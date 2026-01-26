México — 26 de enero de 2026.- La población ocupada en la informalidad laboral en México sumó 33 millones de personas en diciembre de 2025, lo que representó 54.6 por ciento del total de ocupados con un incremento de un punto porcentual respecto al mismo mes de 2024, reveló el Instituto Nacional de Estadística y Geografía mediante la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo divulgada este domingo. La cifra considera, sin duplicar, a quienes son laboralmente vulnerables por la naturaleza de la unidad económica para la que trabajan, así como a personas cuyo vínculo o dependencia laboral no reconoce su fuente de trabajo, incluyendo a ocupados en micronegocios no registrados, trabajadores por cuenta propia en agricultura de subsistencia y quienes laboran sin seguridad social.

La ocupación en el sector informal en México fue de 17.6 millones de personas en el último mes de 2025, cifra que significó 29.1 por ciento de la población ocupada con un aumento de un punto porcentual respecto a diciembre de 2024. El INEGI precisó que el sector informal considera a todas las personas que trabajan para unidades económicas no agropecuarias que operan sin registros contables y funcionan a partir de los recursos del hogar o de la persona que encabeza la actividad, sin constituirse como empresa.

La tasa de informalidad laboral urbana en México se estableció en 43.1 por ciento en áreas urbanizadas con localidades de 100 mil habitantes y más, mientras en áreas menos urbanizadas alcanzó 68.2 por ciento. En el agregado urbano de 32 ciudades autorrepresentadas, la informalidad laboral fue de 43.1 por ciento en diciembre de 2025.





El Instituto Nacional de Estadística y Geografía presentó indicadores de informalidad laboral correspondientes a diciembre de 2025 mediante la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. rotativo.com.mx

Sectores con mayor informalidad laboral en México

Por sector de actividad económica en México, el comercio concentró la mayor cantidad de trabajadores informales con alta participación en comercio al por menor en establecimientos no especializados, seguido por servicios diversos que incluyen actividades de reparación y mantenimiento. La construcción registró niveles significativos de informalidad, así como los restaurantes y servicios de alojamiento.

La población ocupada en la informalidad laboral femenina alcanzó 56 por ciento del total de mujeres ocupadas en diciembre de 2025, con un incremento de 1.8 puntos porcentuales respecto al año anterior. La informalidad laboral masculina se ubicó en 53.7 por ciento, cifra superior en 0.4 puntos porcentuales a la registrada en el último mes de 2024.

Del total de población ocupada en México, 41.9 millones de personas operaron como trabajadores subordinados y remunerados, 13 millones trabajaron de manera independiente o por cuenta propia, 3.6 millones fueron empleadores y 1.9 millones se desempeñaron en negocios o parcelas familiares sin acuerdo de remuneración monetaria. La informalidad laboral se concentró principalmente en trabajadores por cuenta propia y trabajadores familiares sin pago.

La tasa de condiciones críticas de ocupación en México —que incluye a personas con condiciones inadecuadas de empleo desde el punto de vista del tiempo de trabajo, los ingresos o una combinación insatisfactoria de ambos— se ubicó en 38.4 por ciento con base en salarios mínimos equivalentes en diciembre de 2025. El instituto detalló que este indicador fue superior al 35.2 por ciento registrado en el último mes de 2024.

La población ocupada en informalidad laboral en México enfrenta vulnerabilidad por carecer de seguridad social y prestaciones laborales además de contratos formales. El INEGI explicó que la medición de informalidad laboral incluye otras modalidades análogas al sector informal, como ocupados por cuenta propia en agricultura de subsistencia y quienes laboran sin protección de la seguridad social cuyos servicios los utilizan unidades económicas registradas.