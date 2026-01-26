La iniciativa surge tras el incremento del 25 al 30 por ciento en incendios y accidentes durante temporadas decembrinas, de acuerdo con datos hospitalarios extraoficiales.

La iniciativa sobre regulación de pirotecnia en San Juan del Río no pretende prohibir el uso de estos artefactos, sino armonizar las tradiciones culturales con el cuidado de la salud ciudadana.

"Se trata de regular sobre todo en el tema de los decibeles. Hay una ley federal y una ley estatal del cuidado al medio ambiente que establece una limitante para los decibeles en cuanto a las detonaciones", explicó el legislador municipal durante entrevista.

La propuesta se fundamenta en la normativa ambiental vigente que regula las emisiones sonoras permitidas en zonas urbanas.

Sectores como casas de día para adultos mayores, escuelas de educación especial como La Rosa Azul, ambientalistas y animalistas respaldaron la propuesta tras acercarse con el regidor.

Durante el periodo decembrino reciente, autoridades confiscaron entre 40 y 60 kilogramos de artefactos pirotécnicos clandestinos en distintas comunidades del municipio.

Un caso grave documentado, fue el de un menor sanjuanense trasladado a Estados Unidos por la gravedad de las heridas provocadas en sus manos tras la explosión de un artefacto, recordó el regidor.

Regulación de pirotecnia busca prevenir accidentes en San Juan del Río

La regulación de pirotecnia en San Juan del Río se alinea con iniciativas federales impulsadas por Movimiento Ciudadano en estados como Nuevo León, donde durante las fiestas patrias de 2025 se sustituyó la pirotecnia tradicional por alternativas más amigables con el medio ambiente.

La propuesta local aguarda la señalización de fecha para el desahogo de mesas de trabajo con las comisiones respectivas del Cabildo, donde se discutirán las modificaciones a los reglamentos de comercio y medio ambiente existentes.

El incremento en accidentes durante temporadas de fiestas patronales y celebraciones decembrinas motivó la elaboración de esta iniciativa ciudadana.

Además del combate al clandestinaje en la venta de pirotecnia, la medida busca prevenir afectaciones a la salud emocional de personas y animales vulnerables y reducir el impacto ambiental que genera la quema de estos materiales.

Las detonaciones provocan estrés severo en personas con espectro autista y en animales domésticos, según documentaron las organizaciones que respaldaron la propuesta.

¿Cuándo entraría en vigor la regulación de pirotecnia en San Juan del Río?

La normativa sobre regulación de pirotecnia en San Juan del Río depende de la aprobación en comisiones y posteriormente en sesión de Cabildo. Rocha Basurto manifestó confianza en que la iniciativa será aprobada "apostando a la sensibilidad y sobre todo al compromiso" de los integrantes del Ayuntamiento.

Una vez aprobada, las modificaciones se adicionarían a los reglamentos de comercio y medio ambiente vigentes, estableciendo límites específicos de decibeles permitidos y regulando los horarios y zonas donde se permite la detonación de artefactos pirotécnicos en el territorio municipal.

La propuesta representa un esfuerzo por equilibrar el respeto a las tradiciones culturales mexicanas con la protección de grupos vulnerables y el medio ambiente.

Diversos municipios del país han implementado medidas similares durante los últimos años, sustituyendo gradualmente la pirotecnia tradicional por espectáculos de luces LED y otras alternativas tecnológicas que generan impacto visual sin afectaciones sonoras. San Juan del Río se suma a esta tendencia nacional buscando convertirse en un municipio más inclusivo y sustentable.