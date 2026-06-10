Ginna Guzmán acerca tinacos a comunidades de Querétaro

Santiago de Querétaro, Querétaro, 10 de junio de 2026.- La diputada local por el Distrito IX, Ginna Guzmán, impulsó la entrega de tinacos a bajo costo para familias de 11 comunidades queretanas, con el objetivo de mejorar el almacenamiento de agua potable en los hogares.
La legisladora señaló que el acceso al agua y su resguardo adecuado son necesidades prioritarias para las familias, especialmente en zonas donde el suministro puede registrar dificultades o interrupciones. La acción se suma al trabajo territorial que la diputada ha mantenido en el Distrito IX.
La legisladora sostuvo que el almacenamiento de agua es una necesidad prioritaria en comunidades. rotativo.com.mx
¿Qué comunidades recibieron tinacos en Querétaro?
De acuerdo con la información difundida, las familias beneficiadas pertenecen a Los Cues, Santa Teresa, San Antonio La Galera, Ceja de Bravo, Buenavista, San José Tepuzas, Nueva Joya, Taponas, Apapátaro, El Milagro y Carranza.
La legisladora sostuvo que el almacenamiento de agua es una necesidad prioritaria en comunidades. rotativo.com.mx
Los apoyos consistieron en tinacos con capacidad de 1,100 litros, entregados bajo un esquema de bajo costo para reducir el impacto económico en los hogares. Este tipo de medidas busca atender una necesidad básica: contar con reserva suficiente de agua para actividades domésticas, higiene y consumo cotidiano.
La entrega también se vincula con la discusión pública sobre el acceso al agua en comunidades, tema que ha sido abordado en el Congreso local a través de propuestas como la Ley de Aguas, enfocada en atender zonas rurales y de alta marginación.
La legisladora sostuvo que el almacenamiento de agua es una necesidad prioritaria en comunidades. rotativo.com.mx
En Querétaro, distintos municipios han recurrido a programas de tinacos para fortalecer el almacenamiento en viviendas, sobre todo en comunidades donde el acceso regular al servicio puede depender de la infraestructura disponible o de la continuidad del suministro.
La legisladora sostuvo que el almacenamiento de agua es una necesidad prioritaria en comunidades. rotativo.com.mx
Ginna Guzmán afirmó que continuará trabajando de la mano de las familias del Distrito IX, con acciones orientadas a mejorar su bienestar y calidad de vida a partir de soluciones prácticas para necesidades básicas.