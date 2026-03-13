Ciudad de México, 13 de marzo de 2026. — Cuatro hombres irrumpieron en una tienda departamental ubicada en la colonia San Pedro de los Pinos, alcaldía Benito Juárez, donde rompieron a mazazos una vitrina de electrónicos y sustrajeron varios celulares.
Efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a uno de los presuntos responsables tras una persecución vehicular que concluyó en la calzada de Tlalpan, con cinco dispositivos recuperados, dos mazos, un martillo y 30 envoltorios de aparente marihuana.
El operativo se activó luego de que monitoristas del Centro de Comando y Control (C2) Sur reportaron un robo en proceso en el cruce de avenidas Patriotismo y Puente de La Morena.
Al arribar, los oficiales se entrevistaron con el gerente del establecimiento, quien confirmó que los sujetos ingresaron, destrozaron la vitrina de exhibición y huyeron a bordo de una camioneta blanca.
A través de las cámaras del circuito cerrado del negocio, los uniformados identificaron el vehículo. Los operadores del C2 Sur dieron seguimiento en tiempo real a la trayectoria de la unidad e informaron a los policías en campo sobre los movimientos de los probables implicados.
Persecución terminó en calzada de Tlalpan con aseguramiento de droga
Minutos después, los efectivos localizaron la camioneta sobre la calzada de Tlalpan y la interceptaron a la altura de la calle Correspondencia, en la colonia Álamos.
Durante la revisión preventiva —realizada conforme al protocolo de actuación policial, según informó la SSC— aseguraron cinco teléfonos celulares que aún portaban las etiquetas de la tienda, dos mazos, un martillo y 30 envoltorios de un vegetal verde y seco con características de marihuana.
¿Qué pasará con el detenido por robo en Benito Juárez?
El hombre, de 40 años, fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público junto con el vehículo —con placas del Estado de México— y los objetos asegurados. La autoridad ministerial integrará la carpeta de investigación y determinará su situación legal. Los otros tres presuntos implicados permanecen prófugos.