ISSSTE construirá 241 unidades médicas en México durante 2026

El instituto edificará 200 consultorios, 14 Unidades de Medicina Familiar, cuatro Clínicas de Medicina Familiar y 13 unidades hospitalarias en entidades con mayor carencia de servicios de salud durante el año.

Diario Rotativo
Por Diario Rotativo Ene 27, 2026
Diario Rotativo
México, 27 de enero de 2026. — El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado edificará 241 unidades médicas en el país durante 2026 mediante construcción, ampliación y remodelación de infraestructura en entidades con mayor carencia de servicios de salud.

El programa incluye 200 consultorios, 14 Unidades de Medicina Familiar, cuatro Clínicas de Medicina Familiar y 13 unidades hospitalarias de segundo nivel, informó el director general del organismo, Martí Batres Guadarrama.

El plan prioriza el primer nivel de atención y regiones con limitado acceso a servicios médicos. La estrategia busca aumentar el número de consultas y cirugías, disminuir tiempos de espera y ampliar la infraestructura disponible para derechohabientes en todo el territorio nacional.

Las obras ISSSTE 2026 contemplan la edificación de 14 Unidades de Medicina Familiar en nueve entidades: Jiquilpan y Paracho en Michoacán; Arcelia y Chilapa en Guerrero; Guelatao, Tapanatepec y Huautla en Oaxaca; Hecelchakán en Campeche; Tixkokob en Yucatán; Xoxocotla en Morelos; San Buenaventura en Coahuila; Díaz Ordaz en Tamaulipas; además de Rosarito y Tecate en Baja California.

Infraestructura médica incluye cuatro Clínicas de Medicina Familiar nuevas

El instituto construirá cuatro Clínicas de Medicina Familiar completamente nuevas en Naucalpan, Estado de México, y Ciudad Acuña, Coahuila. Además, ampliará las instalaciones existentes en Tlapa, Guerrero, y Jojutla, Morelos, detalló Batres Guadarrama.

Los 10 Centros de Salud con Servicios Ampliados que serán adecuados cuentan con quirófano y camas hospitalarias, equipamiento que beneficiará zonas del país con poco acceso a servicios médicos especializados.

Estas unidades fortalecerán la capacidad de atención del ISSSTE en regiones donde la infraestructura médica es limitada.

El programa contempla concluir siete obras de segundo nivel durante el año: el rescate de la Clínica Hospital Vasco de Quiroga de Morelia y la ampliación de la Clínica Hospital Uruapan en Michoacán; la remodelación de la Clínica de Especialidades Geriátricas de Acapulco y la rehabilitación integral de la Clínica Hospital en Chilpancingo, Guerrero, dañada recientemente por sismo.

¿Qué obras hospitalarias concluirá el ISSSTE en 2026?

La ampliación de la Clínica Hospital de Tehuantepec en Oaxaca, la conversión de la Clínica de Medicina Familiar de Pachuca a Clínica Hospital mediante la incorporación de quirófanos e instalaciones para camas hospitalarias, y la conclusión del Hospital General de Tampico en Tamaulipas forman parte de las siete obras que finalizarán este año.

Como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, iniciará la construcción de la Clínica Hospital en Cherán y la rehabilitación integral de la Clínica Hospital Lázaro Cárdenas en Michoacán.

También comenzarán trabajos en la nueva unidad hospitalaria Dr. Gonzalo Castañeda Escobar en Tlatelolco, Ciudad de México, y la conversión de la Clínica Hospital Cancún en Hospital General en Quintana Roo.

El organismo continuará las obras de construcción del Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca y la conversión de la Clínica Hospital Chetumal a Hospital General en Quintana Roo como parte de la estrategia para fortalecer la infraestructura médica nacional.

