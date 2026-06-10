Ginna Guzmán acerca tinacos a comunidades de Querétaro

Familias de 11 comunidades accedieron a tinacos de 1,100 litros a bajo costo para mejorar el abasto en sus hogares.

Ginna Guzmán durante actividad de apoyo comunitario relacionada con la entrega de tinacos para familias del Distrito IX.

La legisladora sostuvo que el almacenamiento de agua es una necesidad prioritaria en comunidades.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 10, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

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Santiago de Querétaro, Querétaro, 10 de junio de 2026.- La diputada local por el Distrito IX, Ginna Guzmán, impulsó la entrega de tinacos a bajo costo para familias de 11 comunidades queretanas, con el objetivo de mejorar el almacenamiento de agua potable en los hogares.

La legisladora señaló que el acceso al agua y su resguardo adecuado son necesidades prioritarias para las familias, especialmente en zonas donde el suministro puede registrar dificultades o interrupciones. La acción se suma al trabajo territorial que la diputada ha mantenido en el Distrito IX.


Ginna Guzm\u00e1n durante actividad de apoyo comunitario relacionada con la entrega de tinacos para familias del Distrito IX. La legisladora sostuvo que el almacenamiento de agua es una necesidad prioritaria en comunidades. rotativo.com.mx

¿Qué comunidades recibieron tinacos en Querétaro?

De acuerdo con la información difundida, las familias beneficiadas pertenecen a Los Cues, Santa Teresa, San Antonio La Galera, Ceja de Bravo, Buenavista, San José Tepuzas, Nueva Joya, Taponas, Apapátaro, El Milagro y Carranza.

Ginna Guzm\u00e1n durante actividad de apoyo comunitario relacionada con la entrega de tinacos para familias del Distrito IX. La legisladora sostuvo que el almacenamiento de agua es una necesidad prioritaria en comunidades. rotativo.com.mx

Los apoyos consistieron en tinacos con capacidad de 1,100 litros, entregados bajo un esquema de bajo costo para reducir el impacto económico en los hogares. Este tipo de medidas busca atender una necesidad básica: contar con reserva suficiente de agua para actividades domésticas, higiene y consumo cotidiano.

La entrega también se vincula con la discusión pública sobre el acceso al agua en comunidades, tema que ha sido abordado en el Congreso local a través de propuestas como la Ley de Aguas, enfocada en atender zonas rurales y de alta marginación.

Ginna Guzm\u00e1n durante actividad de apoyo comunitario relacionada con la entrega de tinacos para familias del Distrito IX. La legisladora sostuvo que el almacenamiento de agua es una necesidad prioritaria en comunidades. rotativo.com.mx

En Querétaro, distintos municipios han recurrido a programas de tinacos para fortalecer el almacenamiento en viviendas, sobre todo en comunidades donde el acceso regular al servicio puede depender de la infraestructura disponible o de la continuidad del suministro.

Ginna Guzm\u00e1n durante actividad de apoyo comunitario relacionada con la entrega de tinacos para familias del Distrito IX. La legisladora sostuvo que el almacenamiento de agua es una necesidad prioritaria en comunidades. rotativo.com.mx

Ginna Guzmán afirmó que continuará trabajando de la mano de las familias del Distrito IX, con acciones orientadas a mejorar su bienestar y calidad de vida a partir de soluciones prácticas para necesidades básicas.

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