Querétaro instala oficina móvil de salud y trámites en Santa Rosa Jáuregui

Querétaro, 10 de junio de 2026.- El Municipio de Querétaro llevó una oficina móvil de salud, apoyos y trámites a la Delegación Santa Rosa Jáuregui, donde más de 300 personas fueron atendidas durante la jornada Alcalde en Acción encabezada por el presidente municipal Felifer Macías.

El esquema concentró en un solo punto servicios del Sistema Municipal DIF y de distintas dependencias del Ayuntamiento, con el propósito de reducir traslados y atender directamente a familias de la zona norte de la capital.

La jornada se suma a otros ejercicios de Alcalde en Acción realizados por la administración municipal en colonias y espacios públicos de Querétaro.





Felifer Macías encabezó la jornada Alcalde en Acción en la Delegación Santa Rosa Jáuregui. rotativo.com.mx

¿Qué servicios municipales llegaron a Santa Rosa Jáuregui?

El bloque principal fue de salud. El DIF Municipal ofreció 133 consultas médicas generales, nueve consultas pediátricas, pruebas de tamizaje para diabetes, toma de glucosa, 32 limpiezas dentales con aplicación de flúor y 150 servicios de optometría con entrega de lentes.

La jornada también incluyó 30 aparatos auditivos, siete estudios de mastografía y escáner mamario, además de 23 glucómetros y baumanómetros. Ese componente médico se enlaza con la agenda de salud municipal, que ha incorporado atención preventiva, optometría y estudios dirigidos a distintos grupos de población.

Durante el recorrido, Felifer Macías entregó 12 sillas de ruedas, ocho andaderas y 18 bastones a personas que realizaron previamente su solicitud. Los apoyos se dirigieron principalmente a personas adultas mayores y habitantes con necesidades de movilidad.

Felifer Macías encabezó la jornada Alcalde en Acción en la Delegación Santa Rosa Jáuregui. rotativo.com.mx

La presidenta del Patronato del Sistema Municipal DIF, Adriana Olvera de Macías, y la directora general del organismo, Gabriela Valencia, acompañaron la jornada.

Valencia encabeza el SMDIF Querétaro, instancia que coordina programas sociales para niñas, niños, adolescentes, personas adultas mayores y grupos en situación de vulnerabilidad.

Trámites, descuentos y atención ciudadana en una sola jornada

Además de los servicios médicos, el Ayuntamiento brindó 10 atenciones relacionadas con descuentos en multas y recargos del impuesto predial. También atendió a 48 personas interesadas en donación de árboles, plantas y semillas.

En la misma sede, 11 personas solicitaron información sobre talleres de Artes y Oficios; siete recibieron orientación de la Secretaría de Innovación y Tecnología; y 40 fueron atendidas por la Secretaría de Desarrollo Económico.

Felifer Macías encabezó la jornada Alcalde en Acción en la Delegación Santa Rosa Jáuregui. rotativo.com.mx

La jornada incluyó servicios de Justicia Cívica, Servicios Públicos Municipales, Desarrollo Social y Seguridad Pública Municipal.

Santa Rosa Jáuregui ha sido colocada por la administración capitalina como una zona de atención prioritaria. En 2025 se anunció una inversión para infraestructura en Santa Rosa, dentro de una estrategia que combina obra pública, servicios y presencia territorial.

Con esta jornada, Alcalde en Acción dejó de operar sólo como módulo de atención y funcionó como ventanilla móvil de gobierno: llevó médicos, trámites, orientación y apoyos a una delegación donde el acceso cercano a servicios municipales puede marcar diferencia para las familias.