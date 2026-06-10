Liberan el camino dañado por deslave en la Sierra de Pinal de Amoles

El gobierno estatal atendió el corte con un cargador frontal y advirtió una temporada de lluvias complicada en la región.

Cargador frontal retira material de un camino con deslave en la zona serrana de Pinal de Amoles, en los límites con San Joaquín.

Un cargador frontal de la Comisión Estatal de Infraestructura trabaja en el camino dañado por el deslave en la Sierra de Pinal de Amoles.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 10, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Pinal de Amoles, 10 de junio de 2026.- El camino dañado por un deslave en la zona serrana de Pinal de Amoles, pegada a San Joaquín, quedó prácticamente liberado tras los trabajos que el gobierno estatal arrancó el mismo lunes con un cargador frontal de la Comisión Estatal de Infraestructura (CEI).

La maquinaria ingresó por el lado de San Joaquín y trabajó durante toda una jornada para retirar el material caído. Persisten pequeños deslaves que se seguirán atendiendo a lo largo del trazo hasta la zona del río Estórax, según informó el secretario de Desarrollo Social del Estado, Luis Bernardo Nava Guerrero.

¿Qué pasó con el camino del deslave en la Sierra de Querétaro?

La coordinadora estatal de la CEI, la ingeniera Sonia Carrillo, permanece en la zona dando seguimiento a los avances. Hasta ahora, la dependencia reporta que el único punto con afectación de este tipo es el deslave en la franja de Pinal de Amoles colindante con San Joaquín.

El funcionario aseguró que no hubo daños en viviendas, aunque el deslave sí complicó la salida de las familias para abastecerse. En la comunidad de Joyas de Bucareli, con 40 viviendas, se entregó una despensa por hogar con apoyo del DIF municipal de Pinal de Amoles, encabezado por Iván Zárate.

Las gestiones se realizaron junto al delegado de esa localidad. Para tareas de prevención en caminos serranos, la coordinación se mantiene activa con autoridades municipales.

Bolsa de emergencias y programas sociales en Querétaro

Nava Guerrero no precisó el monto de la bolsa estatal para emergencias y remitió la cifra a la Secretaría de Finanzas. Recordó que en años anteriores ese fondo rondó los 30 millones de pesos y que su destino cambia según el tipo de afectación: caminos, obras emergentes o apoyos a familias y enseres domésticos.

El secretario distinguió ese fondo del programa de Coinversión Social, que este año contará con alrededor de 13 millones de pesos y que no se aplica a emergencias. "Para las emergencias hay una bolsa estatal", planteó al separar ambos recursos.

[ENLACE INTERNO SUGERIDO: apoyos SEDESOQ | atención a familias afectadas por lluvias]

Temporada de lluvias en la Sierra: qué prevé el gobierno

El responsable de la política social estatal anticipó un año complicado por las lluvias, que apenas comienzan. Sostuvo que Protección Civil mantiene identificadas las zonas de riesgo en el estado y un monitoreo permanente para reaccionar de forma oportuna.

Añadió que existe coordinación con ocho alcaldes de la región para actuar ante cualquier contingencia, con el doble objetivo de salvaguardar a las familias y restablecer las condiciones de vida tras una afectación.

Recomendó a la población atender la información oficial, prevenir daños mayores y reportar incidentes por los canales autorizados. En municipios como Pinal y San Joaquín, las condiciones de la zona serrana exigen seguimiento durante todo el temporal.

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