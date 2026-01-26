San Juan del Río implementa alcoholímetro en 3 puntos

La Dirección de Tránsito Municipal realizó 43 pruebas en Avenida Universidad, San Rafael y Santa Cruz Nieto durante el 23 y 24 de enero con 12 vehículos enviados al corralón

Operativo alcoholímetro en San Juan del Río con elementos de Tránsito Municipal realizando pruebas de alcoholemia a conductores

Elementos de la Dirección de Tránsito Municipal de San Juan del Río durante el operativo alcoholímetro realizado el 23 y 24 de enero en diferentes puntos de la ciudad

Foto: SSPM
Martin García Chavero
Por Martin García Chavero Ene 25, 2026
San Juan del Río, 25 de enero de 2026. - La Secretaría de Seguridad Pública Municipal de San Juan del Río, mediante la Dirección de Tránsito Municipal, ejecutó un operativo alcoholímetro durante el 23 y 24 de enero en distintos puntos de la ciudad.

Las autoridades aplicaron 43 pruebas de alcoholemia, de las cuales 17 arrojaron resultado positivo y 26 negativo, como parte de las acciones preventivas para fortalecer la seguridad vial en el municipio.

Durante el operativo alcoholímetro en San Juan del Río, las pruebas se concentraron en tres ubicaciones estratégicas: Avenida Universidad, San Rafael y Santa Cruz Nieto.

La corporación municipal precisó que 12 vehículos fueron trasladados al corralón por infracciones relacionadas con el consumo de alcohol al volante.

La Dirección de Tránsito Municipal levantó 19 actas de infracción derivadas del dispositivo de seguridad. Además, se registraron siete infracciones por diversas faltas al Reglamento de Tránsito vigente en la demarcación.

Operativo alcoholímetro en San Juan del Río registra remisiones al Juzgado Cívico

Como resultado de las revisiones, dos personas fueron puestas a disposición del Juzgado Cívico por incumplimiento al reglamento municipal.

Una persona adicional fue remitida ante la Fiscalía General del Estado por presuntas conductas que ameritaron intervención del Ministerio Público.

Las autoridades municipales reiteraron que los operativos de alcoholimetría forman parte de una estrategia permanente de prevención de accidentes viales.

Los dispositivos de seguridad continuarán implementándose en diferentes puntos de San Juan del Río durante las próximas semanas.

La Secretaría de Seguridad Pública Municipal refrendó su compromiso con la implementación de acciones preventivas que favorezcan una movilidad segura y responsable en beneficio de la población del municipio.

seguridad alcoholimetro gobierno accidentes viales

