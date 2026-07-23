Querétaro, 23 Julio 2026.- Familias de los 18 municipios de Querétaro que no cuentan con recursos para construir o reparar el espacio donde preparan sus alimentos reciben apoyo del Sistema Estatal DIF a través del programa de Salud y Bienestar Comunitario, que combina proyectos de rehabilitación de techumbres, entrega de calentadores solares y paquetes de gallinero para impulsar la autosuficiencia alimentaria.
écnico del SEDIF supervisa junto a beneficiaria la techumbre rehabilitada en su vivienda. Tolimán, Querétaro. rotativo.com.mx
La directora de Desarrollo Comunitario del SEDIF, Fabiola Fajardo Rojo, informó que el programa atiende el problema de salud derivado de no contar con un espacio digno para cocinar y consumir alimentos. Como parte de la intervención, los técnicos también realizan las adecuaciones necesarias en la chimenea de las estufas para que el humo salga hacia el exterior, reduciendo la exposición de las familias al humo en el interior de la vivienda.
Placa del proyecto de rehabilitación de techumbre de cocina tradicional del programa de Salud y Bienestar Comunitario del SEDIF. Mesa de Ramírez, Tolimán, Querétaro. rotativo.com.mx
En el componente de Espacios Habitables Sustentables, el SEDIF entrega calentadores solares que, de acuerdo con la dependencia, reducen entre 60 y 80 por ciento el consumo de combustible convencional, lo que se refleja directamente en el ahorro económico familiar y contribuye al cuidado del medio ambiente de la localidad.
Técnico del SEDIF supervisa junto a beneficiaria la techumbre rehabilitada en su vivienda. Tolimán, Querétaro. rotativo.com.mx
El programa incluye también la entrega de paquetes de gallinero: un kit de apoyos diseñado para iniciar la cría de aves de postura en el hogar, con el que la dependencia busca fomentar una autosuficiencia alimentaria más saludable entre las familias queretanas.
Las acciones forman parte de un esquema de atención integral que el SEDIF ha desarrollado en comunidades de alta marginación del estado, como registró Rotativo en Pedro Escobedo y el municipio de Querétaro a inicios de 2025.