n del DIF Corregidora donde se invierte 6.3 millones de pesos José Antonio Guerrero Trápala, presidente municipal de Corregidora, supervisa los avances de rehabilitación en la UBR del DIF. rotativo.com.mx

Rehabilitación DIF Corregidora concluirá obras en abril

La presidenta del Patronato del Sistema Municipal DIF, Gabriela Trápala, acompañó la supervisión de los trabajos que buscan garantizar acceso equitativo a los servicios de salud. La dependencia atiende a usuarios de las comunidades y fraccionamientos del municipio de Corregidora que requieren servicios de rehabilitación física.

El proyecto incluye la colocación de calentadores solares para el tanque terapéutico, lo que permitirá reducir costos operativos una vez que las instalaciones reinicien actividades. Las autoridades municipales estiman que las obras de mantenimiento en instalaciones del DIF quedarán concluidas durante abril, momento en que los usuarios podrán acceder nuevamente a todos los servicios de la Unidad Básica de Rehabilitación.

gobierno chepe guerrero dif municipal (smdif)

Reciente

Sesión de la Legislatura de Querétaro durante votación de reformas por homicidio vial para endurecer sanciones a conductores ebrios
Editorial

Querétaro aprueba reformas por homicidio vial; surgen de propuesta municipal

Las modificaciones al Código Penal endurecen sanciones contra quienes provoquen muertes al manejar bajo efectos del alcohol o drogas

Gobernador Mauricio Kuri presenta iniciativas de justicia para Querétaro en video institucional
Editorial

Querétaro enviará tres iniciativas de justicia al Congreso

El gobernador propone reformas en seguridad pública, extorsión y acceso a la justicia para convertir al estado en líder nacional.

Padres de familia realizan preinscripción escolar en línea para ciclo 2026-2027 en Querétaro
Editorial

Preinscripciones Querétaro 2026: USEBEQ abre registro del 3 al 13 de febrero

El trámite para preescolar, primaria y secundaria se realiza exclusivamente en línea a través del portal SAID.

Estudiantes foráneos Querétaro ingresan a escuelas de educación básica durante el ciclo escolar actual
Editorial

Querétaro recibe a 1,846 estudiantes foráneos este ciclo escolar

USEBEQ detectó registros desde otros estados desde las primeras horas del proceso de preinscripción; 69% ingresó a nivel preescolar.