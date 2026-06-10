Ciudad de México, 10 de junio de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que la inflación en México bajó a 3.94%, por debajo de 4%, y atribuyó el resultado a medidas de contención de precios aplicadas por el Gobierno federal.

Durante su conferencia en Palacio Nacional, la mandataria vinculó la reducción con el trabajo para evitar aumentos en gasolina y diésel, el Paquete Contra la Inflación y la Carestía, los acuerdos con productores de jitomate y acciones en centrales de abasto.

¿A cuánto bajó la inflación en México?

Sheinbaum señaló que la inflación se ubicó en 3.94% y dijo que el dato confirma una tendencia de disminución. La presidenta presentó la cifra como parte de un argumento más amplio sobre confianza económica, inversión y estabilidad del peso.

"Estamos abajo de 4 por ciento, que es resultado del trabajo permanente que hemos estado haciendo para que no suba el precio de la gasolina, no suba el precio del diésel; el PACIC; el trabajo con los jitomateros para que disminuya; las Centrales de Abasto", dijo.

La declaración retoma el discurso económico con el que el Gobierno federal ha defendido sus indicadores económicos, entre ellos inversión, empleo, déficit, salario mínimo y comportamiento del tipo de cambio.

La presidenta relacionó la inflación con la confianza en México tras el anuncio de inversión de Mercado Libre por 4 mil 600 millones de dólares para 2026 y la creación de 8 mil 500 empleos adicionales.

¿Por qué bajó la inflación en México, según Sheinbaum?

La mandataria afirmó que la baja responde a una combinación de acuerdos y medidas de seguimiento sobre productos básicos y energéticos. Entre ellos mencionó el PACIC, la contención de precios de gasolina y diésel, así como acciones específicas con productores de jitomate.

El PACIC ya había sido presentado como una estrategia para mantener la canasta básica en 910 pesos y fijar acuerdos sobre combustibles, con el objetivo de reducir presiones en el gasto de las familias.

En mayo, Profeco también reportó bajas en productos como huevo y pollo, además de frijol, carne de cerdo, arroz, plátano y limón dentro del monitoreo de la canasta PACIC.

Sheinbaum sostuvo que la reducción de la inflación se suma a un escenario de inversión privada y certeza jurídica para las empresas. En ese contexto, afirmó que habrá más anuncios durante el segundo semestre.

¿Qué dijo Sheinbaum de la inflación y la inversión?

La presidenta respondió que la inversión anunciada por Mercado Libre refleja confianza en México y ligó esa percepción con el comportamiento del peso y la inflación.

"Si no hubiera confianza en México, el peso no estaría como está", afirmó al responder sobre el anuncio de la empresa tecnológica.

Marcelo Ebrard Casaubón, secretario de Economía, señaló que el Plan México avanza "en tiempo y forma" y sostuvo que la inversión extranjera mantiene un ritmo elevado, pese a un contexto internacional complejo por aranceles, conflictos globales y volatilidad energética.

El funcionario agregó que las exportaciones mexicanas siguen al alza y que el sector automotriz ha mostrado capacidad de ajuste frente a cambios comerciales internacionales.

La discusión económica también se cruza con la revisión del T-MEC, para la cual Ebrard viajará a Washington con el equipo de la Secretaría de Economía y representantes mexicanos.

Sheinbaum afirmó que el segundo semestre será favorable para el país y sostuvo que la baja inflacionaria, la inversión y la estabilidad cambiaria forman parte de un mismo entorno económico.

El Gobierno federal mantiene como eje de su discurso económico la combinación de inversión privada, reducción de trámites, control de precios básicos y fortalecimiento de sectores estratégicos.