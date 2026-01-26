El producto mantiene costos relativamente bajos para los productores pese a registrar alta demanda del consumidor, añadió la comercializadora.

Los precios al menudeo arrancan en 25 pesos y alcanzan los 30 pesos dependiendo del calibre y calidad del fruto, mientras que las operaciones de mayoreo ofrecen el producto desde 17 hasta 24 pesos.

"Dependiendo la calidad y los calibres es el precio y el volumen que nos compran", precisó Sánchez sobre la estructura de costos que maneja el establecimiento.

La Xentral de Abastos de San Juan del Río concentra ocho bodegas especializadas en aguacate michoacano que compiten en precios y calidad ante alta demanda del consumidor rotativo.com.mx

La comercialización de aguacate en San Juan del Río concentra aproximadamente ocho bodegas especializadas en producto michoacano dentro de la Xentral de Abastos, generando un mercado altamente competitivo.

"Cuando llegan los clientes somos demasiados vendedores y demasiado producto, entonces es una pelea muy competitiva con los precios y con la calidad", describió la comercializadora sobre las condiciones del sector.

Cadena de suministro opera sin afectaciones de seguridad

El abastecimiento del producto michoacano opera mediante proveedores establecidos que comercializan directamente con las bodegas locales, eliminando la necesidad de traslados a zonas de producción.

La Xentral de Abastos de San Juan del Río concentra ocho bodegas especializadas en aguacate michoacano que compiten en precios y calidad ante alta demanda del consumidor rotativo.com.mx

"No es como que vayamos y lo compremos, ya lo compramos aquí con proveedores de productores de allá que se dedican a comercializar", detalló Sánchez sobre el sistema que mantiene la cadena de suministro sin afectaciones vinculadas a temas de seguridad en Michoacán.

La conservación del producto demanda infraestructura especializada que representa uno de los principales retos operativos para los comercializadores.

"Hay que tener muy bien medido el stock, ir reservando la fruta, tener una cámara de frío adecuada para mantener la temperatura y estar controlando los volúmenes del inventario", explicó la entrevistada sobre el manejo que evita pérdidas por deterioro.

La Xentral de Abastos de San Juan del Río concentra ocho bodegas especializadas en aguacate michoacano que compiten en precios y calidad ante alta demanda del consumidor rotativo.com.mx

Las cámaras de refrigeración permiten preservar el aguacate en San Juan del Río hasta 15 días durante la temporada actual, periodo después del cual el producto puede quemarse o bajar su calidad.

El control riguroso del inventario resulta fundamental para los comercializadores que inician operaciones en el mercado, donde la colocación del producto requiere estrategias precisas ante la alta competencia.

Huertos Michoacán comercializa exclusivamente aguacate con entregas a restaurantes y negocios de la región. La situación comercial con Estados Unidos no ha generado incrementos en los costos de abastecimiento local al tratarse de mercados diferenciados, aclaró Sánchez sobre factores externos que no impactan las operaciones en la comercialización de aguacate en San Juan del Río.