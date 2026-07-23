SEDIF lleva techumbres, estufas y gallineros a comunidades de los 18 municipios de Querétaro

El Sistema Estatal DIF atiende a familias sin capacidad económica para construir espacios dignos de cocina, e incluye adecuación de chimeneas y entrega de aves de postura.

Mujer adulta mayor sonríe junto a su estufa ahorradora de leña encendida, con tortillas sobre la superficie y olla al fuego, en cocina con techumbre rehabilitada. Mesa de Ramírez, Tolimán, Querétaro.

Beneficiaria del programa de Salud y Bienestar Comunitario del SEDIF cocina en su nueva estufa ahorradora de leña. Mesa de Ramírez, Tolimán, Querétaro.

Getting your Trinity Audio player ready...
Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 23, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

Querétaro, 23 Julio 2026.- Familias de los 18 municipios de Querétaro que no cuentan con recursos para construir o reparar el espacio donde preparan sus alimentos reciben apoyo del Sistema Estatal DIF a través del programa de Salud y Bienestar Comunitario, que combina proyectos de rehabilitación de techumbres, entrega de calentadores solares y paquetes de gallinero para impulsar la autosuficiencia alimentaria.

T\u00e9cnico del Sistema Estatal DIF Quer\u00e9taro y mujer beneficiaria de pie bajo techumbre met\u00e1lica rehabilitada, con placa oficial del programa visible, cerro al fondo. Tolim\u00e1n, Quer\u00e9taro. écnico del SEDIF supervisa junto a beneficiaria la techumbre rehabilitada en su vivienda. Tolimán, Querétaro. rotativo.com.mx

La directora de Desarrollo Comunitario del SEDIF, Fabiola Fajardo Rojo, informó que el programa atiende el problema de salud derivado de no contar con un espacio digno para cocinar y consumir alimentos. Como parte de la intervención, los técnicos también realizan las adecuaciones necesarias en la chimenea de las estufas para que el humo salga hacia el exterior, reduciendo la exposición de las familias al humo en el interior de la vivienda.

Primer plano de placa oficial del proyecto "Rehabilitaci\u00f3n de Techumbre de Cocina Tradicional" Placa del proyecto de rehabilitación de techumbre de cocina tradicional del programa de Salud y Bienestar Comunitario del SEDIF. Mesa de Ramírez, Tolimán, Querétaro. rotativo.com.mx

En el componente de Espacios Habitables Sustentables, el SEDIF entrega calentadores solares que, de acuerdo con la dependencia, reducen entre 60 y 80 por ciento el consumo de combustible convencional, lo que se refleja directamente en el ahorro económico familiar y contribuye al cuidado del medio ambiente de la localidad.

T\u00e9cnico del Sistema Estatal DIF Quer\u00e9taro y mujer beneficiaria de pie bajo techumbre met\u00e1lica rehabilitada, con placa oficial del programa visible, cerro al fondo. Tolim\u00e1n, Quer\u00e9taro. Técnico del SEDIF supervisa junto a beneficiaria la techumbre rehabilitada en su vivienda. Tolimán, Querétaro. rotativo.com.mx

El programa incluye también la entrega de paquetes de gallinero: un kit de apoyos diseñado para iniciar la cría de aves de postura en el hogar, con el que la dependencia busca fomentar una autosuficiencia alimentaria más saludable entre las familias queretanas.

Las acciones forman parte de un esquema de atención integral que el SEDIF ha desarrollado en comunidades de alta marginación del estado, como registró Rotativo en Pedro Escobedo y el municipio de Querétaro a inicios de 2025.

sedif gobierno apoyos sociales

Reciente

Elemento militar con perro detector revisa pallets con mercancía embalada durante operativo de la ANAM en el puerto de Manzanillo, Colima.
México

Asegura ANAM más de 8 millones de cigarrillos presuntamente apócrifos en puerto de Manzanillo

La operación fue resultado de análisis documental, inteligencia aduanera y trabajo coordinado con el Gabinete de Seguridad federal.

Centro Federal de Readaptación Social donde permanecía recluido Santiago "N" antes de recibir sentencia.
Seguridad

FGR obtiene sentencia de 105 años contra líder criminal por delincuencia organizada y secuestro en Morelos

El Ministerio Público Federal aportó las pruebas que sustentaron la pena máxima contra quien coordinó delincuencia organizada, secuestro y delitos contra la salud entre 2012 y 2019.

Claudia Curiel de Icaza, secretaria de Cultura, durante la inauguración de "Patrimonio medieval serbio en peligro" en el MNCM, Ciudad de México, 24 de julio de 2026.
México

Exposición "Patrimonio medieval serbio en peligro" abre en el Museo Nacional de las Culturas del Mundo

La muestra, fruto de las relaciones diplomáticas de 80 años entre México y Serbia, estará abierta en el MNCM hasta octubre con entrada gratuita.

Violinista sostiene su estuche frente al Congreso de los Diputados en Madrid, con bandera de México al fondo
Querétaro

Músicos queretanos representan a México con recital en el Instituto Cultural en Madrid

La violinista Myrna Barrios y el bajista Alonso Hernández interpretaron obras de Revueltas, Ponce y Moncayo ante el público español.