Alcoholímetro deja 35 detenidos en Querétaro del 9 al 15 de febrero

Dirección de Justicia Cívica aplica mil 76 pruebas de alcoholemia en una semana.

Operativo alcoholímetro del municipio de Querétaro que dejó 35 detenidos entre el 9 y 15 de febrero de 2026
Elementos de Justicia Cívica aplicaron mil 76 pruebas de alcoholemia durante la semana del 9 al 15 de febrero.
Ana K. García
Por Ana K. García Feb 16, 2026
Ana K. García

Querétaro, 16 de febrero de 2026. —Un total de 35 personas fueron detenidas y enviadas al Centro de Infracciones Municipales por Alcoholimetría (CIMA) tras rebasar los niveles permitidos de alcohol durante el operativo alcoholímetro aplicado del 9 al 15 de febrero en Querétaro.

De los conductores sancionados, 33 fueron hombres y 2 mujeres, mientras que 33 vehículos fueron remitidos al corralón.

El operativo, coordinado por la Dirección de Justicia Cívica de la Secretaría de Gobierno del municipio, forma parte de las acciones permanentes para reducir accidentes viales relacionados con el consumo de alcohol en la demarcación.

A lo largo de la semana se aplicaron mil 76 pruebas de alcoholemia a conductores que circulaban por distintos puntos de la capital queretana.

De esas mil 76 pruebas, 48 arrojaron resultado positivo. Las 35 personas sancionadas presentaron un nivel de alcoholemia igual o superior a 0.20 miligramos de alcohol por litro de aire espirado, umbral establecido por la normatividad municipal para determinar una infracción por conducir bajo los efectos del alcohol.

Operativo alcohol\u00edmetro del municipio de Quer\u00e9taro que dej\u00f3 35 detenidos entre el 9 y 15 de febrero de 2026 Elementos de Justicia Cívica aplicaron mil 76 pruebas de alcoholemia durante la semana del 9 al 15 de febrero. rotativo.com.mx

33 vehículos al corralón tras operativo alcoholímetro en Querétaro

La cifra de 33 vehículos enviados al corralón refleja que la mayoría de los conductores detenidos circulaban al volante al momento de la prueba. Solo dos de las 35 personas sancionadas no tuvieron remisión vehicular, según los datos proporcionados por la Dirección de Justicia Cívica.

El operativo de alcoholimetría tiene como objetivo proteger la vida y la integridad de los habitantes de Querétaro al disuadir a conductores de manejar tras consumir bebidas alcohólicas.

Las autoridades municipales han reiterado que estos filtros se mantienen de manera permanente durante los fines de semana en diversos puntos de la ciudad.

Los conductores que sean detenidos en el alcoholímetro enfrentan la retención de su vehículo, el traslado al CIMA y el pago de multas correspondientes.

Las autoridades recomiendan designar un conductor responsable, utilizar transporte público o servicios de taxi y plataformas digitales para evitar sanciones y, sobre todo, prevenir accidentes.

