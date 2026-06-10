Pinal de Amoles, 10 de junio de 2026.- El camino dañado por un deslave en la zona serrana de Pinal de Amoles, pegada a San Joaquín, quedó prácticamente liberado tras los trabajos que el gobierno estatal arrancó el mismo lunes con un cargador frontal de la Comisión Estatal de Infraestructura (CEI).

La maquinaria ingresó por el lado de San Joaquín y trabajó durante toda una jornada para retirar el material caído. Persisten pequeños deslaves que se seguirán atendiendo a lo largo del trazo hasta la zona del río Estórax, según informó el secretario de Desarrollo Social del Estado, Luis Bernardo Nava Guerrero.

¿Qué pasó con el camino del deslave en la Sierra de Querétaro?

La coordinadora estatal de la CEI, la ingeniera Sonia Carrillo, permanece en la zona dando seguimiento a los avances. Hasta ahora, la dependencia reporta que el único punto con afectación de este tipo es el deslave en la franja de Pinal de Amoles colindante con San Joaquín.

El funcionario aseguró que no hubo daños en viviendas, aunque el deslave sí complicó la salida de las familias para abastecerse. En la comunidad de Joyas de Bucareli, con 40 viviendas, se entregó una despensa por hogar con apoyo del DIF municipal de Pinal de Amoles, encabezado por Iván Zárate.

Las gestiones se realizaron junto al delegado de esa localidad. Para tareas de prevención en caminos serranos, la coordinación se mantiene activa con autoridades municipales.

Bolsa de emergencias y programas sociales en Querétaro

Nava Guerrero no precisó el monto de la bolsa estatal para emergencias y remitió la cifra a la Secretaría de Finanzas. Recordó que en años anteriores ese fondo rondó los 30 millones de pesos y que su destino cambia según el tipo de afectación: caminos, obras emergentes o apoyos a familias y enseres domésticos.

El secretario distinguió ese fondo del programa de Coinversión Social, que este año contará con alrededor de 13 millones de pesos y que no se aplica a emergencias. "Para las emergencias hay una bolsa estatal", planteó al separar ambos recursos.

[ENLACE INTERNO SUGERIDO: apoyos SEDESOQ | atención a familias afectadas por lluvias]

Temporada de lluvias en la Sierra: qué prevé el gobierno

El responsable de la política social estatal anticipó un año complicado por las lluvias, que apenas comienzan. Sostuvo que Protección Civil mantiene identificadas las zonas de riesgo en el estado y un monitoreo permanente para reaccionar de forma oportuna.

Añadió que existe coordinación con ocho alcaldes de la región para actuar ante cualquier contingencia, con el doble objetivo de salvaguardar a las familias y restablecer las condiciones de vida tras una afectación.

Recomendó a la población atender la información oficial, prevenir daños mayores y reportar incidentes por los canales autorizados. En municipios como Pinal y San Joaquín, las condiciones de la zona serrana exigen seguimiento durante todo el temporal.