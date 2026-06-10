Ugalde exige transparentar intereses en transporte de San Juan del Río

El regidor defendió las mesas entre AMEQ y concesionarios, y pidió revisar si las críticas al servicio responden al interés ciudadano.

Unidad de transporte público en San Juan del Río durante debate municipal sobre AMEQ, concesionarios y transparencia.

AMEQ mantiene vigilancia sobre tarifas, cobros y concesiones del transporte público en el municipio.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 10, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 10 de junio de 2026.- El regidor Gilberto Ugalde pidió que el debate sobre el transporte público en San Juan del Río se dé con objetividad y transparencia, al señalar que las críticas al trabajo de la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro y de los concesionarios deben responder al interés de los usuarios, no a agendas personales o particulares.

El integrante del Ayuntamiento defendió que en los últimos meses la AMEQ y los concesionarios han sostenido comunicación permanente y mesas de trabajo, en las cuales afirmó haber participado, con el objetivo de construir acuerdos que mejoren el servicio para la ciudadanía.

¿Qué intereses deben transparentarse en el transporte de San Juan del Río?

El debate alcanzó a la regidora Vania Camacho, quien encabeza la Comisión de Transporte y Vialidad en el Ayuntamiento de San Juan del Río, después de sus señalamientos sobre el servicio público.

Frente a ese posicionamiento, Ugalde sostuvo que las declaraciones de Camacho parten del desconocimiento de las acciones impulsadas desde 2025 entre autoridades estatales y transportistas, por lo que llamó a que las posturas públicas sobre movilidad se sostengan en información completa.

La discusión también abrió la exigencia política de transparentar cualquier vínculo familiar, económico o particular que pudiera incidir en la postura de los integrantes del Cabildo frente al sector concesionario, debido a que el transporte público involucra rutas, tarifas, concesiones y decisiones que impactan directamente a miles de usuarios.

¿Qué dijo Ugalde sobre AMEQ y concesionarios?

Ugalde aseguró que los avances en el transporte no han sido producto de declaraciones aisladas, sino de diálogo institucional entre autoridades y prestadores del servicio.

"Estos resultados han sido posibles gracias al diálogo y a la construcción de acuerdos entre autoridades y concesionarios. Estoy convencido de que este esfuerzo continuará desarrollándose con responsabilidad y apertura, privilegiando en todo momento el interés de las y los usuarios del transporte público", señaló.

El regidor sostuvo que uno de los principales resultados de esa coordinación ha sido la Tarifa Unidos, programa implementado en San Juan del Río desde 2025.

De acuerdo con Ugalde, este esquema permite que más de 25 mil estudiantes, personas con discapacidad, adultos mayores y servidores públicos paguen únicamente dos pesos por viaje, lo que representa un apoyo directo para la movilidad y la economía familiar.

¿Por qué el tema involucra a la Comisión de Transporte?

La Comisión de Transporte y Vialidad tiene incidencia política en las discusiones municipales sobre movilidad, aunque la regulación directa del transporte público corresponde a la autoridad estatal. Por ello, las posturas emitidas desde el Cabildo tienen peso público frente a usuarios, concesionarios y AMEQ.

Ugalde afirmó que los integrantes del Ayuntamiento tienen la obligación de informar con objetividad, reconocer avances y presentar propuestas, no señalamientos que desconozcan el trabajo institucional ya realizado.

El contexto del transporte en San Juan del Río ha estado marcado por tensiones entre usuarios, operadores y autoridad estatal. En enero, la AMEQ rechazó aumentos no autorizados y activó operativos contra cobros irregulares en rutas urbanas y suburbanas.

La propia Agencia advirtió que los concesionarios que incumplieran las tarifas autorizadas podrían enfrentar multas, retiro de unidades y eventual revocación de concesiones, lo que mantiene el tema bajo vigilancia estatal.

En este escenario, la exigencia de transparencia no sólo apunta a la calidad del servicio, sino a que quienes participan en el debate público aclaren si existen intereses familiares o particulares relacionados con el sector transportista.

Ugalde reiteró su respaldo a las acciones encaminadas a mejorar el transporte público de San Juan del Río, siempre bajo el principio de privilegiar el bienestar de los usuarios y el respeto al marco legal vigente.

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